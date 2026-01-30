Báo Indonesia ca ngợi VFF và Lê Giang Patrik nhập tịch, quả quyết đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia

Đội tuyển Việt Nam có thêm người gác đền tin cậy quyết đấu Malaysia

Sự có mặt của Lê Giang Patrik sẽ giúp đội tuyển Việt Nam sở hữu đến 4 thủ môn có đẳng cấp cao, theo CNN Indonesia. Trong đó, bao gồm thủ môn Đặng Văn Lâm (gốc Nga), Nguyễn Filip (CH Czech) vốn đã thường xuyên được triệu tập, và thủ môn trẻ Trần Trung Kiên (22 tuổi) từ đội U.23 đã chứng minh tài năng và đã khoác áo đội tuyển.

Lê Giang Patrik sẽ giúp đội tuyển Việt Nam sở hữu đến 4 thủ môn có đẳng cấp cao Ảnh: Khả Hòa

"Lê Giang Patrik từng thi đấu cho đội tuyển U.19 và U.21 Slovakia. Anh sinh ngày 8.9.1992 tại Slovakia, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia. Lê Giang Patrik cho thấy anh là một thủ môn đẳng cấp cao. Trước đây, từng thi đấu cho nhiều CLB ở Slovakia, trước khi trở về Việt Nam thi đấu tại giải V-League cho CLB CAHN, CLB TP.HCM và nay là CLB CA TP.HCM. Lê Giang Patrik hiện là thủ môn chính thức và là đội trưởng của CLB CA TP.HCM", CNN Indonesia thông tin.

Báo Indonesia này cũng cho biết, Lê Giang Patrik là trường hợp mới nhất bóng đá Việt Nam nhập tịch thành công, với một chiến lược nhập tịch đúng đắn và bài bản, từng bước, không vội vã, cũng như cân bằng giữa lợi ích phát triển bóng đá nội địa là đào tạo cầu thủ trẻ bản địa.

Bên cạnh nhập tịch cầu thủ gốc Việt, VFF cũng đã nhập tịch thành công cầu thủ gốc ngoại từ Brazil là Nguyễn Xuân Son (đã có 6 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam ghi 8 bàn), người đã có hơn 5 năm sinh sống và thi đấu bóng đá tại Việt Nam.

Bên cạnh đó là tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), trung vệ Đỗ Phi Long (Gustavo Santos) đều có gốc gác Brazil, cũng đã hoàn tất việc nhập tịch Việt Nam từ lâu nay. Các cầu thủ này từ đầu năm 2026 đều có đủ mọi điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Trong thời gian tới, nếu HLV Kim Sang-sik triệu tập tất cả họ vào đội tuyển Việt Nam, cùng với Lê Giang Patrik, khi đó "Những chiến binh sao vàng" (biệt danh của đội tuyển Việt Nam) sẽ sở hữu một lực lượng cầu thủ cực mạnh và đẳng cấp để sẵn sàng đối đầu với đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.2026, theo CNN Indonesia.

Báo Indonesia này cũng đánh giá, bất kể vụ việc nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia đang chờ xử phạt, nhưng với thành phần hiện nay đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có đủ mọi yếu tố để "phục hận" đối thủ trận thua tỷ số 0-4 hồi tháng 10.2025, bằng một chiến thắng có tỷ số cao hơn từ để lật ngược thế cờ ngay trên sân cỏ, và không cần quan tâm đến án phạt đội tuyển Malaysia bị xử thua hay không.