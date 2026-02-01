Động thái cực mới của CAS và AFC, Malaysia có nguy cơ bị xử thua Việt Nam cả 2 trận nếu…

Liệu cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia sẽ tiếp tục thi đấu?

Theo New Straits Times, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã thông qua cán bộ truyền thông Vanessa Tracey ngày 31.1, nhấn mạnh việc tạm hoãn "thi hành án" chỉ là các quyết định tạm thời được đưa ra trước khi vụ việc được xét xử đầy đủ với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia vào ngày 26.2 tới. CAS cũng sẽ xem xét cả vụ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (AM) với các án phạt của FIFA đã công bố trong năm 2025.

Cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia trở lại thi đấu trong thời gian tạm hoãn án phạt, được xem là chứa đựng quá nhiều rủi ro. CAS đã chính thức cảnh báo Ảnh: Ngọc Linh

"Trong trường hợp này, CAS đã đưa ra các biện pháp tạm thời liên quan đến việc đình chỉ thi đấu của các cầu thủ. Điều đó có nghĩa là việc đình chỉ đã bị tạm hoãn, về mặt pháp lý, cho đến khi có quyết định cuối cùng", cán bộ truyền thông CAS, Vanessa Tracey giải thích.

"Lời giải thích này nhấn mạnh rằng mặc dù các cầu thủ có thể thi đấu, nhưng tranh chấp vẫn chưa được giải quyết. Điều này tiếp tục khiến các CLB phải đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý nếu phán quyết cuối cùng bất lợi cho các cầu thủ. Theo quy định kỷ luật của FIFA, các đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, đội vi phạm sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3", New Straits Times làm rõ.

AFC ‘bật đèn xanh’: FAM hợp tác thì FIFA không đình chỉ

Trước đó, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor John Paul cũng chỉ ra điểm bất lợi này của các cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, khi chỉ được tạm thời hoãn thi hành án treo giò 12 tháng và vẫn còn trong thời gian chờ xét xử cuối cùng. Nếu họ thi đấu và sau khi có kết quả kháng cáo bất lợi, việc các CLB sử dụng họ sẽ bị xử thua là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu vi phạm quy định về điều kiện thi đấu ở các giải đấu tham gia.

"Trách nhiệm luôn thuộc về CLB và các cầu thủ trong giai đoạn không chắc chắn này", ông Windsor John Paul nhấn mạnh và cho biết thêm, cơ quan bóng đá châu Á đã tham khảo ý kiến của FIFA và đang chờ đợi đầy đủ tài liệu chỉ dẫn về vấn đề này. Nhưng đến nay (ngày 1.2) FIFA vẫn chưa phản hồi.

Do đó, việc các CLB như Johor Darul Ta'zim (của Malaysia) đã sử dụng 3 trong số 7 cầu thủ liên quan thi đấu vừa qua gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, cũng như CLB Alaves (Tây Ban Nha) sử dụng cầu thủ Facundo Garces ở trận đấu tại giải La Liga (thắng Espanyol tỷ số 2-1 ngày 31.1), hiện đứng trước khả năng phải xem xét lại việc có tiếp tục sử dụng họ nữa hay không sau lời cảnh báo của CAS.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu HLV đội tuyển Malaysia vẫn cố ý dùng cầu thủ nhập tịch lậu ở trận tái đấu Việt Nam vào ngày 31.3 tới, đội tuyển Malaysie đứng trước nguy cơ cực lớn: Bị xử thua 2 trận, bao gồm trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 (trận Malaysia thắng 4-0) và trận ngày 31.3.

Lý do AFC tạm hoãn ngày đánh giá FAM

Tổng thư ký AFC, Windsor John Paul cũng cho biết, sẽ tùy giải đấu như các giải của AFC không xem xét yếu tố quốc tịch của các cầu thủ gốc ngoại, nên khả năng xảy ra tranh chấp rất thấp. Nhưng nếu có giải xét đến yếu tố quốc tịch hoặc hạn ngạch cầu thủ, có thể sẽ xảy ra khiếu nại. Do đó, việc sử dụng các cầu thủ trong thời gian tạm thời hiện nay chứa đựng nhiều rủi ro là vì vậy.

CAS ấn định ngày xét xử FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vào 26.2 tới Ảnh: Ngọc Linh

Tổng thư ký AFC, Windsor John Paul cũng thông báo, việc cơ quan này bắt đầu tiến trình phỏng vấn và đánh giá FAM phải từ ngày 3.2, muộn hơn hai ngày so với dự định ban đầu (1.2). Lý do là các ngày 1 và 2.2 trùng vào các ngày nghỉ lễ ở Malaysia.

"Họ dự định bắt đầu vào ngày 1.2, nhưng ngày đó lại trùng với ngày lễ. Ngày 2.2 cũng là ngày nghỉ lễ, nên không phù hợp để bắt đầu quá trình này. Vì vậy, nhóm đánh giá của AFC sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 3.2 tới đây", ông Windsor John Paul cho biết và giải thích thêm, quá trình phỏng vấn và đánh giá sẽ được thực hiện một cách toàn diện, liên quan đến cấu trúc hành chính và quản trị của FAM.

Cũng theo ông Windsor John Paul: "Tất cả các phát hiện và đề xuất cải tiến sẽ được trình bày tại một đại hội đặc biệt được tổ chức với tất cả các thành viên liên kết của FAM. Chúng tôi sẽ đưa kết quả đánh giá và những thay đổi cần thiết đến một đại hội đặc biệt. Tất cả các thành viên liên kết phải chấp nhận đề xuất trước. Sau khi được chấp nhận, đại hội bầu cử mới có thể được tổ chức".

Quá trình đánh giá FAM sẽ do Phó tổng thư ký AFC Vahid Kardany dẫn đầu với sự hỗ trợ của một số chuyên gia tư vấn bên ngoài, cũng như hai quan chức ban thư ký FAM, cụ thể là tổng thư ký và thủ quỹ.

Bước đánh giá của AFC diễn ra sau quyết định từ chức hàng loạt của Ban Chấp hành FAM ngày 28.1 để mở đường cho quá trình tái cấu trúc. Hành động này cũng được xem là một nỗ lực chủ động nhằm cải cách bộ máy quản lý của FAM cũng như tránh nguy cơ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm cả khả năng bị FIFA đình chỉ.