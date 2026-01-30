Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 4 đội vào tứ kết futsal châu Á: Đông Nam Á có 3 đại diện, Việt Nam tranh nhất bảng với Thái

Thu Bồn
30/01/2026 08:54 GMT+7

Tính đến lúc này, VCK futsal châu Á 2026 đã xác định được 4 đội bóng sẽ góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, trong đó có 3 đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á.

Sau 2 lượt trận của vòng đấu bảng giải futsal châu Á 2026 đang diễn ra ở Jakarta (Indonesia), 4 đội bóng đã giành vé góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp đã lộ diện. Theo đó, chủ nhà Indonesia, Iraq, Thái Lan và Việt Nam đã vào tứ kết trước 1 vòng đấu.

Thái Lan cùng Việt Nam sớm vượt qua bảng B

Cụ thể tại bảng A, Indonesia và Iraq cùng có 2 chiến thắng sau 2 lượt trận. Chủ nhà Indonesia xếp nhất bảng A với 6 điểm và hiệu số +7 (thắng Hàn Quốc 5-0, thắng Kyrgyzstan 5-3), còn Iraq đứng nhì với 6 điểm và hiệu số +3 (thắng Kyrgyzstan 4-2, thắng Hàn Quốc 3-2). Như vậy, Hàn Quốc và Kyrgyzstan đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua.

Bảng B cũng có kịch bản tương tự, khi Thái Lan và Việt Nam cũng có 2 chiến thắng sau 2 lượt trận. Thái Lan hiện xếp nhất bảng B với 6 điểm và hiệu số +7 (thắng Li Băng 2-0, thắng Kuwait 6-1), còn Việt Nam đứng nhì với 6 điểm và hiệu số +3 (thắng Kuwait 5-4, thắng Li Băng 2-0). Kuwait và Li Băng sớm rời giải sau 2 thất bại.

Đội tuyển futsal Việt Nam (phải) sớm giành vé vào tứ kết

Trận đấu thuộc lượt cuối bảng B giữa Thái Lan và Việt Nam mang ý nghĩa quyết định đội nào sẽ đi tiếp với với ngôi nhất. Màn so tài hấp dẫn này diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 31.3.

Trong số 4 đội bóng vào tứ kết trước 1 vòng đấu, có 3 đội đến từ khu vực Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Các đội ở bảng A và bảng B được ấn định sẽ chạm trán ở vòng tứ kết: nhất bảng A gặp nhì bảng B, nhất bảng B gặp nhì bảng A.

Với chiến thắng 2-0 trước Li Băng ở lượt trận thứ hai diễn ra chiều qua 29.1, đồng thời Thái Lan đánh bại Kuwait, đội tuyển futsal VN đã sớm giành vé vào tứ kết giải futsal châu Á 2026.

