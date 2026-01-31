Đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia bằng đội hình cao nhất lịch sử: Không ngán ngại đối thủ nhập tịch!

Đội tuyển Việt Nam tăng 'chất' thể hình

Đội tuyển Việt Nam từng thua đậm 0-4 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil ở lượt thứ hai vòng loại Asian Cup 2027 (tháng 6.2025), bởi thua thiệt toàn diện từ thể hình đến trình độ chơi bóng.

Trước 9 cầu thủ nhập tịch gốc gác Nam Mỹ và châu Âu (tổng 13 cầu thủ nếu tính nhân tố dự bị), học trò HLV Kim Sang-sik bị áp đảo hoàn toàn.

Khi vụ giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chưa ngã ngũ bởi phải chờ phiên điều trần của Tòa án thể thao thế giới (CAS), đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận thực tế: đối thủ vẫn có thể dùng nguyên đội hình nhập tịch như ở trận lượt đi.

Xuân Son áp đảo đối thủ nhờ sức mạnh chiều cao và cơ bắp ẢNH: MINH TÚ

Các học trò của ông Kim chỉ có con đường duy nhất, là tự nâng cấp bản thân để đối chọi với những nhân tố hàng đầu như Facundo Garces (trung vệ khoác áo CLB Alaves ở giải VĐQG Tây Ban Nha), Joao Figueiredo (từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ), Hector Hevel, Jon Iraurgui, Javier Machuca hay Gabriel Arrocha. Đội tuyển Việt Nam chưa đủ nhân tố để bắt kịp đẳng cấp của những nhân tố từng "cày ải" tại châu Âu. Tuy nhiên, ít nhất về thể hình, ông Kim có đủ nguyên liệu để không còn bị áp đảo khi so vai đọ sức với Malaysia.

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận hạ màn với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra ngày 31.3 trên sân vận động Thiên Trường), HLV Kim Sang-sik có thể triệu tập tối thiểu 10 cầu thủ có chiều cao trên 1,8 m.

Đó là các thủ môn Nguyễn Filip (1,92 m), Đặng Văn Lâm (1,88 m), Trần Trung Kiên (1,91 m), Patrik Lê Giang (1,91 m), các hậu vệ Đỗ Duy Mạnh (1,8 m), Đỗ Phi Long (hay còn có tên Gustavo, 1,95 m), các tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (1,83 m), Đỗ Hoàng Hên (1,81 m), các tiền đạo Nguyễn Xuân Son (1,85 m) và Nguyễn Tiến Linh (1,81 m).

Trong đó, Phi Long và Hoàng Hên là ngoại binh nhập tịch sau khi tích lũy đủ 5 năm thi đấu ở V-League, còn Patrik Lê Giang là Việt kiều vừa có quốc tịch Việt Nam.

Hoàng Hên có thể hình 'chuẩn' quốc tế ẢNH: MINH TÚ

Cả ba cầu thủ đều có chiều cao lý tưởng, dày mình, kỹ thuật và nhãn quan toàn diện, cùng đẳng cấp đã được khẳng định vượt trội mặt bằng cầu thủ Việt Nam.

Chưa kể, HLV Kim Sang-sik còn nguồn cầu thủ cao trên 1,8 m đầy triển vọng có thể sử dụng ở các giải tới, lấy từ U.23 Việt Nam, như Nguyễn Đình Bắc (1,8 m), Đinh Quang Kiệt (1,96 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m)...

Cuộc chiến sống còn

Tất nhiên, bóng đá nói riêng và thể thao nói chung không thuần túy là chuyện ai cao hơn sẽ thắng.

Song, lịch sử đã chứng minh, mọi chiến thuật chỉ có thể vận hành nếu cầu thủ cầm được bóng, bảo vệ được quyền kiểm soát bóng và tranh chấp tay đôi tốt.

Khi các đối thủ trong Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, thậm chí truyền thống như Thái Lan cũng phải nhập tịch để tìm đường tắt giải quyết vấn đề chiều cao, việc đội tuyển Việt Nam ưu tiên cầu thủ cao lớn cũng dễ hiểu.

Nguồn cầu thủ thể hình tốt của ông Kim đang đến từ 3 nguồn chủ đạo: Việt kiều (như Filip, Lê Giang, Văn Lâm...) với bộ gen pha trộn đặc tính châu Âu, ngoại binh nhập tịch (như Xuân Son, Hoàng Hên, Phi Long) và thế hệ U.23, thậm chí U.20, U.17 sau này bởi lứa trẻ đã cao lớn hơn nhiều so với lớp đàn anh nhờ được thụ hưởng chế độ dinh dưỡng tốt, tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng hơn về khâu thể lực.

Trung Kiên có chiều cao vượt trội (1,91 m) so với đồng đội cùng trang lứa ẢNH: MINH TÚ

Mệnh đề "cầu thủ Việt Nam nhỏ người nhưng nhanh nhẹn, khéo léo" đã là dĩ vãng, hoặc chỉ còn đúng ở một số vị trí vốn đòi hỏi đặc thù nhãn quan và tư duy chơi bóng như hậu vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công. Còn lại, cứ phải có cầu thủ to cao và dày mình, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội vươn cao.

Guồng chuyển dịch đội tuyển Việt Nam của ông Kim sẽ không chỉ dừng lại ở thay đổi triết lý chơi bóng hay nâng tầm thể lực, mà cần tiến hành toàn diện cả về chiều cao, cơ bắp, khả năng va chạm để đối chọi với những đội mạnh Đông Nam Á (chứ chưa nói đến châu Á).

Đó là cuộc cách tân "đau đớn", nhưng cần thiết. Đội tuyển Việt Nam có thể thắng hoặc thua Malaysia ở trận tới, song phải đá sòng phẳng với đối thủ trên từng m2 cỏ. Muốn vậy, hãy cao hơn, khỏe hơn và bền hơn nữa.