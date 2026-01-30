Lịch thi đấu cực hay đội tuyển Việt Nam - Thái Lan: Tranh đầu bảng, lộ diện kênh trực tiếp

Đội tuyển Việt Nam tự tin bước vào lượt trận cuối

Sau hai lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026 sớm một vòng đấu. Lần lượt, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã lội ngược dòng ngoạn mục và vượt qua Kuwait với tỷ số sát nút 5-4, trước khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Li Băng. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy tự tin trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Phía bên kia chiến tuyến, "voi chiến" Thái Lan cũng đang thể hiện sức mạnh vượt trội với hai chiến thắng áp đảo tại bảng B. Đội bóng xứ sở chùa vàng đánh bại Li Băng 2-0, sau đó giành chiến thắng giòn giã 6-1 trước Kuwait. Với kết quả này, Thái Lan dẫn đầu bảng B (6 điểm và hiệu số +7), còn Việt Nam xếp nhì bảng B khi sở hữu 6 điểm và hiệu số +3.

Lượt trận cuối sẽ quyết định đội nào vào tứ kết futsal châu Á 2026 với tư cách đứng nhất bảng B. Màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 15 giờ ngày 31.1. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên nền tảng TV360.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2026 ẢNH: VFF

Cuộc tài với Thái Lan được coi là bài kiểm tra khó cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thầy trò HLV Diego Giustozzi khẳng định bản thân.



