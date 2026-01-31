AFC lo nơm nớp ‘vỡ giải' khi cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia sắp đấu CLB Nam Định ở Thiên Trường

Liệu các giải CLB của AFC gặp sự cố xử thua như vòng loại Asian Cup 2027?

Theo đó, 3 trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia vừa được trở lại thi đấu với tình trạng tạm thời là Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT). Họ đều góp mặt từ đầu và giúp đội nhà thắng đậm đối thủ Shan United (Myanmar) với tỷ số 3-0 tại vòng bảng giải ASEAN Club Championship ngày 29.1.

Joao Figueiredo, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia tạm thời trở lại tham gia mọi hoạt động bóng đá của CLB Johor Darul Ta’zim. Nhưng AFC đã cảnh báo tiềm ẩn rủi ro rất lớn, nếu án phạt được giữ nguyên Ảnh: Ngọc Linh

Cả 3 cầu thủ này có khả năng tiếp tục thi đấu trận gặp CLB Nam Định của Việt Nam cũng tại giải này vào ngày 5.2 tới tại sân Thiên Trường (tranh ngôi đầu bảng).

Các cầu thủ này hiện cũng được chấp thuận cho thi đấu tại giải Malaysia Super League và cả giải hàng đầu châu Á, AFC Champions League Elite.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor John Paul, cơ quan này thực tế đã chấp thuận cho các cầu thủ trên được phép trở lại thi đấu và tham gia mọi hoạt động bóng đá như phán quyết từ CAS và FIFA đồng thuận gần đây. Nhưng đồng thời vẫn đang khẩn trương yêu cầu Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) làm rõ những gì có thể xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp này nếu quyết định đình chỉ cuối cùng được giữ nguyên.

Tổng thư ký AFC cũng nhấn mạnh, những rủi ro pháp lý và thực tiễn ngày càng tăng xung quanh việc các cầu thủ (nhập tịch "lậu") và CLB tiếp tục cho thi đấu ở các giải đấu hiện nay trong khi vẫn đang kháng cáo các hình phạt kỷ luật.

Ông Windsor John Paul cho rằng, mối lo ngại lớn nhất nằm ở giai đoạn chuyển tiếp, khoảng thời gian mà các cầu thủ được phép thi đấu sau khi được tạm hoãn án phạt trong khi chờ phán quyết cuối cùng của CAS.

"Có một rủi ro đáng kể khi các cầu thủ tiếp tục thi đấu trong tình trạng bị kỷ luật đe dọa", ông Windsor John Paul nói và chỉ ra rằng, mặc dù các cầu thủ có thể được phép thi đấu tạm thời, nhưng một phán quyết sau đó có thể thay đổi tình hình một cách nghiêm trọng.

CAS đã chính thức công bố, xác nhận tổ chức phiên điều trần trực tiếp xét xử vụ kiện của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) với án phạt FIFA và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, sẽ được tổ chức vào ngày 26.2 tại Lausanne (Thụy Sĩ).

CAS ấn định ngày xét xử FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vào 26.2 tới Ảnh: Ngọc Linh

Ông Windsor John Paul cũng cảnh báo rằng, một phán quyết tiêu cực ở CAS (khả năng rất lớn) có thể dẫn đến những hậu quả phức tạp cho các giải đấu của AFC.

"Nếu một cầu thủ thua kiện sau khi đã thi đấu trong giai đoạn chuyển tiếp này, điều này sẽ tạo ra một vấn đề thực tế cho các nhà tổ chức (các giải đấu của AFC, giải ASEAN Club Championship của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á", ông Windsor John Paul bày tỏ. Và ông đưa ra những khả năng xấu có thể xảy ra gồm, trong số những điều không chắc chắn là liệu kết quả từ những trận đấu đó có còn được giữ nguyên hay không và việc khôi phục án phạt có thể ảnh hưởng như thế nào đến bảng xếp hạng giải đấu và tính toàn vẹn của giải đấu.

"Giai đoạn không chắc chắn là không thể tránh khỏi một khi lệnh tạm hoãn được ban hành. Trách nhiệm luôn thuộc về CLB và các cầu thủ. Các nhà tổ chức không phải chịu rủi ro", ông Windsor John Paul khẳng định. Qua đó, cảnh báo các CLB phải chuẩn bị chấp nhận hậu quả nếu quyết định cho các cầu thủ ra sân khi án treo giò của họ sau đó lại được khôi phục.

Ông Windsor John Paul cũng cho biết, các giải đấu cấp châu lục và khu vực (cụ thể là AFC Champions League và ASEAN Club Championship) sẽ không đưa ra các quy định đặc biệt để bảo vệ các CLB khỏi những kết quả như vậy.

"Chúng tôi sẽ tuân theo các quy định do AFC và FIFA đặt ra. Sẽ không có quy tắc riêng nào được tạo ra để bảo vệ các CLB khỏi rủi ro này", ông Windsor John Paul cảnh báo.

Để tránh sự không chắc chắn hơn nữa, AFC cũng đã chính thức tiếp cận CAS để tìm kiếm sự rõ ràng về hai vấn đề chính: hậu quả chính xác đối với các trận đấu được diễn ra trong thời gian tạm hoãn và liệu có thể cấp bất kỳ hình thức miễn trừ đặc biệt nào để bảo vệ các giải đấu cho đến phiên điều trần cuối cùng hay không.

"Cho đến khi chúng tôi có câu trả lời, rủi ro vẫn hoàn toàn thuộc về các bên tham gia", ông Windsor John Paul kết luận.