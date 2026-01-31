Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Người cũ' gieo sầu cho CLB Hải Phòng, Thể Công Viettel thắng nghẹt thở tại Lạch Tray

Thu Bồn
Thu Bồn
31/01/2026 20:02 GMT+7

Trong ngày 'người cũ' gieo sầu cho CLB Hải Phòng trên chính sân Lạch Tray, CLB Thể Công Viettel đã giành chiến thắng kịch tính trong ngày tái xuất sân chơi V-League.

Chiều 31.1, CLB Hải Phòng tiếp đón CLB Thể Công Viettel trên sân Lạch Tray ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 V-League 2025-2026. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đội bóng ngành quân đội đã nhập cuộc chủ động và kiểm soát trận đấu tốt hơn ngay từ sau tiếng còi khai cuộc.

Lucao tỏa sáng với cú đúp cho Thể Công Viettel

Hàng thủ CLB Hải Phòng đã đứng vững trong 2/3 thời gian của hiệp 1. Tuy nhiên, trong thế trận mà Thể Công Viettel liên tục tạo sức ép về phía khung thành đội chủ nhà, thì chuyện gì đến cũng phải đến. Cầu thủ đội Hải Phòng để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài chính đã quyết định cho Thể Công Viettel hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR.

Trên chấm 11 m, Lucao không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn khai thông bế tắc cho CLB Thể Công Viettel ở phút 31. Đáng chú ý, Lucao từng có thời gian khoác áo CLB Hải Phòng, nay lại "gieo sầu" cho đội bóng đất cảng ngay tại chính sân Lạch Tray.

'Người cũ' gieo sầu cho CLB Hải Phòng, Thể Công Viettel thắng nghẹt thở tại Lạch Tray- Ảnh 1.

Lucao (áo trắng) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Hiệp 2, hàng công CLB Hải Phòng có sự điều chỉnh về nhân sự và lối chơi của đội bóng đất cảng ngay lập tức chơi khởi sắc hơn. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm như "lột xác", kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sóng gió về phía vòng cấm Thể Công Viettel.

Nỗ lực của CLB Hải Phòng được đền đáp ở phút 57, với bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sau tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ Thể Công Viettel, Tagueu tận dụng cơ hội tung cú dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng đi qua 2 chân của thủ môn Nguyễn Văn Việt, gỡ hòa 1-1 cho CLB Hải Phòng.

Khi tinh thần của đội bóng đất cảng đang lên cao, Lucao lại một lần nữa tỏa sáng để tái lập thế dẫn bàn cho Thể Công Viettel. Phút 68, sau tình huống ném biên mạnh của đồng đội vào vòng cấm, Lucao bật cao tung cú đánh đầu ngược khiến thủ môn Đình Triệu bất ngờ và đành vào lưới nhặt bóng.

Chung cuộc, CLB Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-1 trước CLB Hải Phòng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang kỳ vọng Thể Công Viettel giữ vững bản sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang kỳ vọng Thể Công Viettel giữ vững bản sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp mặt, động viên CLB Thể Công Viettel, một trong những tập thể thể thao quân đội tiêu biểu có thành tích nổi bật trong năm 2025.

Thể Công Viettel tạo điều kiện cho Tiến Anh gia nhập 'dải ngân hà' Ninh Bình

Khám phá thêm chủ đề

Thể Công Viettel CLB Hải Phòng Lucao V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận