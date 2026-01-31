Đình Bắc ‘trĩu vai’ gánh một loạt danh hiệu cá nhân giải U.23 châu Á: Lại thêm bàn thắng đẹp nhất!

Đình Bắc bội thu giải thưởng châu Á

Cụ thể, pha lập công được đề cử của Đình Bắc là ở trận thắng 3-2 trước UAE ở tứ kết. Kết thúc bình chọn, bàn thắng này chiếm ưu thế tuyệt đối với 72,39% tổng lượng bình chọn. Xếp ngay sau là bàn thắng của Xiang Yuwang của Trung Quốc với tỷ lệ bình chọn 27,38%. Các pha lập công của Kosei Ogura (Nhật Bản) hay Baek Ga-on (Hàn Quốc) đều bị bỏ lại rất xa.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đưa ra bình luận về pha lập công này: "Tiền đạo U.23 Việt Nam tái lập lợi thế cho đội nhà bằng pha xử lý xuất sắc. Nhận đường chuyền của Phạm Minh Phúc, Đình Bắc tung ra cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc dưới xa khung thành, thể hiện sự điềm tĩnh và kỹ thuật chính xác dưới áp lực".

Sau 1 năm quá thành công, Đình Bắc có thêm nhiều động lực để tiến bộ hơn nữa trong sự nghiệp ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc thắng áp đảo một lần nữa ẢNH: AFC

Trước đó, vào tối 30.1, Đình Bắc cũng chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất VCK U.23 châu Á 2026 với tỷ lệ bầu chọn 86,71%. 2 danh hiệu mới nhất đều do người hâm mộ bình chọn trên trang chủ AFC. Ngoài ra, anh còn thắng một giải chính thức là Vua phá lưới với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Chưa dừng lại ở đó, Đình Bắc còn giành danh hiệu VĐV trẻ xuất sắc nhất năm 2025 tại Cúp Chiến thắng, giải thưởng được coi là "Oscar của thể thao Việt Nam). BTC giải đánh giá: "Đình Bắc, mới 21 tuổi, nhân tố nổi bật trong hành trình vô địch U.23 Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 33, đã được trao danh hiệu VĐV trẻ của năm. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội cũng góp mặt trong chiến thắng của đội tuyển U.22 Việt Nam, tập thể xuất sắc giành danh hiệu đội tuyển của năm".



