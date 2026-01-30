Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
VCK futsal châu Á 2026

Lịch thi đấu cực hay đội tuyển Việt Nam - Thái Lan: Tranh đầu bảng, lộ diện kênh trực tiếp

Thu Bồn
Thu Bồn
30/01/2026 17:38 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ mạnh Thái Lan, ở trận đấu mang tính chất quyết định cho ngôi nhất bảng B, VCK futsal châu Á 2026.

Đội tuyển Việt Nam tự tin bước vào lượt trận cuối

Sau hai lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026 sớm một vòng đấu. Lần lượt, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã lội ngược dòng ngoạn mục và vượt qua Kuwait với tỷ số sát nút 5-4, trước khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Li Băng. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy tự tin trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Phía bên kia chiến tuyến, "voi chiến" Thái Lan cũng đang thể hiện sức mạnh vượt trội với hai chiến thắng áp đảo tại bảng B. Đội bóng xứ sở chùa vàng đánh bại Li Băng 2-0, sau đó giành chiến thắng giòn giã 6-1 trước Kuwait. Với kết quả này, Thái Lan dẫn đầu bảng B (6 điểm và hiệu số +7), còn Việt Nam xếp nhì bảng B khi sở hữu 6 điểm và hiệu số +3.

Lượt trận cuối sẽ quyết định đội nào vào tứ kết futsal châu Á 2026 với tư cách đứng nhất bảng B. Màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 15 giờ ngày 31.1. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên nền tảng TV360.

Lịch thi đấu cực hay đội tuyển Việt Nam - Thái Lan: Tranh đầu bảng, lộ diện kênh trực tiếp- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2026

ẢNH: VFF

Cuộc tài với Thái Lan được coi là bài kiểm tra khó cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thầy trò HLV Diego Giustozzi khẳng định bản thân.


Tin liên quan

Lê Giang Patrik nói lời cảm động khi có quốc tịch Việt Nam: ‘Tôi báo ngay cho cha mình…’

Lê Giang Patrik nói lời cảm động khi có quốc tịch Việt Nam: ‘Tôi báo ngay cho cha mình…’

Sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam, thủ môn Lê Giang Patrik đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình thực hiện giấc mơ lớn lao của cuộc đời mình.

Xác định 4 đội vào tứ kết futsal châu Á: Đông Nam Á có 3 đại diện, Việt Nam tranh nhất bảng với Thái

Đội tuyển futsal Việt Nam thẳng tiến tứ kết châu Á

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Việt Nam Thái Lan Futsal ĐỘI TUYỂN FUTSAL THÁI LAN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận