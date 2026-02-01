Đội tuyển futsal Việt Nam thua sát nút Thái Lan

Chiều qua 31.1, đội tuyển futsal VN bước vào trận đấu gặp Thái Lan với tổn thất lớn, khi chân sút trụ cột Nguyễn Thịnh Phát dính chấn thương. Thiếu Thịnh Phát, khả năng tì đè và làm tường của VN giảm sút rõ rệt. Còn Thái Lan chứng tỏ sự già rơ của đội bóng tốp đầu châu lục. Việc HLV Rakphol Sainetngam luôn duy trì 2 fixo (cầu thủ phòng ngự) trên sân là một lời khẳng định, Thái Lan không hướng đến chiến thắng bằng mọi giá, mà cần sự chắc chắn. Bởi trước lượt trận cuối bảng B, Thái Lan dẫn đầu bảng và chỉ cần hòa VN sẽ đi tiếp với ngôi nhất. Do đó, ngay cả khi sở hữu "sát thủ" Muhamad Osamanmusa - người đang chinh chiến tại Tây Ban Nha, người Thái cũng sử dụng anh một cách cầm chừng.

VN (phải) thua Thái Lan và vào tứ kết với ngôi nhì bảng B ẢNH: VFF

Chủ động đẩy cao đội hình, chơi pressing tầm cao, futsal VN tạo ra những cơ hội rõ rệt. Nhưng khi cường độ chơi bóng của VN tăng lên cũng là lúc khâu phòng ngự để lộ sơ hở. Thái Lan với những cá nhân có kỹ thuật tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh, đã tận dụng triệt để khoảng trống này. Bàn thắng duy nhất của Krit Aransanyalak ở cuối trận là hệ quả tất yếu, khi hàng thủ VN đã bị kéo giãn tối đa sau những nỗ lực dồn ép liên tục. Nhìn một cách tích cực, trận thua Thái Lan là một bài tổng duyệt quý giá cho đội tuyển futsal VN trước khi bước vào vòng knock-out quan trọng phía trước. Có thời điểm, đoàn quân của HLV Giustozzi đã chơi sòng phẳng, thậm chí kiểm soát thế trận trước đội bóng rất mạnh như Thái Lan. Tuy nhiên, bài toán chắt chiu cơ hội và sự tập trung trong những thời điểm quan trọng của trận đấu vẫn là hạn chế mà Châu Đoàn Phát cùng đồng đội cần tiếp tục cải thiện.

Đội tuyển futsal Thái Lan vào tứ kết với ngôi nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng, còn VN đi tiếp với vị trí thứ nhì. Trong khi đó, ở bảng A, Indonesia giành ngôi nhất bảng sau khi hòa 1-1 Iraq tại lượt trận cuối, cũng vào ngày 31.1. Như vậy tại vòng tứ kết, đội tuyển futsal VN chạm trán Indonesia vào ngày 3.2, còn Thái Lan gặp Iraq.



