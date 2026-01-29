Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
29/01/2026 07:44 GMT+7

Năm 2026 sẽ đánh dấu đội tuyển VN ra mắt diện mạo mới bằng chính trận quyết đấu với Malaysia để mở ra chu kỳ thành công mới.

HLV Kim Sang-sik đã hoàn thành xuất sắc "nhiệm kỳ" đầu tiên ở VN khi gặt hái danh hiệu ở mọi giải đấu tham gia. Chỉ trong thời gian ngắn, cựu tiền vệ đội tuyển Hàn Quốc đã giúp đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024, đưa U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026. 

Phía trước chiến lược gia sinh năm 1976 sẽ là nhiệm vụ mới, thách thức hơn nhưng cũng rất đáng chờ đợi, là nâng cấp đội tuyển VN. Khác với hoàn cảnh gian truân mịt mờ khi mới đặt chân đến VN, HLV Kim đã hội tụ đầy đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để làm mới, nâng cấp đội tuyển VN chinh phục cột mốc tứ kết Asian Cup 2027 mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được năm 2019.

Diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển VN sẵn sàng trình làng diện mạo mới với lứa U.23 VN ở trận gặp Malaysia tháng 3 tới

ẢNH: TED TRẦN

Rõ ràng đây là thời điểm thuận lợi nhất để đội tuyển VN làm mới mình bằng một chiến thắng trước Malaysia ngày 31.3, khép lại hoàn hảo vòng loại Asian Cup 2027. Kể cả trong bối cảnh Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã tạm gỡ bỏ án treo giò của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, dư luận nước này vẫn khẳng định án phạt của FIFA dành cho đội tuyển Malaysia là khó tránh khỏi. 

Thực tế suốt nửa năm qua VFF và HLV Kim Sang-sik đã triển khai chiến lược dài hơi để làm mới đội tuyển VN bằng lứa U.23 VN và ngoại binh nhập tịch có chọn lọc. Thật đáng tiếc khi HLV Kim sẽ không thể có sự phục vụ của Đình Bắc, Lý Đức (bị treo giò) và Hiểu Minh (chấn thương) trong cuộc đối đầu Malaysia, nhưng họ sẽ sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Dự kiến, ở trận tái đấu với Malaysia ngày 31.3, HLV Kim sẽ có trong tay nhiều cầu thủ trẻ đang có phong độ ấn tượng như Trung Kiên, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Thái Sơn… bên cạnh Vĩ Hào và tài năng trẻ Lê Phát 19 tuổi. Tất cả họ đã chứng tỏ được sức mạnh, sự bền bỉ và ý chí mạnh mẽ giúp đánh bại hàng loạt đội bóng lớn như Hàn Quốc, UAE, Jordan hay Ả Rập Xê Út. Những nhân tố trẻ đang chơi rất "lên chân" sẽ giúp đội tuyển VN có thêm rất nhiều sự lựa chọn chất lượng, bổ trợ cho những người hùng vô địch AFF Cup 2018 đã bắt đầu bước qua ngưỡng tuổi 30.

Yếu tố "nhân hòa" càng rõ nét khi đội tuyển VN trình làng 2 cầu thủ nhập tịch mới là tiền vệ sáng tạo Đỗ Hoàng Hên (tên cũ Hendrio) cùng trung vệ Đỗ Phi Long (Gustavo). Những ngoại binh được tuyển chọn kỹ lưỡng với tiêu chí cao nhất có đủ tài năng, khát khao cống hiến để giữ vững bản sắc đội tuyển VN được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện yếu tố chuyên môn, thể hình sức vóc cho sân chơi châu lục. Nhìn vào Xuân Son đang hay và khỏe như chưa từng chấn thương, người hâm mộ càng có cơ sở để tin tưởng vào một đội tuyển VN mạnh mẽ hơn với lớp trẻ sẵn sàng đảm đương thêm trọng trách. Về lâu dài, hàng loạt đội tuyển trẻ đoạt vé dự VCK châu Á, hay U.16 PVF cầm hòa U.16 PSG và chơi tích cực trước U.16 Barca, U.16 Kashiwa Reysol (Nhật Bản) cho thấy bóng đá VN đang sở hữu nguồn nội lực dồi dào, mạnh mẽ để tạo chân đế vững chắc cho tương lai đội tuyển VN tự tin hướng ra châu lục.

Dự kiến sân Thiên Trường là sân nhà của đội tuyển VN trong trận tái đấu với Malaysia. Lúc ấy, "chảo lửa" Thiên Trường sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần lớn lao cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam có thế hệ thủ môn cao lớn và tài năng nhất lịch sử

Đội tuyển Việt Nam có thế hệ thủ môn cao lớn và tài năng nhất lịch sử

Đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn bùng nổ thủ môn giỏi, khi thế hệ đàn anh giàu kinh nghiệm vẫn thi đấu, trong khi lứa đàn em đã đủ đẳng cấp thế vai.

Khám phá thêm chủ đề

vô địch SEA Games 33 Malaysia đội tuyển Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận