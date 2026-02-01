Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu kịch tính V-League hôm nay: Đại chiến đỉnh bảng, gay cấn HAGL quyết chiến Đà Nẵng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/02/2026 00:00 GMT+7

4 trận đấu còn lại của vòng 12 V-League sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 1.2, hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính. Từ cuộc đối đầu của những đội đang khát điểm ở Pleiku, trận 'derby ngành' đầy ẩn số và cuộc đua của tốp trên.

HAGL - SHB Đà Nẵng: Cuộc chiến của nhóm cuối

Trận đấu sớm nhất V-League trong ngày là màn chạm trán giữa HAGL và SHB Đà Nẵng, hai đội đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Cùng chung cảnh khó khăn, đây được xem là cuộc đối đầu có ý nghĩa lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Đáng chú ý, sân nhà Pleiku thời gian qua không còn là điểm tựa vững chắc với HAGL. Đội bóng phố núi từng thua 0-3 ở vòng mở màn và tiếp tục thất thủ 1-3 trước đội Công an Hà Nội trước quãng nghỉ.

Lịch thi đấu kịch tính V-League hôm nay: Đại chiến đỉnh bảng, gay cấn HAGL quyết chiến Đà Nẵng- Ảnh 1.

CLB HAGL sẽ phải bứt phá khỏi tốp đua trụ hạng

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng lại cho thấy khả năng thi đấu tương đối ổn định trên sân khách với 1 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua. Trong bối cảnh cả hai đều rất cần điểm, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và quyết liệt.

PVF-CAND - CLB TP.HCM: “Derby ngành” và dấu hỏi từ HLV mới

Tân binh PVF-CAND (8 điểm, đứng áp chót) sẽ tiếp đón CLB TP.HCM trong trận đấu được xem là “derby ngành” đáng chú ý của vòng 12.

Về điểm số và lực lượng, CLB TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, PVF-CAND bước vào trận đấu với một thay đổi quan trọng trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Nguyễn Thành Công vừa được bổ nhiệm. Quãng nghỉ vừa qua có thể giúp đội chủ nhà cải thiện lối chơi.

Highlight PVF-CAND 2-2 Thể Công Viettel: Đánh rơi chiến thắng phút bù giờ

Thành tích sân nhà của PVF-CAND cũng tương đối khả quan với 1 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua. Dẫu vậy, đội bóng này sẽ thiếu vắng trung vệ Hiểu Minh do chấn thương gặp phải tại VCK U.23 châu Á.

Ở chiều ngược lại, CLB TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám sát nhóm đầu.

Đông Á Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định: Thử thách cho hai đội đang chững lại

Cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Thép Xanh Nam Định thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn không thật sự ổn định.

Đông Á Thanh Hóa vừa có biến động trên băng ghế huấn luyện sau khi HLV Choi Won-kwon xin từ chức, và đội bóng tạm thời được dẫn dắt bởi HLV Mai Xuân Hợp.

Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định cũng gặp khó khăn về lực lượng vì chấn thương và phong độ của một số trụ cột, dẫn đến việc thay đổi HLV, với ông Mauro Jeromino (người Bồ Đào Nha) tiếp quản.

Trận đấu này được dự báo khó lường trong bối cảnh cả hai đều cần điểm để cải thiện vị trí.

Công an Hà Nội - Ninh Bình: Tâm điểm đại chiến đỉnh bảng

Tâm điểm của vòng 12 là cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy giữa hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng: Công an Hà Nội gặp Ninh Bình. Cả hai đều bất bại từ đầu mùa.

Dù tạm xếp thứ 2 và kém đối thủ 1 điểm, Công an Hà Nội vẫn còn lợi thế khi đá ít hơn 1 trận và có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu kịch tính V-League hôm nay: Đại chiến đỉnh bảng, gay cấn HAGL quyết chiến Đà Nẵng- Ảnh 2.

Đình Bắc ngày mai sẽ nhận cúp "Vua phá lưới" trước trận giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Ninh Bình

ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, Ninh Bình - tân binh của giải - đang gây ấn tượng mạnh với chuỗi trận bất bại kéo dài từ giải hạng nhất mùa trước dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo.

Đáng chú ý, BTC đã mời 2 trọng tài FIFA người Malaysia là Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail và Razlan Joffri Bin Ali điều hành trận cầu này, trong đó một người bắt chính và một người phụ trách phòng VAR. Cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng vô địch V-League của cả hai đội.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam: Phiên bản đẳng cấp của năm 2026

Đội tuyển Việt Nam: Phiên bản đẳng cấp của năm 2026

Màn chạm trán Malaysia vào ngày 31.3 trên sân Thiên Trường ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ là phiên bản đội tuyển Việt Nam (VN) rất mạnh mẽ và đẳng cấp hơn so với năm 2025.

HAGL chạm trán nảy lửa Đà Nẵng: Thủ môn 1,91 m quyết đấu đồng đội U.23 Việt Nam

Giám đốc CAHN ca ngợi Đình Bắc, Lý Đức và Minh Phúc: Tài năng trẻ được ra nước ngoài thi đấu nếu…

Khám phá thêm chủ đề

V-League lịch thi đấu CLB Công an Hà Nội CLB Nam Định trọng tài FIFA Var
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận