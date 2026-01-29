Theo ông Nik Erman, khi xem xét yêu cầu hoãn án, CAS dựa trên ba yếu tố chính, và cả ba yếu tố này đều phải được đáp ứng thì cầu thủ mới có thể được chấp thuận.

Thứ nhất: Ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cầu thủ. Ông Nik Erman cho biết nếu các cầu thủ phải nghỉ thi đấu liên tục 12 tháng, đó là khoảng thời gian rất dài và không thể lấy lại, ngay cả khi sau này họ thắng kháng cáo.

Luật sư lý giải lý do 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được hoãn án treo

Thứ hai: Đơn kháng cáo có cơ sở để xem xét. Luật sư Nik Erman nhấn mạnh, CAS không cần khẳng định các cầu thủ chắc chắn thắng kiện. Điều quan trọng là vụ việc có cơ sở ban đầu, đủ để tiếp tục xem xét theo trình tự pháp lý. “Chỉ cần có cơ sở sơ bộ, không phải là chắc chắn thắng", ông giải thích.

Thứ ba: Quyền lợi của cầu thủ cần được ưu tiên hơn trong giai đoạn này. CAS cũng cân nhắc việc quyền lợi và sự nghiệp của cầu thủ trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, và cho rằng điều này quan trọng hơn việc thi hành án ngay lập tức.

Ba yếu tố này theo ông Nik Erman là những nguyên tắc cơ bản trong luật khi xem xét việc hoãn thi hành.

Dù được tạm hoãn án, luật sư Nik Erman cho rằng việc sử dụng 7 cầu thủ này có mặt trong trận vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam vào tháng 3 tới vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Ông nhấn mạnh, Liên đoàn Bóng đá Malaysia cần có xác nhận rõ ràng, chính thức từ FIFA, để tránh những rắc rối về pháp lý hoặc nguy cơ bị xử lý sau trận đấu.