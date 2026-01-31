Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel ‘lao thẳng’ vào tốp 3, HAGL cũng ‘tốp 3’ nhưng từ dưới lên

Nghi Thạo
Nghi Thạo
31/01/2026 20:30 GMT+7

Với trận thắng kịch tính trước CLB Hải Phòng ngay tại chảo lửa Lạch Tray, CLB Thể Công Viettel đã soán vị trí trong tốp 3 trên bảng xếp hạng V-League từ chính tay đội bóng đất cảng.

Thể Công Viettel và Hải Phòng đổi vị trí trên bảng xếp hạng V-League

Trận đấu tâm điểm thuộc vòng 12 V-League 2025 - 2026 diễn ra chiều 31.1 trên sân Lạch Tray chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa CLB Hải Phòng và CLB Thể Công Viettel. Trong trận đấu mà hai đội đã thể hiện sự cân bằng, ngoại binh Lucao chính là sự khác biệt.

Trong ngày trở lại sân Lạch Tray, chân sút gốc Brazil đã "gieo sầu" cho đội bóng cũ. Lucao rực sáng với cú đúp bàn thắng giúp Thể Công Viettel thắng kịch tính 2-1 ngay trên sân nhà của đối phương. Rời Lạch Tray với 3 điểm trong tay, đội bóng ngành quân đội (đứng hạng 4 sau vòng 11) hiện có 22 điểm đã soán vị trí tốp 3 từ chính CLB Hải Phòng (rơi xuống đứng hạng 4, 20 điểm).

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel ‘lao thẳng’ vào tốp 3, HAGL cũng ‘tốp 3’ nhưng từ dưới lên- Ảnh 1.

Bảng xếp hạng vòng 12 V-League tính đến thời điểm này

ẢNH: CMH

Ở trận đấu còn lại thuộc vòng 12 diễn ra ngày 31.1, CLB Hà Nội chạm trán CLB SLNA trên sân Vinh. Đội bóng thủ đô không gặp nhiều khó khăn để vượt qua SLNA với tỷ số 3-1.

CLB Hà Nội từ hạng 6 (sau vòng 11) đã tạm vươn lên đứng hạng 5 với 18 điểm. Ở phía ngược lại, SLNA hiện có 10 điểm, rơi từ hạng 9 xuống đứng hạng 10.

HAGL vẫn đứng thứ 12 với 8 điểm, xếp trên PVF-CAND.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


