'Người cũ' gieo sầu cho CLB Hải Phòng, Thể Công Viettel thắng nghẹt thở tại Lạch Tray

Chiều 31.1, CLB Hải Phòng tiếp đón CLB Thể Công Viettel trên sân Lạch Tray ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 V-League 2025-2026. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đội bóng ngành quân đội đã nhập cuộc chủ động và kiểm soát trận đấu tốt hơn ngay từ sau tiếng còi khai cuộc.

Lucao tỏa sáng với cú đúp cho Thể Công Viettel

Hàng thủ CLB Hải Phòng đã đứng vững trong 2/3 thời gian của hiệp 1. Tuy nhiên, trong thế trận mà Thể Công Viettel liên tục tạo sức ép về phía khung thành đội chủ nhà, thì chuyện gì đến cũng phải đến. Cầu thủ đội Hải Phòng để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài chính đã quyết định cho Thể Công Viettel hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR.

Trên chấm 11 m, Lucao không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn khai thông bế tắc cho CLB Thể Công Viettel ở phút 31. Đáng chú ý, Lucao từng có thời gian khoác áo CLB Hải Phòng, nay lại "gieo sầu" cho đội bóng đất cảng ngay tại chính sân Lạch Tray.

Lucao (áo trắng) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Hiệp 2, hàng công CLB Hải Phòng có sự điều chỉnh về nhân sự và lối chơi của đội bóng đất cảng ngay lập tức chơi khởi sắc hơn. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm như "lột xác", kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sóng gió về phía vòng cấm Thể Công Viettel.

Nỗ lực của CLB Hải Phòng được đền đáp ở phút 57, với bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sau tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ Thể Công Viettel, Tagueu tận dụng cơ hội tung cú dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng đi qua 2 chân của thủ môn Nguyễn Văn Việt, gỡ hòa 1-1 cho CLB Hải Phòng.

Khi tinh thần của đội bóng đất cảng đang lên cao, Lucao lại một lần nữa tỏa sáng để tái lập thế dẫn bàn cho Thể Công Viettel. Phút 68, sau tình huống ném biên mạnh của đồng đội vào vòng cấm, Lucao bật cao tung cú đánh đầu ngược khiến thủ môn Đình Triệu bất ngờ và đành vào lưới nhặt bóng.

Chung cuộc, CLB Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hải Phòng.