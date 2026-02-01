Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Indonesia nói điều bất ngờ về futsal Việt Nam trước tứ kết châu Á: ‘Họ áp lực, chúng tôi thì… không’

Giang Lao
Giang Lao
01/02/2026 09:26 GMT+7

Theo HLV Hector Souto của Indonesia, đội tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn có thể gây sốc ở trận tứ kết giải châu Á lúc 19 giờ ngày 3.2 tới, nhờ năng lực và kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường này.

Chủ nhà Indonesia đặt mục tiêu vào bán kết, nhưng futsal Việt Nam đáng ngại

HLV người Tây Ban Nha, Hector Souto của đội tuyển futsal Indonesia cho rằng: "Ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển futsal Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều có thể giành chiến thắng lẫn nhau, vì trình độ không chênh lệch. Các đội đều có sự đầu tư và chuẩn bị tốt nhất ở mọi giải đấu".

HLV Indonesia nói điều bất ngờ về futsal Việt Nam trước tứ kết châu Á: ‘Họ áp lực, chúng tôi thì… không’- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) không e ngại đội chủ nhà Indonesia trước trận tứ kết giải châu Á

Ảnh: VFF

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên Antara, HLV Hector Souto dự đoán: "Trận đấu tứ kết giải futsal châu Á 2026 giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam sắp tới đây sẽ rất quyết liệt. Chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết, nhưng đối thủ là một đội tuyển có năng lực và giàu kinh nghiệm ở đấu trường này. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tối ưu mới có thể đạt được mục tiêu lần đầu tiên vào bán kết giải châu Á".

Tại vòng bảng, đội tuyển futsal Indonesia là chủ nhà vòng chung kết giải futsal châu Á 2026, giành ngôi nhất bảng A với thành tích 2 thắng, 1 hòa. Trong khi đội tuyển futsal Việt Nam nhì bảng B với 2 thắng, 1 thua. 

Thầy trò HLV Diego Giustozzi để thua trận cuối vòng bảng trước đối thủ duyên nợ Thái Lan với tỷ số 0-1, dù chơi rất hay, khiến không thể giữ ngôi đầu và phải gặp một đối thủ cũng duyên nợ khác là Indonesia ở tứ kết.

Theo HLV Hector Souto: "Đội tuyển futsal Việt Nam đã vào bán kết giải futsal châu Á (năm 2016 và giành vị trí hạng 4), nhiều lần dự World Cup (2 lần năm 2016 và 2021). Họ là một đội bóng có bản lĩnh và kinh nghiệm ở mọi đấu trường. 

Nhiều đánh giá hiện nay cho rằng đội Indonesia chiếm ưu thế hơn, nhưng tôi lại có suy nghĩ khác, đội tuyển futsal Việt Nam mới là đội có ưu thế và sẽ chịu áp lực phải thắng trận đấu, vì họ đã từng tiến rất xa ở các đấu trường lớn. Futsal Indonesia vẫn đang tìm kiếm cơ hội cho mình, trong đó có khả năng lần đầu vào bán kết ở giải châu Á. Chúng tôi sẽ không chịu áp lực dù sẽ ra sân với tư cách là đội chủ nhà".

Đội tuyển futsal Indonesia dù chưa vào bán kết giải châu Á và chưa dự World Cup lần nào, nhưng trong những năm gần đây họ đã tiến bộ rất nhanh, khi là đương kim vô địch giải futsal Đông Nam Á (2024), và vừa đoạt HCV tại SEA Games 33 đều ở Thái Lan. 

Trong khi đội tuyển futsal Việt Nam đang trong thời điểm chuyển giao lực lượng, đội bóng của HLV Diego Giustozzi có nhiều tiến bộ thời gian gần đây dù chỉ xếp hạng 4 tại SEA Games 33. Thành tích vào tứ kết giải futsal châu Á 2026 được xem là một sự khích lệ lớn, qua đó hy vọng đội sẽ tiếp tục có sự bứt phá với cuộc đại chiến với đội chủ nhà Indonesia ngày 3.2 tới, để lặp lại chiến tích vào bán kết như năm 2016.

Tin liên quan

Đội tuyển futsal Việt Nam thua sát nút Thái Lan

Đội tuyển futsal Việt Nam thua sát nút Thái Lan

Đội tuyển futsal VN không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan, và đi tiếp vào tứ kết giải futsal châu Á 2026 với vị trí nhì bảng.

Lịch thi đấu kịch tính V-League hôm nay: Đại chiến đỉnh bảng, gay cấn HAGL quyết chiến Đà Nẵng

Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia, tứ kết futsal châu Á: Khi nào, xem ở đâu?

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển futsal Việt Nam Diego Giustozzi futsal châu á futsal Indonesia Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận