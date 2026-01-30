Lê Giang Patrik nói lời cảm động khi có quốc tịch Việt Nam: ‘Tôi báo ngay cho cha mình…’

"Gia đình là điểm tựa lớn của tôi"

Ngày 28.1, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ môn Patrik Lê Giang. Với tư cách là công dân Việt Nam, thủ thành của CLB Công an TP.HCM mang tên Lê Giang Patrik. Được biết, anh sinh ngày 8.9.1992, tại Slovakia, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, thủ môn 34 tuổi không giấu được sự xúc động: "Tôi rất vinh dự, hạnh phúc và tự hào khi nhận thông tin mình có quốc tịch Việt Nam. Gia đình là điểm tựa lớn đối với tôi, đặc biệt là khi tôi quyết định trở về Việt Nam chơi bóng và có ý định trở thành công dân Việt Nam. Thế nên, sau khi nhận tin, tôi lập tức báo về cho gia đình, cụ thể là cha tôi. Mọi người rất vui và hạnh phúc về điều này. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo CLB bóng đá Công an TP.HCM, cũng như các cơ quan chức năng đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi hoàn thành điều ước lớn lao này. Tôi sẽ tiếp tục làm việc hết mình, nghiêm túc để đáp lại những gì mà mọi người đã dành cho tôi".

HLV trưởng CLB Công an TP.HCM Lê Huỳnh Đức (trái) chúc mừng Lê Giang Patrik có quốc tịch Việt Nam ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Kể từ khi đến Việt Nam chơi bóng vào năm 2023, Lê Giang Patrik luôn ấp ủ giấc mơ trở thành công dân Việt Nam. Tuy nhiên, phải đến khi thi đấu trong màu áo CLB Bóng đá Công an TP.HCM thì giấc mơ này mới thành hiện thực.

Việc Lê Giang Patrik nhập tịch thành công không chỉ mang lại lợi thế cực lớn cho CLB Công an TP.HCM về mặt nhân sự mà còn mở ra cơ hội để "người gác đền" sinh năm 1992 cạnh tranh một vị trí trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam.

"Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Lê Giang Patrik nằm trong định hướng tăng cường chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quan trọng của CLB bóng đá công an TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Bộ VH-TT-DL. Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định của thủ môn Việt kiều này trong các mùa giải chuyên nghiệp gần đây", trang chủ CLB Công an TP.HCM viết.