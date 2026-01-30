Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lê Giang Patrik nói lời cảm động khi có quốc tịch Việt Nam: ‘Tôi báo ngay cho cha mình…’

Nghi Thạo
Nghi Thạo
30/01/2026 09:15 GMT+7

Sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam, thủ môn Lê Giang Patrik đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình thực hiện giấc mơ lớn lao của cuộc đời mình.

"Gia đình là điểm tựa lớn của tôi"

Ngày 28.1, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với thủ môn Patrik Lê Giang. Với tư cách là công dân Việt Nam, thủ thành của CLB Công an TP.HCM mang tên Lê Giang Patrik. Được biết, anh sinh ngày 8.9.1992, tại Slovakia, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, thủ môn 34 tuổi không giấu được sự xúc động: "Tôi rất vinh dự, hạnh phúc và tự hào khi nhận thông tin mình có quốc tịch Việt Nam. Gia đình là điểm tựa lớn đối với tôi, đặc biệt là khi tôi quyết định trở về Việt Nam chơi bóng và có ý định trở thành công dân Việt Nam. Thế nên, sau khi nhận tin, tôi lập tức báo về cho gia đình, cụ thể là cha tôi. Mọi người rất vui và hạnh phúc về điều này. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo CLB bóng đá Công an TP.HCM, cũng như các cơ quan chức năng đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi hoàn thành điều ước lớn lao này. Tôi sẽ tiếp tục làm việc hết mình, nghiêm túc để đáp lại những gì mà mọi người đã dành cho tôi".

Lê Giang Patrik nói lời cảm động khi có quốc tịch Việt Nam: ‘Tôi báo ngay cho cha mình…’- Ảnh 1.

HLV trưởng CLB Công an TP.HCM Lê Huỳnh Đức (trái) chúc mừng Lê Giang Patrik có quốc tịch Việt Nam

ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Kể từ khi đến Việt Nam chơi bóng vào năm 2023, Lê Giang Patrik luôn ấp ủ giấc mơ trở thành công dân Việt Nam. Tuy nhiên, phải đến khi thi đấu trong màu áo CLB Bóng đá Công an TP.HCM thì giấc mơ này mới thành hiện thực.

Việc Lê Giang Patrik nhập tịch thành công không chỉ mang lại lợi thế cực lớn cho CLB Công an TP.HCM về mặt nhân sự mà còn mở ra cơ hội để "người gác đền" sinh năm 1992 cạnh tranh một vị trí trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam.

"Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Lê Giang Patrik nằm trong định hướng tăng cường chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quan trọng của CLB bóng đá công an TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Bộ VH-TT-DL. Đề xuất này được đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định của thủ môn Việt kiều này trong các mùa giải chuyên nghiệp gần đây", trang chủ CLB Công an TP.HCM viết.

Tin liên quan

Patrik Lê Giang nhập tịch thành công: Đội tuyển Việt Nam có thủ môn 'đỉnh' đấu Malaysia

Patrik Lê Giang nhập tịch thành công: Đội tuyển Việt Nam có thủ môn 'đỉnh' đấu Malaysia

Thủ môn Patrik Lê Giang đã nhập tịch thành công sau 3 năm thi đấu ở V-League, nhờ vậy đủ điều kiện lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận hạ màn gặp Malaysia vào tháng 3.

Thủ môn Patrik Lê Giang sẽ được nhập tịch Việt Nam, nếu Bộ Tư pháp phê duyệt hồ sơ

Vì sao HLV Kim Sang-sik cần Gustavo, Patrik Lê Giang?

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Patrik Lê Giang CLB Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận