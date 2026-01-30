Đội tuyển futsal Việt Nam thẳng tiến tứ kết châu Á

Bàn thắng sớm phá thế trận của Li Băng

Trước trận đấu, HLV đội tuyển futsal VN Giustozzi nhận định Li Băng là một đối thủ cực kỳ lì lợm với lối chơi phòng ngự đặc trưng. Để đối phó với "khối bê tông" này, vị HLV người Argentina đã chỉ đạo các cầu thủ VN nhập cuộc với cường độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thực tế chứng minh sự tính toán này hoàn toàn chính xác. Bàn thắng mở tỷ số ở giây thứ 20 của Đinh Công Viên và pha nhân đôi cách biệt của Vũ Ngọc Ánh ở phút thứ 4 đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của Li Băng. Việc có bàn thắng sớm không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho các cầu thủ VN mà còn buộc một đội bóng thuần phòng ngự như Li Băng phải từ bỏ sở trường, đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đây chính là nút thắt giúp VN dễ đá hơn rất nhiều trong phần lớn thời gian còn lại.

Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của đội tuyển futsal VN ở trận này là sự linh hoạt trong các mảng miếng tấn công, những pha phối hợp ít chạm, tốc độ cao đã khiến hàng thủ đối phương bất ngờ. Trong đó, vai trò của Nguyễn Thịnh Phát đáng được ghi nhận. Khả năng tì đè, làm tường của anh đã tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Bên cạnh hàng công, sự chắc chắn của hàng thủ và phong độ chói sáng của thủ môn Phạm Văn Tú giúp đội tuyển futsal VN giữ sạch lưới. Trong hiệp 2, khi VN phải đối mặt với áp lực lớn trong khoảng thời gian thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Dương Ngọc Linh, bản lĩnh của đội bóng đã được thử thách. Khả năng tổ chức phòng ngự khoa học, bọc lót kín kẽ giúp đoàn quân của HLV Giustozzi đứng vững, biến những nỗ lực cuối cùng của Li Băng trở nên vô vọng. "Điều tích cực là các cầu thủ VN đã phòng ngự rất tốt khi chơi thiếu người, giữ vững khung thành trong thế 3 đấu 4, điều đó rất quan trọng", thuyền trưởng người Argentina khen ngợi học trò.

Đội tuyển futsal VN (phải) sớm giành vé vào tứ kết ẢNH: VFF

Cần cải thiện khâu dứt điểm

Dù giành chiến thắng trước Li Băng, nhưng đội tuyển futsal VN vẫn để lại những nỗi lo nhất định. Khả năng tận dụng cơ hội tiếp tục là hạn chế cần sớm được khắc phục. Những tình huống bỏ lỡ của các chân sút VN trong trận này cho thấy nếu không có những bàn thắng từ sớm, diễn biến có thể đã rất khác. HLV Giustozzi thẳng thắn thừa nhận: "Trong những phút đầu, các cầu thủ xử lý bình tĩnh ở khâu cuối, nhưng sau đó còn thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định và dứt điểm. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, tỷ số có thể đã cao hơn cho đội tuyển futsal VN. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm và sự tập trung cho trận đấu tiếp theo gặp Thái Lan".

Ở trận đấu còn lại của bảng B diễn ra cùng ngày, đội tuyển futsal Thái Lan không gặp nhiều khó khăn khi vượt qua Kuwait với tỷ số 6-1. Như vậy, VN và Thái Lan cùng nhau giành vé vào tứ kết châu Á trước một vòng đấu. Trong khi đó, Kuwait và Li Băng sớm dừng bước sau 2 trận toàn thua. Lượt trận cuối diễn ra vào chiều 31.1 là cuộc cạnh tranh cho vị trí nhất bảng. Hiện Thái Lan đang dẫn đầu bảng với 6 điểm và hiệu số +7, còn VN đứng nhì với 6 điểm và hiệu số +3. Do đó, đội bóng của HLV Giustozzi sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng B nếu thắng người Thái.