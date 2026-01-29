Nếu Malaysia vẫn cho cả 7 cầu thủ nhập tịch lậu tái đấu Việt Nam: Thầy Kim cần làm gì?

Đội tuyển Việt Nam phải lường trước kịch bản xấu

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ban hành quyết định tạm hoãn thi hành án với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido. Về lý thuyết, 7 cầu thủ này được phép khoác áo đội tuyển Malaysia, ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 tới đây, nếu cho đến trước ngày đó CAS chưa ra phán quyết cuối cùng.

Kể cả khi sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi, Malaysia vẫn chưa chắc mạnh hơn đội tuyển Việt Nam hiện nay Ảnh: Ngọc Linh

Nếu có sự trở lại của 7 cầu thủ này, đội tuyển Malaysia sẽ mạnh lên. Về lý thuyết, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sẽ có chất lượng giống như chính họ ở trận đấu lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, gặp đội tuyển Việt Nam, vào ngày 10.6.2025.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam lúc này đã khác xa so với chính chúng ta hồi tháng 6 năm ngoái. Cách đây vài tháng, đội bóng của HLV Kim Sang-sik thua đậm Malaysia 0-4 vì bản thân chúng ta cũng có một số sai lầm trong việc bố trí nhân sự. Cựu HLV đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, bình luận: "Đối diện với dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo, mạnh mẽ về thể lực của Malaysia, đội tuyển Việt Nam lại bố trí hàng thủ hơi nhỏ con và hơi lớn tuổi, khiến cho khả năng tranh chấp tay đôi và khả năng chống bóng bổng của chúng ta giảm sút. Đặc biệt, khi Thành Chung (1,82 m) phải rời sân giữa chừng vì chấn thương, hàng thủ càng thiếu trung vệ có thể hình tốt, giỏi tranh chấp.

Ở tuyến trên, đội tuyển Việt Nam sử dụng đội hình xuất phát với 2 tiền đạo rất thấp là Châu Ngọc Quang và Nguyễn Hai Long, điều này càng khiến cho khả năng tranh chấp của chúng ta giảm sút, hệ quả là tuyến trên không thể giữ được bóng sau những đường chuyền dài từ tuyến dưới lên, tạo điều kiện cho đối thủ dễ dàng đẩy cao đội hình, gây áp lực liên tục lên hàng thủ của đội tuyển Việt Nam".

Tâm lý đôi bên khác biệt

Hiện tại, tất cả những nhược điểm ấy đã được đội tuyển Việt Nam thuộc lòng. Trong tay HLV Kim Sang-sik vào lúc này có đủ nhân sự để lấp những khoảng trống từng lộ ra ở trận lượt đi. Ở hàng phòng ngự, Đoàn Văn Hậu (1,86 m), Bùi Hoàng Việt Anh (1,84 m) đã bình phục chấn thương, Đỗ Phi Long (1,95 m, trước có tên Gustavo) và Đinh Quang Kiệt (1,95 m) có thể được bổ sung bất cứ lúc nào.

Đội tuyển Việt Nam lúc này đã khác so với cách đây nhiều tháng Ảnh: Minh Tú

Trên hàng tấn công, Nguyễn Xuân Son (1,86 m) đã hồi phục chấn thương, Đỗ Hoàng Hên (1,82 m) được nhập tịch thành công, cộng thêm Nguyễn Tiến Linh (1,80 m) có thêm động lực để phấn đấu trước sự cạnh tranh của các tài năng trẻ nổi lên từ đội U.23 Việt Nam.

Dàn cầu thủ đấy cho phép đội tuyển Việt Nam tranh chấp tay đôi, tranh chấp bóng bổng sòng phẳng với mọi đội bóng ở châu Á, chứ không chỉ tranh chấp ngang hoặc hơn các đội ở Đông Nam Á. Dàn cầu thủ nêu trên cũng đủ để giúp đội tuyển Việt Nam đọ thể lực, đua tốc độ với bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào của Malaysia, đến từ châu Âu hay Nam Mỹ.

Hiện tại, chúng ta tự tin đủ sức thắng Malaysia trên sân nhà, ngay khi cả họ có 7 cầu thủ nhập tịch đang gây tranh cãi. Dĩ nhiên, chúng ta không dám khẳng định chúng ta có thắng họ với 4 bàn cách biệt trở lên, để lật ngược thế cờ hay không, vì thắng đậm như vậy cần thêm yếu tố may mắn. Nhưng "còn nước còn tát", đội tuyển Việt Nam đã bị chạm vào sự tự ái khi để các cầu thủ mập mờ về nguồn gốc của Malaysia vượt qua vài tháng trước. Cầu thủ của chúng ta đầy khát khao "đòi nợ" trong trận tái đấu.

Đấy là chưa kể chắc gì lệnh hoãn thi hành án từ phía CAS kéo dài mãi. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli khi phát biểu trên báo Malaysia tỏ ra thẳng thắn: "Lệnh tạm hoãn thi hành án chỉ là quyết định tạm thời. Một khi CAS ra phán quyết cuối cùng, bác bỏ kháng cáo của bóng đá Malaysia, các án phạt sẽ lại được phục hồi, bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ có liên quan sẽ bị trừng phạt". Với án kỷ luật vẫn đang lơ lửng trên đầu, tâm lý của các cầu thủ Malaysia sẽ bị ảnh hưởng, sự tự tin của họ sẽ giảm sút.