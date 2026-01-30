Còn gì đẹp hơn nếu Xuân Son chọc thủng lưới Malaysia, đội tuyển Việt Nam thắng màn tái đấu

Tín hiệu tốt từ các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil

Năm 2025, tiền đạo Nguyễn Xuân Son phải nghỉ thi đấu gần hết năm do chấn thương nặng. Hiện tại, cầu thủ đang khoác áo CLB Nam Định đã trở lại và gần như đã lấy lại phong độ cao nhất. Tối 29.1, Xuân Son ghi 2 bàn cho CLB Nam Định trước CLB Lion City Sailors (Singapore), giúp đội bóng thành Nam sớm giành vé vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á trước 1 vòng đấu.

Xuân Son trở lại và lợi hại như xưa Ảnh: CLB Nam Định

Với sự xuất hiện của Xuân Son, hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam sẽ sắc bén hơn so với năm 2025. Không chỉ có Xuân Son, hàng tấn công này có thể có thêm sự hiện diện của tiền vệ tấn công Đỗ Hoàng Hên (trước đây có tên nước ngoài là Hendrio, gốc Brazil). Đây là tiền vệ giàu kỹ thuật, sở hữu nhãn quang chiến thuật tốt, đủ khả năng giúp cho tuyến giữa của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik tăng đáng kể sức sáng tạo, nếu ông Kim triệu tập Đỗ Hoàng Hên vào đội tuyển quốc gia.

Còn ở tuyến dưới, đội tuyển Việt Nam có thể bổ sung cầu thủ nhập tịch có chất lượng tốt là trung vệ Đỗ Phi Long (trước đây có tên Gustavo, gốc Brazil). Đây là trung vệ có thể hình rất tốt (1,96 m), mạnh mẽ trong tranh chấp và rất giỏi trong các pha không chiến. Đỗ Phi Long có thể giải quyết ngay bài toán tranh chấp bóng bổng của đội tuyển Việt Nam, khi đối đầu với các đội bóng nước ngoài ở các giải quốc tế.

Gương mặt gốc Việt được chờ đợi

Chưa hết, mới đây nhất, thủ môn Lê Giang Patrik cũng đã hoàn tất việc nhập tịch Việt Nam. Đây là thủ môn có phong độ tốt nhất V-League ở nhiều mùa giải gần đây nhất. Lê Giang Patrik cao lớn (1,88 m), phản xạ nhanh, giỏi không chiến, giỏi làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà. Đặc biệt, khả năng 1 chọi 1 của Lê Giang Patrik với tiền đạo đối phương cực kỳ ấn tượng. Vóc dáng đồ sộ, cùng với tốc độ lao ra rất nhanh của thủ thành này thường khiến các tiền đạo đối phương phải giật mình, trước khi họ tự kết thúc hỏng cơ hội mà họ có được.

Lê Giang Patrik sẽ bổ sung chất thép trong khung thành Ảnh: VFF

Trước đây, đội tuyển Việt Nam thường thua thiệt với các đội bóng ở Đông Nam Á như Indonesia và Malaysia về tốc độ, khả năng va chạm và khả năng chơi bóng bổng, khi những đội này sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo. Hiện tại, với sự trở lại của Xuân Son và sự xuất hiện của nhóm các cầu thủ như Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Phi Long và Lê Giang Patrik, chúng ta gần như đã giải xong bài toán khỏa lấp những sự thua thiệt vừa nêu.

Cầu thủ nhập tịch Việt Nam càng về sau này càng sở hữu chất lượng tốt. Khác với các nền bóng đá lân cận trong khu vực, bóng đá Việt Nam hầu như không phải chi quá nhiều tiền để kêu gọi các cầu thủ đang thi đấu nước ngoài khoác áo đội tuyển quốc gia của mình, chúng ta tận dụng nguồn cầu thủ sẵn có tại V-League. Đây đều là những cầu thủ đã được kiểm định về chất lượng, không quá đắt đỏ so với mặt bằng chung của bóng đá trong nước, cộng thêm lợi thế quan trọng là họ quen thuộc với văn hóa Việt Nam, dễ hòa đồng với tập thể.

Chính vì thế, ở trận lượt về gặp Malaysia vào ngày 31.3 tới đây, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 và tại AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8), ngay cả khi các đối thủ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam lúc này cũng không còn e ngại như trước.