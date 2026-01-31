Sau hai chiến thắng trước Kuwait và Li Băng, đội tuyển futsal Việt Nam đang cho thấy một diện mạo mới. Dưới góc nhìn chuyên môn, cựu tuyển thủ - Quả bóng bạc futsal năm 2022 Khổng Đình Hùng đánh giá rất cao sự lột xác này: "Lối chơi của đội tuyển futsal Việt Nam trong 2 trận đấu vừa qua rất đa dạng, linh hoạt trong tấn công. Chúng ta có được bàn thắng từ những tình huống khác nhau: pressing tầm cao cướp bóng ghi bàn, thủ môn dâng cao tạo lợi thế cho đồng đội, cá nhân đột biến khi 1 đấu 1 hay các tình huống cố định.

Trong phòng ngự, chúng ta cũng rất chắc chắn. Khi cần bàn thắng thì pressing mạnh, khi có lợi thế thì chủ động giảm nhịp phòng ngự từ nửa sân". Sự cân bằng này đến từ yếu tố kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Trong khi các cầu thủ kỳ cựu giúp đội tuyển "bắt nhịp trận đấu tốt hơn, bản lĩnh hơn", thì dàn cầu thủ trẻ lại mang đến "những điều mới và sáng tạo". Cựu tuyển thủ Đình Hùng nhận định Châu Đoàn Phát là nhân tố cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Giustozzi, trong khi Nguyễn Đa Hải là gương mặt tiềm năng mang lại sự đột biến.

Đội tuyển futsal Việt Nam (phải) và Thái Lan cạnh tranh cho ngôi đầu bảng B ẢNH: VFF

Thái Lan luôn là đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại khu vực, kể cả trong bóng đá 11 người lẫn sân chơi futsal. Trên lý thuyết, đội futsal xứ sở chùa vàng (hạng 11 thế giới) được đánh giá cao hơn thầy trò HLV Giustozzi (hạng 20 thế giới). "Voi chiến" dù cũng đang trong quá trình trẻ hóa nhưng họ sở hữu những cá nhân có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.

Cựu tuyển thủ Khổng Đình Hùng phân tích: "Ở thời điểm hiện tại, tôi đánh giá lực lượng của Thái Lan cũng ngang tầm với Việt Nam. Tuy nhiên, sự khác biệt của họ chính là chân sút Muhammad Osamanmusa". Ngôi sao 28 tuổi này hiện thi đấu tại giải futsal chuyên nghiệp hàng đầu của Tây Ban Nha. Qua 2 trận đấu tại VCK futsal châu Á 2026, Osamanmusa đã có đến 5 lần lập công (trong tổng số 8 bàn của Thái Lan). Do đó, việc phong tỏa được chân sút đang chơi bóng tại châu Âu này sẽ quyết định đến 50% thành bại của đội Việt Nam trong trận đấu tới. Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự, đội tuyển futsal Việt Nam cũng cần cho thấy sự cải thiện về khâu kết thúc (những đường chuyền quyết định và dứt điểm), chắt chiu cơ hội khi chạm trán đối thủ mạnh này.

Lúc này, cả Thái Lan (nhất bảng) và Việt Nam (nhì bảng, vì kém hơn về hiệu số bàn thắng bại) đều đã chắc suất vào tứ kết tại bảng B. Bảng A cũng đã ngã ngũ, khi Indonesia cùng Iraq sớm giành vé tứ kết sau 2 lượt trận đầu toàn thắng. Tuy nhiên, lượt cuối bảng A thi đấu lúc 19 giờ ngày 31.1, còn lượt cuối bảng B đá trước, vào lúc 15 giờ, nên Việt Nam và Thái Lan đều không thể quyết định được việc mình sẽ gặp đội nào ở tứ kết dù giành ngôi nhất bảng.

"Vì đã sớm giành vé vào tứ kết và không thể chọn đối thủ do chưa xác định được Indonesia hay Iraq sẽ nhất bảng B, nên tôi nghĩ cả Việt Nam và Thái Lan sẽ có những tính toán để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho giai đoạn quan trọng sắp tới", cựu tuyển thủ Khổng Đình Hùng chia sẻ.