Công Phượng không được tính bàn thắng, Trường Tươi Đồng Nai thắng Khánh Hòa nhờ siêu phẩm: Vững ngôi đầu

Công Phượng gặp may

Sau khoảng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, Công Phượng có lần đầu tiên được điền tên vào danh sách đá chính ở giải hạng nhất mùa này. Nhưng khi tiền đạo này chưa kịp tạo ra sự khác biệt nào, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng lại sớm bị dội "gáo nước lạnh". Ngay phút thứ 3, Trần Khánh Dũng có pha thoát xuống biên phải rất nhanh. Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn bên phía CLB Trường Tươi Đồng Nai không theo kịp tốc độ của đối phương để ngăn chặn đường căng ngang vào trong. Để rồi sau đó, Hà Minh Đức lao vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

CLB Khánh Hòa gây bất ngờ khi mở tỷ số sớm ẢNH: KHẢ HÒA

Công Phượng chơi nổi bật trong trận đầu tiên ra sân ở mùa giải này ẢNH: KHẢ HÒA

Phút 14, CLB Trường Tươi Đồng Nai có bàn gỡ hòa nhờ sự xuất sắc của Công Phượng cộng thêm một chút may mắn. Chân sút quê Nghệ An phá bẫy việt vị, khống chế bóng gọn gàng rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái. Bóng vô tình chạm chân Trần Đình Bảo bên phía CLB Khánh Hòa rồi lăn từ từ vào lưới. Do quỹ đạo của bóng thay đổi nên bàn thắng này không được tính cho Công Phượng mà tính là pha phản lưới của Đình Bảo.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Công Phượng và các đồng đội chơi ép sân, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Cá nhân cựu tiền đạo HAGL thi đấu năng nổ, tích cực đi bóng, dứt điểm, nhiều lần khiến các hậu vệ CLB Khánh Hòa buộc phải phạm lỗi.

Siêu phẩm khó tin xuất hiện

Ngay đầu hiệp 2, Lê Thanh Bình được tung vào sân thay Công Phượng. Việc mới trở lại sau chấn thương khiến ngôi sao của CLB Trường Tươi Đồng Nai chưa đạt thể trạng tốt nhất nên khó chơi trọn vẹn 90 phút. Dù vậy, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép lớn. Phút 49, Xuân Trường tạo sóng gió với cú sút xa uy lực, khiến thủ môn Ngọc Mạnh phải bay người hết cỡ để cản phá. 7 phút sau, người gác đền của CLB Khánh Hòa 1 lần nữa xuất sắc cứu thua sau cú đá hiểm hóc của ngoại binh Alex Sandro.

Hải Quân tạo khác biệt với cú vô-lê bất ngờ và cũng rất đẹp mắt ẢNH: KHẢ HÒA

Đến phút 60, HLV Nguyễn Việt Thắng thay 1 lúc 3 người, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, khỏe hơn là Hồ Thanh Minh, Nguyễn Vũ Hoàng Dương, Đoàn Hải Quân. Nhóm cầu thủ trên 30 tuổi là Lê Văn Sơn, Trần Minh Vương, Dương Văn Khoa phải rời sân khi những bước chạy có phần mệt mỏi.

Phương án thay người của HLV Việt Thắng phát huy hiệu quả. Hải Quân, cầu thủ vừa cập bến CLB Trường Tươi Đồng Nai, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 75 sau một pha bắt vô-lê quyết đoán từ khoảng cách 25 m. Siêu phẩm này khiến HLV Việt Thắng cũng phải ngỡ ngàng. Đến phút 85, Lê Thanh Bình ấn định chiến thắng 3-1 cho CLB Trường Tươi Đồng Nai bằng cú đá tung nóc lưới thủ môn Ngọc Mạnh ở góc rất hẹp. Với kết quả này, Công Phượng và các đồng đội vững vàng trên ngôi đầu bảng với 20 điểm, nới rộng khoảng cách với chính đội Khánh Hòa lên thành 4 điểm.