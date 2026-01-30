Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện số áo Thái Sơn, Văn Thuận ở Ninh Bình: Cuộc đối đầu Đình Bắc và đội CAHN siêu kịch tính

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
30/01/2026 08:40 GMT+7

Cuộc đại chiến giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và đội Ninh Bình ở vòng 12 V-League 2025-2026 trở nên hấp dẫn hơn với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao U.23 Việt Nam vừa tỏa sáng tại SEA Games 33 cũng như VCK U.23 châu Á 2026.

Cuộc đua song mã, Ninh Bình vẫn ứng viên số 1

V-League 2025-2026 chỉ mới trải qua 11 vòng đấu nên vẫn chưa thể khẳng định đội bóng nào nhiều khả năng vô địch nhất. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể cảm nhận rằng cuộc đua này dường như chỉ còn 2 ứng viên là CLB CAHN và đội Ninh Bình. Các ứng cử viên hàng đầu như CLB Nam Định, Hà Nội sa sút khá nhiều và nỗ lực tìm lại chính mình. CLB Công an TP.HCM, Hải Phòng thiếu sự ổn định, còn CLB Thể Công Viettel có chiều sâu đội hình không tốt bằng như CLB CAHN và đội Ninh Bình.

Lộ diện số áo Thái Sơn, Văn Thuận ở Ninh Bình: Cuộc đối đầu Đình Bắc và đội CAHN siêu kịch tính- Ảnh 1.

Thái Sơn

Lộ diện số áo Thái Sơn, Văn Thuận ở Ninh Bình: Cuộc đối đầu Đình Bắc và đội CAHN siêu kịch tính- Ảnh 2.

Văn Thuận (phải)

CLB CAHN và đội Ninh Bình cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo khoảng cách khá an toàn so với nhóm bám đuổi. Thầy trò HLV Alexandre Polking đứng thứ 2 với 26 điểm, kém đội Ninh Bình 1 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận. Đội đứng thứ 3 là CLB Hải Phòng sở hữu 20 điểm.

Vì thế, trận so tài giữa CLB CAHN và đội Ninh Bình diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 1.2 trên sân Hàng Đẫy được rất được chờ đợi. Đôi bên là 2 đội còn sót lại của V-League chưa có trận thua nào, cùng giành 8 chiến thắng. Đây cũng là cuộc đấu giữa 2 đội có hàng công mạnh nhất giải: CLB CAHN ghi 22 bàn, còn đội Ninh Bình có 26 lần làm rung mành lưới đối phương.

Lộ diện số áo Thái Sơn, Văn Thuận ở Ninh Bình: Cuộc đối đầu Đình Bắc và đội CAHN siêu kịch tính- Ảnh 3.

Đình Bắc kiến tạo cho Quốc Việt ghi bàn ở trận tranh hạng 3 với U.23 Hàn Quốc. Giờ đây, 2 cầu thủ này lại đứng ở đôi bờ chiến tuyến

ẢNH: TED TRẦN

Dàn sao U.23 Việt Nam chờ khẳng định mình

Yếu tố con người cũng giúp cuộc đấu này hấp dẫn hơn. Cả 2 đội đều sở hữu các ngoại binh chất lượng, loạt tuyển thủ quốc gia. Bên cạnh đó, trận đấu này còn trở thành sân khấu để các tài năng U.23 Việt Nam vừa trở về từ đấu trường châu lục chứng minh giá trị của mình trong màu áo CLB.

Về phía CLB CAHN, HLV Alexandre Polking (trận này ông bị cấm chỉ đạo vì vướng 3 thẻ vàng) đang sở hữu những quân bài cực kỳ chất lượng. Trong số đó, Nguyễn Đình Bắc vẫn là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Với tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo, Đình Bắc đủ khả năng đá chính. Anh được xem là mũi nhọn có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc bùng nổ cá nhân. Bên cạnh đó, sự nguy hiểm của đội bóng ngành công an còn đến từ tuyến sau với sự góp mặt của Minh Phúc và Lý Đức. Trong khi Minh Phúc sẽ tạo sóng gió bằng những tình huống leo biên hay xâm nhập vòng cấm bất ngờ thì Lý Đức gây áp lực trong các pha không chiến.

Đối trọng với họ, CLB Ninh Bình cũng không hề kém cạnh khi đang trẻ hóa đội hình. Quốc Việt và tài năng trẻ Lê Phát đã được tạo cơ hội ra sân liên tục ở mùa giải năm nay và thể hiện rất ổn. Đặc biệt, "Bầy dê núi" trở nên khó lường hơn khi có sự phục vụ của 3 tân binh vừa cập bến từ CLB Thanh Hóa là Văn Thuận, Thái Sơn và Ngọc Mỹ. Nếu Thái Sơn mang lại sự bền bỉ, khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ ở khu trung tuyến, thì Ngọc Mỹ và Văn Thuận lại là những làn gió mới sẵn sàng tạo ra sự bùng nổ bằng lối chơi đầy nhiệt huyết. Ở đội bóng mới, các tân binh của Ninh Bình sẽ mặc các số áo như sau: Văn Thuận mặc áo số 11, Thái Sơn số 21, Trương Tiến Anh số 66, Hoàng Thái Bình số 2.

Ở bên kia chiến tuyến, khi những ngôi sao như Quang Hải, Hoàng Đức... sẽ bị "soi" và "chăm sóc" rất kỹ càng, sự khác biệt của trận đấu này có thể đến từ những cầu thủ U.23 Việt Nam.

Tin liên quan

Diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

Diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

Năm 2026 sẽ đánh dấu đội tuyển VN ra mắt diện mạo mới bằng chính trận quyết đấu với Malaysia để mở ra chu kỳ thành công mới.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá một trận ra trò với Malaysia dù chuyện gì xảy ra

Bóng đá Việt Nam hái quả ngọt nhờ vườn ươm đẳng cấp

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam V-League Đình Bắc CAHN CLB Ninh Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận