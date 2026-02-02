Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Malaysia nguy cơ ‘đứng bánh’ trước trận tái đấu Việt Nam, HLV trưởng bị kêu gọi từ chức

Giang Lao
Giang Lao
02/02/2026 10:46 GMT+7

Làn sóng đòi Ban quản lý đội tuyển Malaysia chịu trách nhiệm vụ nhập tịch 'lậu' 7 cầu thủ tăng mạnh, sau khi toàn bộ Ban Chấp hành FAM đã từ chức. Cùng lúc, Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) lên tiếng về vấn đề này.

Đội tuyển Malaysia bị tẩy chay?

Theo báo chí Malaysia, ban quản lý đội tuyển nước này với người đứng đầu là Giám đốc điều hành Rob Friend, cùng ban huấn luyện với HLV trưởng Peter Cklamovski, cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại. Một bộ phận dư luận ở Malaysia đang đòi hỏi họ phải cùng chịu trách nhiệm và từ chức đồng loạt như Ban Chấp hành FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) đã thực hiện ngày 28.1.

Đội tuyển Malaysia nguy cơ ‘đứng bánh’ trước trận tái đấu Việt Nam, HLV trưởng bị kêu gọi từ chức- Ảnh 1.

Sau khi Ban Chấp hành FAM từ chức, dư luận Malaysia cũng muốn cả ban quản lý đội tuyển, gồm ông Rob Friend và HLV trưởng Cklamovski cũng phải chịu trách nhiệm và từ chức

Ảnh: Ngọc Linh

"Như mọi người đã biết, mục đích từ chức của Ban Chấp hành FAM xuất phát từ trách nhiệm, trước khả năng bị FIFA đình chỉ hoạt động do vụ việc làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch. Để đảm bảo hệ sinh thái bóng đá Malaysia không bị gián đoạn, họ đã đưa ra quyết định từ chức tập thể mặc dù vấn đề này do sự tắc trách của một số cá nhân trong việc chuẩn bị hồ sơ gây ra.

Ngoài Ban Chấp hành FAM, Ban quản lý đội tuyển Malaysia do ông Rob Friend đứng đầu, đến nay vẫn im lặng mà không có bất kỳ động thái quyết liệt nào để cùng nhau gánh vác trách nhiệm thì thật khó hiểu. 

AFC giám sát FAM: Luật sư thể thao khẳng định không phải sự bẽ mặt

Những người này cho rằng, họ tách biệt sự quản lý với FAM và hoạt động độc lập, nên không tham gia vào mọi quá trình làm giả hồ sơ nhập tịch cho các cầu thủ gốc ngoại. Tuy nhiên, chính Rob Friend từng cho rằng, ban của mình thực hiện các công tác chuẩn bị cho đội tuyển, tuyển chọn cầu thủ, cung cấp cơ sở vật chất cũng như việc tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch để có thể tăng cường sức mạnh cho Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia)", theo Arena Metro.

"Vì vậy, trên thực tế Ban quản lý đội tuyển Malaysia với Rob Friend đứng đầu và ban huấn luyện, gồm HLV trưởng Cklamovski, cũng phải chịu trách nhiệm chung với Ban Chấp hành FAM. Họ cũng phải từ chức để đội tuyển bắt đầu quá trình cải cách, tương tự như FAM đang thực hiện dưới sự điều hành của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)", Arena Metro dẫn phát biểu của cựu cầu thủ Azlan Johar.

FAM phải khôi phục niềm tin cho CĐV Malaysia

FAM và 7 cầu thủ gốc ngoại gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, đang kháng cáo án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). 

Ngày 26.2 tới đây họ sẽ biết kết quả cuối cùng cho số phận của mình. Việc FAM và các cầu thủ này thắng kiện FIFA ở CAS được xem là cực kỳ thấp, các luật sư thể thao hàng đầu ở Malaysia dự báo.

Đội tuyển Malaysia nguy cơ ‘đứng bánh’ trước trận tái đấu Việt Nam, HLV trưởng bị kêu gọi từ chức- Ảnh 2.

CAS ấn định ngày xét xử FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vào 26.2 tới

Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS), ông Taufiq Johari vừa lên tiếng, kêu gọi FAM giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại một cách có trật tự, đúng đắn và thận trọng để bảo vệ tương lai của bóng đá Malaysia.

"Tôi hy vọng FAM có thể giải quyết vấn đề này một cách có trật tự, đúng đắn và thận trọng. Chúng tôi hiểu những thách thức mà FAM đang phải đối mặt và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho cơ quan quản lý thực hiện tất cả các quy trình nội bộ hiện đang được tiến hành", ông Taufiq Johari nói khi tham dự lễ hội Thaipusam tại đền Sri Subramaniya Swami Devasthanam ở Sungai Petani ngày 1.2, theo New Straits Times.

Ông Taufiq Johari cũng nhấn mạnh rằng, sự ủng hộ của công chúng và sự hậu thuẫn của người hâm mộ Malaysia là rất quan trọng để đảm bảo bóng đá vẫn là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Malaysia. 

Vì vậy, ông Taufiq Johari cũng kêu gọi FAM phải hành động đúng đắn để khôi phục niềm tin của công chúng vào môn thể thao hàng đầu của quốc gia.

Tin liên quan

Ronaldo bất ngờ đình công, sắp chia tay Ả Rập Xê Út

Ronaldo bất ngờ đình công, sắp chia tay Ả Rập Xê Út

Ronaldo từ chối tham gia trận đấu của CLB Al Nassr với Al Riyadh lúc 22 giờ 15 ngày 2.2 tại vòng 20 giải Saudi Pro League, để phản đối ban lãnh đạo đội bóng. Có tin danh thủ sắp 41 tuổi này sẽ chia tay Ả Rập Xê Út.

Messi giúp Inter Miami thắng trận đầu tiên trong năm 2026

Động thái cực mới của CAS và AFC, Malaysia có nguy cơ bị xử thua Việt Nam cả 2 trận nếu…

Khám phá thêm chủ đề

FAM AFC CAS FIFA Đội tuyển Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận