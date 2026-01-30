Cuộc ‘đại phẫu’ của bóng đá Malaysia

N HỮNG CHIẾC GHẾ BỎ TRỐNG

Ngay sau khi toàn bộ thành viên Ban Chấp hành FAM từ chức, cơ quan này buộc phải tổ chức đại hội bất ngờ để bầu ra những gương mặt mới vào các vị trí không có ai đảm nhận. Tuy nhiên, đây không phải là việc dễ dàng. Trong khi các cá nhân đã từ chức chắc chắn không tái tranh cử, các quan chức còn lại không sẵn sàng ngồi vào "ghế nóng". FAM vẫn phải tiếp tục vận hành, được dẫn dắt bởi các quan chức nòng cốt như: Tổng thư ký Noor Azman Rahman và thủ quỹ Ismail Karim. Ngoài ra, FAM còn có 2 trưởng bộ phận khác, có nhiệm vụ duy trì liên lạc giữa FAM với AFC, FIFA. Rõ ràng, FAM đang có thiện chí lắng nghe, thay đổi dưới sự giám sát của các cơ quan lớn hơn.

Điều này còn thể hiện ở việc AFC được quyền can thiệp sâu vào khâu quản trị, nơi mà FAM đã bị phơi bày sự yếu kém. AFC không chỉ dừng ở việc đánh giá lại mà sẽ trực tiếp tham gia tái cấu trúc FAM. Đây có thể coi là một cuộc "đại phẫu" về mặt quản lý nhằm loại bỏ những quy trình làm việc thiếu minh bạch, phức tạp trong suốt thời gian qua, ví dụ điển hình nhất là vụ lãnh đạo AFC cho rằng lỗi trong quá trình nhập tịch 7 cầu thủ trái quy định thuộc về một nhân viên hành chính khi người này mắc "lỗi kỹ thuật".

Hector Hevel (13) và đồng đội có thể trở lại, nhưng FAM vẫn đang rơi vào tình trạng rối như tơ vò ẢNH: NGỌC LINH

Quá trình tái cấu trúc mà AFC thực hiện cho FAM dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng. Đây là khoảng thời gian vừa đủ để các chuyên gia AFC rà soát lại toàn bộ hệ thống, từ quy chế hoạt động đến công tác nhân sự. Sự hỗ trợ này đặc biệt quan trọng trong việc giúp FAM xây dựng lại niềm tin với người hâm mộ và các nhà tài trợ. Một liên đoàn muốn mạnh trước hết phải có nền móng quản trị vững chắc, và Malaysia đang nỗ lực làm điều đó.

C HỜ PHÁN QUYẾT TỪ CAS

Trong khi nội bộ FAM đang nỗ lực chỉnh đốn, mọi ánh mắt của giới chuyên môn vẫn đang đổ dồn về Thụy Sĩ, nơi phiên điều trần với CAS, dự kiến diễn ra vào ngày 25 hoặc 26.2 tới đây. Đây được xem là phán quyết cuối cùng để định đoạt số phận và danh tiếng của những bên liên quan trong vụ FAM nhập tịch cầu thủ trái phép.

Kết quả từ CAS không chỉ ảnh hưởng đến nhân sự mà còn có thể tác động trực tiếp đến lộ trình tái cấu trúc mà AFC đang triển khai. Nếu một phán quyết bất lợi được đưa ra, cơn khủng hoảng có thể còn kéo dài và trầm trọng hơn. Ngược lại, nếu FAM được tuyên bố trắng án, hành trình trở lại của họ cũng như bóng đá Malaysia sẽ khởi sắc hơn. Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra, bất chấp CAS đã ra quyết định tạm hoãn thi hành án phạt cấm hoạt động bóng đá 12 tháng với 7 cầu thủ Malaysia. Đó không phải tín hiệu để khẳng định FAM vô tội mà chỉ là động thái bảo vệ sự nghiệp cầu thủ. Chính Tổng thư ký AFC, ông Seri Windsor Paul John, một người Malaysia, cũng khuyên rằng HLV Peter Cklamovski không nên sử dụng 7 cầu thủ này ở cuộc đối đầu đội tuyển VN ngày 31.3 tới.

Việc nhập tịch cầu thủ trái quy định giúp đội tuyển Malaysia mạnh lên nhưng đã mang đến rất nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến cả nền bóng đá. Vì thế, FAM đang phải đối mặt với một cuộc "đại phẫu". Tuy nhiên, đó là cách duy nhất để họ trở lại.



