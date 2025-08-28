Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà 'bầu' Đoan

Minh Hải
Minh Hải
28/08/2025 22:46 GMT+7

Nhiều cảnh sát xuất hiện ở khu nhà riêng và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á (Thanh Hóa).

Tối 28.8, nhiều cảnh sát đã xuất hiện tại khu nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan (thường được gọi là "bầu" Đoan), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh sát xuất hiện ở nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan - Ảnh 1.

Tối 28.8, cảnh sát xuất hiện ở Dinh thự Thành An, nơi ở của ông Cao Tiến Đoan

ẢNH: MINH HẢI

Khu nhà riêng này được đặt tên là Dinh thự Thành An, ở P.Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây là nơi ở của gia đình ông Đoan. Khu dinh thự rất rộng, từng được gọi là "Bạch dinh của đại gia xứ Thanh".

Cảnh sát cũng đã xuất hiện ở trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trên đại lộ Lê Lợi (P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Cảnh sát xuất hiện ở nhà doanh nhân Cao Tiến Đoan - Ảnh 2.

Cảnh sát xuất hiện ở trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á

ẢNH: PHÚC NGƯ

Đến 22 giờ 30 tối nay 28.8, cảnh sát vẫn còn ở nơi ở và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan. Hiện chưa rõ lý do cảnh sát xuất hiện tại nhà ông Đoan.

Ngoài là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Khám phá thêm chủ đề

Cao Tiến Đoan Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hoá bầu Đoan cảnh sát
