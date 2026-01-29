AFC và… đội tuyển Việt Nam nóng ruột chờ CAS ra phán quyết vụ FAM kiện FIFA: Lẽ phải sẽ thắng!

Phiên điều trần của CAS sẽ diễn ra ngày 25 hoặc 26.2

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Noor Azman Rahman, cơ quan này đã nhận được thư từ Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) vào ngày thứ hai tuần trước (19.1). "Phiên điều trần của CAS sẽ diễn ra vào ngày 25 hoặc 26.2", ông Noor Azman cho biết ngắn gọn trong cuộc họp báo ngày 28.1.

FAM phải nín thở chờ phán quyết ở CAS, tiến trình pháp lý cuối cùng với rất nhiều rủi ro rất lớn. Nhưng họ không còn đường lùi, sau khi FIFA và AFC đang siết chặt các án kỷ luật Ảnh: Ngọc Linh

CAS đã cho phép các cầu thủ được tiếp tục thi đấu cho CLB của họ cho đến khi có phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo. 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Những cầu thủ này hiện bị dư luận ở Malaysia phản ứng, rằng họ không phải là những cầu thủ có gốc gác Malaysia (có mối quan hệ ông bà hoặc cha mẹ như quy định của FIFA), mà chỉ là những cầu thủ được "phù phép" để nhập quốc tịch Malaysia. Điều này đã phù hợp qua cuộc điều tra của FIFA, cũng như cuộc điều tra từ Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đang diễn ra từ khuyến nghị của Ủy ban điều tra độc lập (IIC).

Các cầu thủ này đã bị FIFA phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 67,9 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn thế giới trong 12 tháng, trong khi FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (11,8 tỉ đồng).

FAM đang kháng cáo án phạt FIFA này lên CAS, với phiên điều trần được ấn định vào ngày 25 hoặc 26.2, như Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman xác nhận.

Dựa trên những đánh giá từ Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John về trường hợp 7 cầu thủ này đang được CAS tạm dỡ bỏ lệnh cấm và sự đồng thuận một cách mập mờ từ FIFA, rằng họ được trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá.

Tuy nhiên, việc thi đấu của những cầu thủ này chỉ có thể cho CLB, còn việc thi đấu cho đội tuyển Malaysia tiềm ẩn rủi ro rất lớn vì "AFC chưa nhận được bất kỳ tài liệu chính thức nào nêu rõ phạm vi quyết định của FIFA". Hơn nữa, FIFA đã xác định các cầu thủ này không có gốc gác Malaysia và đã tiến hành xử thua 3 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển nước này trong năm 2025.

Các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia tạm thời được trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá, nhưng việc thi đấu của họ đang bỏ ngỏ, chờ các CLB quyết định. Tương tự là đội tuyển Malaysia có dám sử dụng họ hay không, khi phán quyết cuối cùng chưa có Ảnh: Ngọc Linh

Do đó, liên quan vụ kháng cáo của FAM lên CAS về trường hợp này gần như không có cơ sở để thắng kiện, mà có thể chỉ giúp các cầu thủ được giảm án phạt treo giò để trở lại thi đấu cấp CLB và theo đuổi phần còn lại sự nghiệp của họ.

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, giải thích rằng quyết định của CAS chỉ giới hạn ở các biện pháp tạm thời và sẽ không quyết định kết quả của việc kháng cáo. "Những cầu thủ này chưa yêu cầu CAS quyết định về bản chất của vụ việc. Họ đã nộp đơn xin các biện pháp tạm thời, có nghĩa là tạm hoãn thi hành quyết định của FIFA", ông Windsor nói. Ông cũng cho biết CAS đã đánh giá đơn xin theo Điều R37 trong quy tắc của họ, yêu cầu phải đáp ứng ba tiêu chí.

"Tiêu chí đầu tiên là thiệt hại không thể khắc phục. Các cầu thủ phải chứng minh rằng họ sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng nếu án phạt không được dỡ bỏ. Trong trường hợp này, họ đã chứng minh rằng họ sẽ mất rất nhiều nếu không thể thi đấu vào lúc này.

Tiêu chí thứ hai liên quan đến việc cân bằng lợi ích. Các cầu thủ phải chứng minh rằng lợi ích của FIFA lớn hơn lợi ích của họ nếu án phạt tiếp tục. Đây là một yêu cầu phải được đáp ứng", ông Windsor nói thêm. Còn tiêu chí thứ ba xem xét liệu kháng cáo có cơ hội thành công hợp lý hay không.

"CAS đã xem xét cả ba tiêu chí cùng nhau. Ngưỡng rất cao, và nhiều trường hợp thất bại ở giai đoạn này", Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John nhấn mạnh.

Cũng theo ông Windsor, CAS đã chấp thuận tạm hoãn vì các cầu thủ đã chứng minh được khả năng xảy ra thiệt hại không thể khắc phục nếu án phạt vẫn được giữ nguyên trước khi có quyết định cuối cùng. Phán quyết cho phép 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả giấy tờ này tiếp tục thi đấu ngay lập tức, trong khi chờ phán quyết cuối cùng của CAS về kháng cáo của họ.