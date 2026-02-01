Lịch thi đấu kịch tính V-League hôm nay: Đại chiến đỉnh bảng, gay cấn HAGL quyết chiến Đà Nẵng

HAGL - SHB Đà Nẵng: Cuộc chiến của nhóm cuối

Trận đấu sớm nhất V-League trong ngày là màn chạm trán giữa HAGL và SHB Đà Nẵng, hai đội đang nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Cùng chung cảnh khó khăn, đây được xem là cuộc đối đầu có ý nghĩa lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Đáng chú ý, sân nhà Pleiku thời gian qua không còn là điểm tựa vững chắc với HAGL. Đội bóng phố núi từng thua 0-3 ở vòng mở màn và tiếp tục thất thủ 1-3 trước đội Công an Hà Nội trước quãng nghỉ.

CLB HAGL sẽ phải bứt phá khỏi tốp đua trụ hạng

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng lại cho thấy khả năng thi đấu tương đối ổn định trên sân khách với 1 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua. Trong bối cảnh cả hai đều rất cần điểm, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và quyết liệt.

PVF-CAND - CLB TP.HCM: “Derby ngành” và dấu hỏi từ HLV mới

Tân binh PVF-CAND (8 điểm, đứng áp chót) sẽ tiếp đón CLB TP.HCM trong trận đấu được xem là “derby ngành” đáng chú ý của vòng 12.

Về điểm số và lực lượng, CLB TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, PVF-CAND bước vào trận đấu với một thay đổi quan trọng trên băng ghế chỉ đạo khi HLV Nguyễn Thành Công vừa được bổ nhiệm. Quãng nghỉ vừa qua có thể giúp đội chủ nhà cải thiện lối chơi.

Highlight PVF-CAND 2-2 Thể Công Viettel: Đánh rơi chiến thắng phút bù giờ

Thành tích sân nhà của PVF-CAND cũng tương đối khả quan với 1 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua. Dẫu vậy, đội bóng này sẽ thiếu vắng trung vệ Hiểu Minh do chấn thương gặp phải tại VCK U.23 châu Á.

Ở chiều ngược lại, CLB TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám sát nhóm đầu.

Đông Á Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định: Thử thách cho hai đội đang chững lại

Cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Thép Xanh Nam Định thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn không thật sự ổn định.

Đông Á Thanh Hóa vừa có biến động trên băng ghế huấn luyện sau khi HLV Choi Won-kwon xin từ chức, và đội bóng tạm thời được dẫn dắt bởi HLV Mai Xuân Hợp.

Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định cũng gặp khó khăn về lực lượng vì chấn thương và phong độ của một số trụ cột, dẫn đến việc thay đổi HLV, với ông Mauro Jeromino (người Bồ Đào Nha) tiếp quản.

Trận đấu này được dự báo khó lường trong bối cảnh cả hai đều cần điểm để cải thiện vị trí.

Công an Hà Nội - Ninh Bình: Tâm điểm đại chiến đỉnh bảng

Tâm điểm của vòng 12 là cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy giữa hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng: Công an Hà Nội gặp Ninh Bình. Cả hai đều bất bại từ đầu mùa.

Dù tạm xếp thứ 2 và kém đối thủ 1 điểm, Công an Hà Nội vẫn còn lợi thế khi đá ít hơn 1 trận và có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Đình Bắc ngày mai sẽ nhận cúp "Vua phá lưới" trước trận giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, Ninh Bình - tân binh của giải - đang gây ấn tượng mạnh với chuỗi trận bất bại kéo dài từ giải hạng nhất mùa trước dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo.

Đáng chú ý, BTC đã mời 2 trọng tài FIFA người Malaysia là Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail và Razlan Joffri Bin Ali điều hành trận cầu này, trong đó một người bắt chính và một người phụ trách phòng VAR. Cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng vô địch V-League của cả hai đội.