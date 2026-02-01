HLV Indonesia nói điều bất ngờ về futsal Việt Nam trước tứ kết châu Á: ‘Họ áp lực, chúng tôi thì… không’

Chủ nhà Indonesia đặt mục tiêu vào bán kết, nhưng futsal Việt Nam đáng ngại

HLV người Tây Ban Nha, Hector Souto của đội tuyển futsal Indonesia cho rằng: "Ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển futsal Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều có thể giành chiến thắng lẫn nhau, vì trình độ không chênh lệch. Các đội đều có sự đầu tư và chuẩn bị tốt nhất ở mọi giải đấu".

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) không e ngại đội chủ nhà Indonesia trước trận tứ kết giải châu Á Ảnh: VFF

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên Antara, HLV Hector Souto dự đoán: "Trận đấu tứ kết giải futsal châu Á 2026 giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam sắp tới đây sẽ rất quyết liệt. Chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết, nhưng đối thủ là một đội tuyển có năng lực và giàu kinh nghiệm ở đấu trường này. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tối ưu mới có thể đạt được mục tiêu lần đầu tiên vào bán kết giải châu Á".

Tại vòng bảng, đội tuyển futsal Indonesia là chủ nhà vòng chung kết giải futsal châu Á 2026, giành ngôi nhất bảng A với thành tích 2 thắng, 1 hòa. Trong khi đội tuyển futsal Việt Nam nhì bảng B với 2 thắng, 1 thua.

Thầy trò HLV Diego Giustozzi để thua trận cuối vòng bảng trước đối thủ duyên nợ Thái Lan với tỷ số 0-1, dù chơi rất hay, khiến không thể giữ ngôi đầu và phải gặp một đối thủ cũng duyên nợ khác là Indonesia ở tứ kết.

Theo HLV Hector Souto: "Đội tuyển futsal Việt Nam đã vào bán kết giải futsal châu Á (năm 2016 và giành vị trí hạng 4), nhiều lần dự World Cup (2 lần năm 2016 và 2021). Họ là một đội bóng có bản lĩnh và kinh nghiệm ở mọi đấu trường.

Nhiều đánh giá hiện nay cho rằng đội Indonesia chiếm ưu thế hơn, nhưng tôi lại có suy nghĩ khác, đội tuyển futsal Việt Nam mới là đội có ưu thế và sẽ chịu áp lực phải thắng trận đấu, vì họ đã từng tiến rất xa ở các đấu trường lớn. Futsal Indonesia vẫn đang tìm kiếm cơ hội cho mình, trong đó có khả năng lần đầu vào bán kết ở giải châu Á. Chúng tôi sẽ không chịu áp lực dù sẽ ra sân với tư cách là đội chủ nhà".

Đội tuyển futsal Indonesia dù chưa vào bán kết giải châu Á và chưa dự World Cup lần nào, nhưng trong những năm gần đây họ đã tiến bộ rất nhanh, khi là đương kim vô địch giải futsal Đông Nam Á (2024), và vừa đoạt HCV tại SEA Games 33 đều ở Thái Lan.

Trong khi đội tuyển futsal Việt Nam đang trong thời điểm chuyển giao lực lượng, đội bóng của HLV Diego Giustozzi có nhiều tiến bộ thời gian gần đây dù chỉ xếp hạng 4 tại SEA Games 33. Thành tích vào tứ kết giải futsal châu Á 2026 được xem là một sự khích lệ lớn, qua đó hy vọng đội sẽ tiếp tục có sự bứt phá với cuộc đại chiến với đội chủ nhà Indonesia ngày 3.2 tới, để lặp lại chiến tích vào bán kết như năm 2016.