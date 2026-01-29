Diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đã hoàn thành xuất sắc "nhiệm kỳ" đầu tiên ở VN khi gặt hái danh hiệu ở mọi giải đấu tham gia. Chỉ trong thời gian ngắn, cựu tiền vệ đội tuyển Hàn Quốc đã giúp đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024, đưa U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026.

Phía trước chiến lược gia sinh năm 1976 sẽ là nhiệm vụ mới, thách thức hơn nhưng cũng rất đáng chờ đợi, là nâng cấp đội tuyển VN. Khác với hoàn cảnh gian truân mịt mờ khi mới đặt chân đến VN, HLV Kim đã hội tụ đầy đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để làm mới, nâng cấp đội tuyển VN chinh phục cột mốc tứ kết Asian Cup 2027 mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được năm 2019.

Đội tuyển VN sẵn sàng trình làng diện mạo mới với lứa U.23 VN ở trận gặp Malaysia tháng 3 tới ẢNH: TED TRẦN

Rõ ràng đây là thời điểm thuận lợi nhất để đội tuyển VN làm mới mình bằng một chiến thắng trước Malaysia ngày 31.3, khép lại hoàn hảo vòng loại Asian Cup 2027. Kể cả trong bối cảnh Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã tạm gỡ bỏ án treo giò của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, dư luận nước này vẫn khẳng định án phạt của FIFA dành cho đội tuyển Malaysia là khó tránh khỏi.

Thực tế suốt nửa năm qua VFF và HLV Kim Sang-sik đã triển khai chiến lược dài hơi để làm mới đội tuyển VN bằng lứa U.23 VN và ngoại binh nhập tịch có chọn lọc. Thật đáng tiếc khi HLV Kim sẽ không thể có sự phục vụ của Đình Bắc, Lý Đức (bị treo giò) và Hiểu Minh (chấn thương) trong cuộc đối đầu Malaysia, nhưng họ sẽ sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Dự kiến, ở trận tái đấu với Malaysia ngày 31.3, HLV Kim sẽ có trong tay nhiều cầu thủ trẻ đang có phong độ ấn tượng như Trung Kiên, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Thái Sơn… bên cạnh Vĩ Hào và tài năng trẻ Lê Phát 19 tuổi. Tất cả họ đã chứng tỏ được sức mạnh, sự bền bỉ và ý chí mạnh mẽ giúp đánh bại hàng loạt đội bóng lớn như Hàn Quốc, UAE, Jordan hay Ả Rập Xê Út. Những nhân tố trẻ đang chơi rất "lên chân" sẽ giúp đội tuyển VN có thêm rất nhiều sự lựa chọn chất lượng, bổ trợ cho những người hùng vô địch AFF Cup 2018 đã bắt đầu bước qua ngưỡng tuổi 30.

Yếu tố "nhân hòa" càng rõ nét khi đội tuyển VN trình làng 2 cầu thủ nhập tịch mới là tiền vệ sáng tạo Đỗ Hoàng Hên (tên cũ Hendrio) cùng trung vệ Đỗ Phi Long (Gustavo). Những ngoại binh được tuyển chọn kỹ lưỡng với tiêu chí cao nhất có đủ tài năng, khát khao cống hiến để giữ vững bản sắc đội tuyển VN được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện yếu tố chuyên môn, thể hình sức vóc cho sân chơi châu lục. Nhìn vào Xuân Son đang hay và khỏe như chưa từng chấn thương, người hâm mộ càng có cơ sở để tin tưởng vào một đội tuyển VN mạnh mẽ hơn với lớp trẻ sẵn sàng đảm đương thêm trọng trách. Về lâu dài, hàng loạt đội tuyển trẻ đoạt vé dự VCK châu Á, hay U.16 PVF cầm hòa U.16 PSG và chơi tích cực trước U.16 Barca, U.16 Kashiwa Reysol (Nhật Bản) cho thấy bóng đá VN đang sở hữu nguồn nội lực dồi dào, mạnh mẽ để tạo chân đế vững chắc cho tương lai đội tuyển VN tự tin hướng ra châu lục.