'Ghế quan chức FAM nguội lạnh, không ai dám ngồi', AFC sắp làm điều đặc biệt với bóng đá Malaysia

Theo cựu Phó chủ tịch, kiêm cựu Quyền chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi, đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các thành viên Ban Chấp hành FAM vừa từ chức có ý định tái tranh cử trong Đại hội bầu cử sắp tới của liên đoàn.

Chia sẻ với trang Bharian trưa 29.1, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi cho rằng bối cảnh hiện nay chưa phù hợp để nói đến chuyện quay lại nắm quyền, khi khủng hoảng vẫn còn quá mới và hệ quả của các án phạt từ FIFA vẫn đang tác động trực tiếp đến FAM.

“Hiện tại, họ chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về việc tái tranh cử. Có lẽ bởi vì tình hình này vẫn còn rất mới mẻ đối với tất cả mọi người”, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi nói.

Các cựu quan chức của FAM chưa có dấu hiệu sẽ trở lại làm việc ẢNH: NGỌC LINH

Việc toàn bộ Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025 – 2029 đồng loạt từ chức chỉ sau 11 tháng nhậm chức là động thái chưa từng có tiền lệ, xuất phát từ các lệnh trừng phạt của FIFA liên quan đến vụ làm giả giấy tờ, trong đó có bảy cầu thủ nhập tịch đang bị điều tra. Quyết định này, theo ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi, được đưa ra trên tinh thần trách nhiệm tập thể, không vì lợi ích cá nhân hay giữ ghế.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn đặt ra không chỉ là ai sẽ tranh cử, mà còn là liệu có ai đủ sẵn sàng tiếp quản FAM vào thời điểm đầy rủi ro này hay không.

Ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu lúc này không phải là nhân sự, mà là cải tổ: “Điều chúng tôi muốn thấy trước tiên là những thay đổi thực sự trong FAM, đặc biệt là từ các đề xuất của AFC. Nếu có những điểm yếu, chúng cần được cải thiện. Sau đó, có thể mới nghĩ đến chuyện ai sẽ quay lại”.

Theo ông, cho đến lúc này, tất cả những người trong cuộc đều chọn cách đứng lùi lại, chờ kết quả tái cấu trúc thay vì vội vã bước vào cuộc đua quyền lực.

AFC sẽ làm gì với bóng đá Malaysia trong thời gian tới?

Trong giai đoạn chuyển tiếp, FAM sẽ được điều hành bởi một nhóm quản lý lâm thời, gồm Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, Thủ quỹ Datuk Ismail Karim cùng hai trưởng bộ phận khác. Nhiệm vụ chính của bộ máy này là duy trì hoạt động thường nhật và phối hợp trực tiếp với AFC và FIFA.

Theo Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, sự tham gia của AFC được kỳ vọng sẽ mang lại một cuộc cải tổ có hệ thống và mang tính nền tảng cho bóng đá Malaysia.

“Chúng tôi mời AFC đánh giá toàn diện những gì đang diễn ra tại FAM, dựa trên kinh nghiệm của họ. Về phía ban thư ký, chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để thực hiện những thay đổi cần thiết”, ông Noor Azman cho biết.

AFC cần 3 tháng để tái thiết bóng đá Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Tổng thư ký Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận AFC đang gấp rút đánh giá và dự kiến cần khoảng ba tháng để tiến hành tái cấu trúc bộ máy quản lý của FAM. Đây sẽ là một quá trình nghiên cứu chuyên sâu, bao gồm việc xuống tận nơi, phỏng vấn ban lãnh đạo cấp cao, nhân sự chủ chốt và các bên liên quan trong hệ thống điều hành của FAM.

Quá trình này sẽ do Phó tổng thư ký AFC Vahid Kardany dẫn đầu, với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn độc lập. Báo cáo cuối cùng sẽ xác định rõ những thay đổi cần thiết, từ cơ cấu quản lý, quy trình điều hành cho đến các cải cách có thể phải đưa ra trước Đại hội FAM.

Theo ông Windsor, kết quả đánh giá sẽ là cơ sở then chốt cho các thay đổi về cấu trúc và chính sách, nhằm giúp FAM trở thành một tổ chức ổn định, chuyên nghiệp và có vai trò rõ ràng hơn trong bối cảnh bóng đá quốc tế hiện nay.