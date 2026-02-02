Đội tuyển Malaysia nguy cơ ‘đứng bánh’ trước trận tái đấu Việt Nam, HLV trưởng bị kêu gọi từ chức

Đội tuyển Malaysia bị tẩy chay?

Theo báo chí Malaysia, ban quản lý đội tuyển nước này với người đứng đầu là Giám đốc điều hành Rob Friend, cùng ban huấn luyện với HLV trưởng Peter Cklamovski, cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại. Một bộ phận dư luận ở Malaysia đang đòi hỏi họ phải cùng chịu trách nhiệm và từ chức đồng loạt như Ban Chấp hành FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) đã thực hiện ngày 28.1.

Sau khi Ban Chấp hành FAM từ chức, dư luận Malaysia cũng muốn cả ban quản lý đội tuyển, gồm ông Rob Friend và HLV trưởng Cklamovski cũng phải chịu trách nhiệm và từ chức Ảnh: Ngọc Linh

"Như mọi người đã biết, mục đích từ chức của Ban Chấp hành FAM xuất phát từ trách nhiệm, trước khả năng bị FIFA đình chỉ hoạt động do vụ việc làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch. Để đảm bảo hệ sinh thái bóng đá Malaysia không bị gián đoạn, họ đã đưa ra quyết định từ chức tập thể mặc dù vấn đề này do sự tắc trách của một số cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ gây ra.

Ngoài Ban Chấp hành FAM, Ban quản lý đội tuyển Malaysia do ông Rob Friend đứng đầu, đến nay vẫn im lặng mà không có bất kỳ động thái quyết liệt nào để cùng nhau gánh vác trách nhiệm thì thật khó hiểu.

Những người này cho rằng, họ tách biệt sự quản lý với FAM và hoạt động độc lập, nên không tham gia vào mọi quá trình làm giả hồ sơ nhập tịch cho các cầu thủ gốc ngoại. Tuy nhiên, chính Rob Friend từng cho rằng, ban của mình thực hiện các công tác chuẩn bị cho đội tuyển, tuyển chọn cầu thủ, cung cấp cơ sở vật chất cũng như việc tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch để có thể tăng cường sức mạnh cho Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia)", theo Arena Metro.

"Vì vậy, trên thực tế Ban quản lý đội tuyển Malaysia với Rob Friend đứng đầu và ban huấn luyện, gồm HLV trưởng Cklamovski, cũng phải chịu trách nhiệm chung với Ban Chấp hành FAM. Họ cũng phải từ chức để đội tuyển bắt đầu quá trình cải cách, tương tự như FAM đang thực hiện dưới sự điều hành của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)", Arena Metro dẫn phát biểu của cựu cầu thủ Azlan Johar.

FAM và 7 cầu thủ gốc ngoại gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, đang kháng cáo án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Ngày 26.2 tới đây họ sẽ biết kết quả cuối cùng cho số phận của mình. Việc FAM và các cầu thủ này thắng kiện FIFA ở CAS được xem là cực kỳ thấp, các luật sư thể thao hàng đầu ở Malaysia dự báo.

CAS ấn định ngày xét xử FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vào 26.2 tới Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS), ông Taufiq Johari vừa lên tiếng, kêu gọi FAM giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại một cách có trật tự, đúng đắn và thận trọng để bảo vệ tương lai của bóng đá Malaysia.

"Tôi hy vọng FAM có thể giải quyết vấn đề này một cách có trật tự, đúng đắn và thận trọng. Chúng tôi hiểu những thách thức mà FAM đang phải đối mặt và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho cơ quan quản lý thực hiện tất cả các quy trình nội bộ hiện đang được tiến hành", ông Taufiq Johari nói khi tham dự lễ hội Thaipusam tại đền Sri Subramaniya Swami Devasthanam ở Sungai Petani ngày 1.2, theo New Straits Times.

Ông Taufiq Johari cũng nhấn mạnh rằng, sự ủng hộ của công chúng và sự hậu thuẫn của người hâm mộ Malaysia là rất quan trọng để đảm bảo bóng đá vẫn là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Malaysia.

Vì vậy, ông Taufiq Johari cũng kêu gọi FAM phải hành động đúng đắn để khôi phục niềm tin của công chúng vào môn thể thao hàng đầu của quốc gia.