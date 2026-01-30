Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng đá Việt Nam
VCK futsal châu Á 2026

HLV đội tuyển Việt Nam tuyên bố bất ngờ: 'Nếu được chọn, tôi không muốn gặp Indonesia ở tứ kết châu Á’

Thu Bồn
Thu Bồn
30/01/2026 21:18 GMT+7

Phát biểu trước trận cuối cùng của vòng bảng gặp Thái Lan, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Diego Giustozzi đánh giá đối thủ này rất mạnh. Tuy nhiên, đội bóng sao vàng có sự tự tin và thoải mái khi mục tiêu vượt qua vòng bảng VCK futsal châu Á 2026 đã sớm hoàn thành.

Mục tiêu nhất bảng

Với đội tuyển Việt Nam, màn chạm trán Thái Lan có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng B. Phát biểu trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi đánh giá rất cao đội bóng xứ chùa vàng: "Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Họ đã thay HLV và hiện có một ban huấn luyện mới. Lối chơi của Thái Lan giống với nhiều đội ở giải vô địch quốc gia Thái Lan khi thi đấu với cường độ cao và thiên về các pha tấn công trực diện. Trước đây, khi còn HLV người Tây Ban Nha (Rodrigo Miguel), họ chơi kiểm soát bóng nhiều hơn, bình tĩnh và thiên về chiều ngang. Thái Lan là một trong những đội tuyển lớn của futsal châu Á, điều đó đã được lịch sử và những kết quả đối đầu trước đây chứng minh".

Tuy nhiên, ông Diego Giustozzi đặt niềm tin vào các học trò: "Tôi có niềm tin vào các cầu thủ. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, vì thế áp lực đã được giải tỏa. Đội hình của chúng tôi còn rất trẻ, nhiều cầu thủ lần đầu tham dự một giải đấu cấp châu lục. Lúc này, toàn đội sẽ bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn, tận hưởng trận đấu và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để đứng đầu bảng. Thái Lan chắc chắn sẽ chuẩn bị rất kỹ để hạn chế chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị tương tự để phong tỏa họ".

HLV đội tuyển Việt Nam tuyên bố bất ngờ: 'Nếu được chọn, tôi không muốn gặp Indonesia ở tứ kết châu Á’- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (trái) giành vé vào tứ kết sớm 1 vòng đấu

ẢNH: VFF

HLV Diego Giustozzi chia sẻ thêm: "Mục tiêu tiếp theo của tôi là đưa đội vào tới bán kết. Tôi hiểu điều đó rất khó, bởi trình độ giữa các đội ở châu Á hiện nay không còn quá chênh lệch. Chúng tôi là một tập thể mới, và mục tiêu dài hạn là giành quyền tham dự kỳ World Cup tiếp theo. Tuy nhiên, tôi tin rằng đội bóng đang có sự cân bằng tốt, đặc biệt ở tuyến giữa, và có thể duy trì sự tập trung trong suốt 40 phút. Với điều đó, chúng tôi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và đánh bại các đội mạnh ở châu Á".

Chọn gặp Iraq thay vì Indonesia

Ở tứ kết, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp 1 trong 2 đội bóng là Indonesia hoặc Iraq. Khi được hỏi về lựa chọn, HLV Diego Giustozzi cho rằng, ông muốn gặp Iraq hơn. "Hai đội có phong cách rất khác nhau. Iraq sở hữu những cầu thủ có thể hình tốt, kỹ thuật và sức mạnh cao. Indonesia thì chơi khá giống chúng tôi, thiên về tốc độ, cường độ và lối chơi trực diện. Hiện tại, Indonesia là một đội rất mạnh của châu Á và họ sẽ thi đấu trước khoảng 15.000 khán giả nhà. Vì vậy, nếu được lựa chọn, tôi thích gặp Iraq hơn, không phải vì chất lượng đội bóng, bởi hai đội là tương đương, mà bởi việc thi đấu trước khoảng 1.000 khán giả sẽ thuận lợi hơn so với bầu không khí cuồng nhiệt nếu đấu Indonesia", HLV Diego Giustozzi đánh giá.

Bên cạnh việc hướng đến chiến thắng trước Thái Lan, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đồng thời cũng tính toán phương án nhân sự phù hợp để bảo toàn lực lượng cho vòng tứ kết. Đánh giá về trận đấu này, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: "Sau hai chiến thắng sớm giúp đội giành vé vào tứ kết, toàn đội đang rất thoải mái, tự tin và sẵn sàng bước vào trận đấu với Thái Lan. Đây là đối thủ rất mạnh, đặc biệt ở khả năng tấn công. Dù trận đấu chỉ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng, nhưng đồng thời phải bảo đảm lực lượng và thể lực tốt nhất cho vòng tứ kết".

Liên quan đến tình hình lực lượng, Dương Ngọc Linh sẽ vắng mặt ở trận đấu tới do án treo giò. Trong khi đó, chân sút Nguyễn Thịnh Phát đang gặp vấn đề về sức khỏe và tiếp tục được đội ngũ y tế theo dõi sát sao. Với tinh thần thoải mái và sự chuẩn bị chủ động, đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới trận đấu cuối vòng bảng với quyết tâm cao, sẵn sàng cạnh tranh ngôi đầu bảng với chủ nhà Thái Lan.

