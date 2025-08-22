Tạm giữ hình sự 2 quái xế tông xe vào cảnh sát cơ động

Chiều 22.8, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bá Hoàng Nam (18 tuổi, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Bá Hoài Nam lái xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân "thông chốt", tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công tối 21.8 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 21.8, Nam lái xe máy chở theo Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ (P.Hồng Hà).

Thời điểm này, các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Phát hiện hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, 2 nam thanh niên không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội) khiến chiến sĩ này và 2 thanh niên cùng ngã ra đường. Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng, sau đó đưa đại úy Công cùng 2 thanh niên vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu các bác sĩ xác định đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Công an TP.Hà Nội đánh giá, hành vi của 2 nam thanh niên rất manh động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Vụ việc diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an Hà Nội đang khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn lễ kỷ niệm A80.