CAS lên tiếng ngày xét xử vụ FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng án FIFA

8 vụ việc gồm của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch được xét xử trong một phiên điều trần

Trong thông báo, CAS cho biết: "Về phiên điều trần của CAS - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và các bên liên quan trong vụ việc kháng cáo về án phạt của FIFA. Tòa án Trọng tài Thể thao xác nhận rằng phiên điều trần trực tiếp về các thủ tục sau, sẽ được tổ chức vào ngày 26.2.2026 tại trụ sở CAS ở Lausanne (Thụy Sĩ)".

CAS ấn định ngày xét xử FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vào 26.2 tới Ảnh: Ngọc Linh

Theo đó, các trường hợp được CAS thông báo tổ chức phiên điều trần bao gồm Facundo Tomas Garces Rattaro kiện FIFA; Rodrigo Julian Holgado kiện FIFA; Imanol Javier Machuca kiện FIFA; Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kiện FIFA; Joao Vitor Brandao Figueiredo kiện FIFA; Gabriel Felipe Arrocha kiện FIFA; Jon Irazabal Iraurgui kiện FIFA và Hector Alejandro Hevel Serrano kiện FIFA.

"Các thủ tục tố tụng được hợp nhất và sẽ được xét xử chung", thông báo của CAS ngày 28.1 nhấn mạnh.

Cũng trong thông báo CAS nêu rõ lý do: "Các cầu thủ liên quan đến các vụ kháng cáo đã bị FIFA xử phạt vào ngày 25.9.2025 với án phạt cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Vào ngày 26.1.2026, CAS đã ban hành các biện pháp tạm thời để đình chỉ (tạm hoãn, theo thuật ngữ pháp lý) án phạt cho đến khi CAS đưa ra quyết định cuối cùng".

Theo báo chí khu vực, thông báo của CAS cho thấy tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc. Tất cả mọi người hiện đang dõi theo xem quyết định cuối cùng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các bên liên quan và tương lai của bóng đá khu vực, theo ASEAN FOOTBALL.

Trong khi đó, theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, cho đến nay ngay cả Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng chưa rõ tình trạng của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia sau khi họ được CAS tạm thời cho trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá.

Các bên liên quan bao gồm các CLB và đội tuyển Malaysia nếu sử dụng các cầu thủ này thi đấu trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay sẽ tiềm ẩn rủi ro rất lớn, vì có thể bị ảnh hưởng kết quả thi đấu (bị xử thua), nếu họ cùng FAM không thể thắng trong vụ kháng cáo án phạt FIFA tại CAS đã được ấn định ngày xét xử 26.2 tới đây.