Liệu FIFA có để yên cho FAM?

Động thái của FAM chỉ là sự tránh né

Theo báo chí Malaysia, việc bóng đá nước này sẽ bị sự trừng phạt từ FIFA là không thể tránh khỏi. Những động thái hiện nay bao gồm việc từ chức đồng loạt của Ban Chấp hành FAM, mời gọi AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) giám sát. Tuy nhiên, trên thực tế FAM vẫn chưa làm đủ để làm hài lòng FIFA với những cải cách nội bộ của mình, theo New Straits Times.

Joao Figueiredo, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' được cho đã trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá. Ảnh: Ngọc Linh

Nhà phê bình thể thao, Tiến sĩ Faithal Hassan, cho rằng việc ban chấp hành FAM từ chức có thể không giải quyết được những vấn đề sâu xa mà FIFA thường xem xét kỹ lưỡng trong các trường hợp bất ổn về quản lý, New Straits Times cho biết.

"Việc ban chấp hành đồng loạt từ chức là một bước đi đúng đắn của FAM, mặc dù lẽ ra việc này nên được thực hiện sớm hơn. Mục đích là để cải thiện quản trị và quản lý, và hy vọng tránh được án phạt đình chỉ từ FIFA. Họ mời gọi AFC giám sát. Nhưng liệu AFC có thể duy trì sự độc lập hoàn toàn trong việc giám sát và cải cách quản trị của FAM mà không bị can thiệp từ một số bên hay không?", Tiến sĩ Faithal Hassan bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với New Straits Times ngày 29.1.

"Các ủy ban do FIFA bổ nhiệm thường can thiệp khi các cuộc bầu cử không thể được tiến hành một cách đáng tin cậy, quản trị bị đổ vỡ, hoặc xung đột lợi ích được coi là quá cố hữu. Dưới các ủy ban như vậy, những người nắm quyền hiện tại bị gạt ra ngoài lề, các cuộc cải cách được thúc đẩy từ bên ngoài, và một nhiệm vụ rõ ràng được đặt ra để khôi phục trật tự trước khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức", New Straits Times cho biết thêm.

Tuy nhiên, con đường hiện tại của FAM lại dựa trên sự liên tục nội bộ, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích và tính đáng tin cậy của cuộc cải cách. Do đó, có thể dẫn đến việc FIFA không hài lòng và có thể áp dụng một hình phạt cấm vận hoàn toàn có thể xảy ra, theo New Straits Times.

New Straits Times cũng cho biết, ông Faithal, giảng viên cao cấp tại khoa Khoa học Thể thao và Thể dục của Đại học Malaya, cũng đã chỉ ra những câu hỏi chưa được giải đáp xung quanh các nhân vật chủ chốt FAM vẫn còn trong hệ thống.

"Cũng có những câu hỏi về vị trí của tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman, người được cho là vẫn trực tiếp tham gia vào quá trình này cùng với AFC. Các vấn đề then chốt là tính độc lập trong vai trò của AFC, trách nhiệm của tổng thư ký và chủ tịch danh dự, và liệu FAM có còn thời gian trước khi FIFA đưa ra bất kỳ hành động nào hay không", ông Faithal Hassan nhấn mạnh.

FAM hiện cũng đã thông báo chính thức cho FIFA về việc Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2029 đã từ chức đồng loạt và có hiệu lực từ ngày 28.1. FAM cũng đã tránh được tai tiếng bị thâu tóm từ bên ngoài. Nhưng khi sự giám sát ngày càng gay gắt, câu hỏi đặt ra là liệu cải cách nội bộ dưới sự giám sát của AFC có đủ hay không, New Straits Times bày tỏ sự lo ngại với diễn biến hiện nay, và FIFA có thể áp đặt hình phạt cấm vận cơ quan này sẽ dẫn đến mọi hoạt động bóng đá Malaysia tê liệt.