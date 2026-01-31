HLV Giustozzi nói điều bất ngờ sau trận thua đáng tiếc Thái Lan: ‘Việt Nam chơi tốt hơn nhưng…’

"Đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng" Đánh giá tổng thể về vòng bảng, HLV Diego Giustozzi cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu: "Tôi rất hài lòng với những gì đội đã thể hiện ở vòng bảng. Phong độ cá nhân cũng như lối chơi tập thể đều được cải thiện theo từng trận. Riêng ở trận đấu gặp Thái Lan, tôi cho rằng Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng và thực tế đã chơi tốt hơn đối thủ. Điều quan trọng là đội đã vào tứ kết với trạng thái rất tích cực".

Nhận định về các đối thủ có thể chạm trán ở vòng tứ kết là Indonesia hoặc Iraq, HLV Diego Giustozzi cho biết đây đều là những thử thách lớn với những đặc điểm rất khác nhau. "Indonesia là đội bóng Đông Nam Á, có phong cách và cách tiếp cận trận đấu khá giống chúng tôi, trong khi Iraq là đối thủ hoàn toàn khác với lối chơi riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, khi đã vào tứ kết, cả 8 đội đều là những đội bóng mạnh nhất châu Á", HLV Diego Giustozzi nhận định.

HLV Giustozzi cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B ẢNH: VFF

Trước câu hỏi về việc lựa chọn đối thủ, HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam khẳng định ông không đặt nặng vấn đề này. "Tôi không muốn chọn đối thủ. Điều quan trọng nhất lúc này là cảm giác của đội bóng sau trận đấu hôm nay, và đó là cảm giác rất tốt. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ".

Nói về lối chơi của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải đấu năm nay, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh sự toàn diện cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh: "Đội đang chơi thứ futsal đẹp mắt. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trước Kuwait, Li Băng và cả trong trận đấu vừa qua gặp Thái Lan. Toàn đội đã sẵn sàng cho vòng tứ kết".

Đội tuyển Việt Nam (phải) thua 0-1 trước Thái Lan ẢNH: VFF

Chia sẻ về mục tiêu tiếp theo, HLV Diego Giustozzi khẳng định tham vọng của đội tuyển không chỉ dừng lại ở tứ kết: "Chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng để vào bán kết và làm nên lịch sử. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đây là một tập thể rất trẻ, trong số 14 cầu thủ có tới 8 người lần đầu dự giải đấu của AFC, nhiều cầu thủ mới 20 - 21 tuổi. Tôi tin đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay".

Cùng quan điểm với HLV Giustozzi, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng việc góp mặt ở vòng tứ kết đã cho thấy chất lượng của các đội bóng tại giải. "Chúng tôi có thể sẽ gặp Indonesia, đối thủ có trình độ tương đối ngang bằng. Ở vòng tứ kết, tất cả các đội đều rất mạnh. Ban huấn luyện sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất, hướng tới kết quả tích cực".

Đội tuyển Việt Nam vào tứ kết với vị trí nhì bảng B ẢNH: VFF

Đánh giá riêng về trận đấu với Thái Lan, Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: "Thái Lan là đối thủ rất mạnh. Toàn đội đã tuân thủ đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, họ tận dụng cơ hội tốt hơn và đó là lý do Thái Lan giành chiến thắng".