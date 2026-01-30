Lộ diện số áo Thái Sơn, Văn Thuận ở Ninh Bình: Cuộc đối đầu Đình Bắc và đội CAHN siêu kịch tính

Cuộc đua song mã, Ninh Bình vẫn ứng viên số 1

V-League 2025-2026 chỉ mới trải qua 11 vòng đấu nên vẫn chưa thể khẳng định đội bóng nào nhiều khả năng vô địch nhất. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể cảm nhận rằng cuộc đua này dường như chỉ còn 2 ứng viên là CLB CAHN và đội Ninh Bình. Các ứng cử viên hàng đầu như CLB Nam Định, Hà Nội sa sút khá nhiều và nỗ lực tìm lại chính mình. CLB Công an TP.HCM, Hải Phòng thiếu sự ổn định, còn CLB Thể Công Viettel có chiều sâu đội hình không tốt bằng như CLB CAHN và đội Ninh Bình.

Thái Sơn

Văn Thuận (phải)

CLB CAHN và đội Ninh Bình cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo khoảng cách khá an toàn so với nhóm bám đuổi. Thầy trò HLV Alexandre Polking đứng thứ 2 với 26 điểm, kém đội Ninh Bình 1 điểm nhưng chơi ít hơn 1 trận. Đội đứng thứ 3 là CLB Hải Phòng sở hữu 20 điểm.

Vì thế, trận so tài giữa CLB CAHN và đội Ninh Bình diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 1.2 trên sân Hàng Đẫy được rất được chờ đợi. Đôi bên là 2 đội còn sót lại của V-League chưa có trận thua nào, cùng giành 8 chiến thắng. Đây cũng là cuộc đấu giữa 2 đội có hàng công mạnh nhất giải: CLB CAHN ghi 22 bàn, còn đội Ninh Bình có 26 lần làm rung mành lưới đối phương.

Đình Bắc kiến tạo cho Quốc Việt ghi bàn ở trận tranh hạng 3 với U.23 Hàn Quốc. Giờ đây, 2 cầu thủ này lại đứng ở đôi bờ chiến tuyến ẢNH: TED TRẦN

Dàn sao U.23 Việt Nam chờ khẳng định mình

Yếu tố con người cũng giúp cuộc đấu này hấp dẫn hơn. Cả 2 đội đều sở hữu các ngoại binh chất lượng, loạt tuyển thủ quốc gia. Bên cạnh đó, trận đấu này còn trở thành sân khấu để các tài năng U.23 Việt Nam vừa trở về từ đấu trường châu lục chứng minh giá trị của mình trong màu áo CLB.

Về phía CLB CAHN, HLV Alexandre Polking (trận này ông bị cấm chỉ đạo vì vướng 3 thẻ vàng) đang sở hữu những quân bài cực kỳ chất lượng. Trong số đó, Nguyễn Đình Bắc vẫn là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Với tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo, Đình Bắc đủ khả năng đá chính. Anh được xem là mũi nhọn có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc bùng nổ cá nhân. Bên cạnh đó, sự nguy hiểm của đội bóng ngành công an còn đến từ tuyến sau với sự góp mặt của Minh Phúc và Lý Đức. Trong khi Minh Phúc sẽ tạo sóng gió bằng những tình huống leo biên hay xâm nhập vòng cấm bất ngờ thì Lý Đức gây áp lực trong các pha không chiến.

Đối trọng với họ, CLB Ninh Bình cũng không hề kém cạnh khi đang trẻ hóa đội hình. Quốc Việt và tài năng trẻ Lê Phát đã được tạo cơ hội ra sân liên tục ở mùa giải năm nay và thể hiện rất ổn. Đặc biệt, "Bầy dê núi" trở nên khó lường hơn khi có sự phục vụ của 3 tân binh vừa cập bến từ CLB Thanh Hóa là Văn Thuận, Thái Sơn và Ngọc Mỹ. Nếu Thái Sơn mang lại sự bền bỉ, khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ ở khu trung tuyến, thì Ngọc Mỹ và Văn Thuận lại là những làn gió mới sẵn sàng tạo ra sự bùng nổ bằng lối chơi đầy nhiệt huyết. Ở đội bóng mới, các tân binh của Ninh Bình sẽ mặc các số áo như sau: Văn Thuận mặc áo số 11, Thái Sơn số 21, Trương Tiến Anh số 66, Hoàng Thái Bình số 2.

Ở bên kia chiến tuyến, khi những ngôi sao như Quang Hải, Hoàng Đức... sẽ bị "soi" và "chăm sóc" rất kỹ càng, sự khác biệt của trận đấu này có thể đến từ những cầu thủ U.23 Việt Nam.