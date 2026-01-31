Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia, tứ kết futsal châu Á: Khi nào, xem ở đâu?

Ở trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B diễn ra chiều 31.1, đội tuyển Việt Nam dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể đánh bại đối thủ mạnh Thái Lan. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã nhận thất bại 0-1 trước đội bóng xứ sở chùa vàng. Điều này đồng nghĩa rằng Thái Lan (9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng) vào tứ kết với ngôi nhất bảng B, còn Việt Nam (6 điểm: 2 thắng, 1 thua) đi tiếp với tư cách là đội xếp nhì.

Việt Nam chạm trán đội chủ nhà

Theo quy định của giải đấu, đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, còn đội nhì bảng A chạm trán đội nhất bảng B tại vòng tứ kết. Như vậy, đội tuyển Việt Nam (nhì bảng B) gặp chủ nhà Indonesia (nhất bảng A), trong khi Thái Lan (nhất bảng B) đối đầu Iraq (nhì bảng A).

Trận Thái Lan gặp Iraq diễn ra lúc 15 giờ, còn trận Việt Nam gặp Indonesia diễn ra lúc 19 giờ, đều trong ngày 3.2. Trận đấu của thầy trò HLV Giusotzzi được phát sóng trên nền tảng của TV 360.

Đội tuyển futsal Việt Nam (trái) chạm trán với chủ nhà Indonesia ở vòng tứ kết châu Á ẢNH: CMH

Trước đó tại lượt trận cuối bảng A diễn ra vào tối 31.1, đội tuyển Indonesia và Iraq cũng cạnh tranh quyết liệt cho ngôi nhất bảng. Chủ nhà Indonesia dẫn trước 1-0 sau hiệp 1, và Iraq gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2.

Màn so tài này kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng Indonesia vẫn giành ngôi nhất bảng A, khi có 7 điểm và hiệu số +7. Iraq cũng có 7 điểm, nhưng hiệu số là +3 nên chỉ xếp nhì bảng A.