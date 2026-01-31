Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

David Beckham bất ngờ chi đậm mua chân sút ‘khủng’ đá cặp với Messi

Giang Lao
Giang Lao
31/01/2026 10:32 GMT+7

Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham và các đồng sở hữu Jorge và Jose Mas đã duyệt chi số tiền lên đến 15 triệu USD mang về chân sút hàng đầu German Berterame từ đội Monterrey (Mexico), để đá cặp với Messi ở mùa giải 2026.

Inter Miami chính thức sở hữu bộ ba "DP" 2026: Messi, De Paul và German Berterame

"DP" là suất Cầu thủ được chỉ định (Designated Player), với mỗi CLB ở MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) được sở hữu 3 suất cho mỗi mùa giải. Đây là các cầu thủ được mua với giá chuyển nhượng và có mức lương cao hơn mặt bằng chung của giải đấu. 

Mùa giải 2026, Inter Miami chính thức có 3 suất cầu thủ cho dạng này là Messi, De Paul và German Berterame. Trong khi, chân sút kỳ cựu Suarez đang thi đấu với một hợp đồng không phải cầu thủ được chỉ định (non-DP) và nhận mức lương tương đối khiêm tốn (khoảng 1,5 triệu USD mỗi năm).

David Beckham bất ngờ chi đậm mua chân sút ‘khủng’ đá cặp với Messi - Ảnh 1.

David Beckham mang về đối tác 'khủng' cho Messi ở mùa giải 2026

Ảnh: Reuters

Hiện mức lương của tân binh German Berterame chưa được Inter Miami công bố, nhưng CLB này xác nhận đã chi 15 triệu USD để phá vỡ hợp đồng với "gã khổng lồ" bóng đá Mexico, CLB Monterrey, để chính thức sở hữu chân sút 27 tuổi và có gốc gác Argentina, nhưng đã nhập tịch Mexico để thi đấu cho đội tuyển nước này đến nay là 8 trận (ghi 2 bàn).

German Berterame hiện cũng ghi đến 105 bàn thắng ở cấp CLB, khi từng thi đấu cho các đội như Monterrey, hay trước đó là Atletico de San Luis ở giải Liga MX (Mexico), và CA Patronato ở giải Primera Nacional và CA San Lorenzo de Almagro ở giải Primera Division đều của Argentina.

Kinh nghiệm và khả năng ghi bàn ấn tượng của German Berterame ở các giải tại khu vực CONCACAF, chính là lý do thuyết phục để ông David Beckham và các đồng sở hữu Jorge và Jose Mas quyết tâm chiêu mộ để tăng cường sức mạnh cho Inter Miami ở mùa giải 2026. Mùa giải CLB này đặt tham vọng lớn chinh phục ngôi vô địch CONCACAF Champions Cup để giành suất dự FIFA Club World Cup 2029.

David Beckham bất ngờ chi đậm mua chân sút ‘khủng’ đá cặp với Messi - Ảnh 2.

German Berterame trong màu áo CLB Monterrey

ẢNH: REUTERS

"Berterame có thể không nổi tiếng quốc tế như một số bản hợp đồng gần đây khác của Inter Miami, nhưng cầu thủ này có bề dày kinh nghiệm ở các giải đấu bóng đá khu vực Bắc Mỹ. Là một tiền đạo ghi bàn giỏi về thể chất và kỹ thuật, Berterame sẽ giảm bớt gánh nặng cho Suarez đã lớn tuổi và tăng thêm hỏa lực cho đội hình mạnh mẽ của Inter Miami với Messi và De Paul là những người dẫn dắt thế trận", báo Tây Ban Nha, Diario AS đánh giá.

Diario AS cũng cho biết, quỹ lương của Inter Miami đã được giảm đáng kể sau khi Jordi Alba (nhận 6 triệu USD mỗi năm) và Sergio Busquets (8,8 triệu USD) đều đã giải nghệ. Trong khi Suarez chấp nhận mức lương thấp sau khi gia hạn 1 năm. 

Qua đó, mở đường cho Inter Miami chi tiêu mạnh để mua sắm các cầu thủ hàng đầu nhằm củng cố sức mạnh bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup, đặt mục tiêu vô địch CONCACAF Champions Cup và cả Leagues Cup ở mùa giải 2026.

Hiện Inter Miami và Messi đang giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải với các chuyến du đấu Nam Mỹ. Họ vừa để thua CLB Alianza Lima ở Peru với tỷ số 0-3 ngày 24.1, sắp thi đấu tiếp với CLB Atletico Nacional ở Medellin, Colombia ngày 31.1.

Xem thêm bình luận