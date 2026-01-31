CAS bất ngờ cảnh báo nóng FAM, HLV Malaysia vẫn ‘rắp tâm’ dùng cầu thủ nhập tịch lậu đại chiến Việt Nam

Theo xác nhận của bà Vanessa Tracey, cán bộ truyền thông của CAS, quyết định cho phép 7 cầu thủ tiếp tục ra sân chỉ là biện pháp tạm thời, được ban hành trước khi vụ việc được xem xét đầy đủ.

“Điều đó có nghĩa là lệnh đình chỉ thi đấu đã được tạm hoãn về mặt pháp lý, cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Nhưng tranh chấp thì vẫn chưa được giải quyết. Nói cách khác, việc các cầu thủ vẫn ra sân lúc này không hề bảo đảm an toàn pháp lý cho các CLB hay đội tuyển Malaysia”, bà Tracey nhấn mạnh trong chia sẻ với trang New Straits Times chiều 31.1.

Bóng đá Malaysia hoàn toàn có nhận thêm án phạt nếu FAM bị CAS xử thua ẢNH: NGỌC LINH





CAS cảnh báo đanh thép, AFC cũng không bảo lãnh

CAS đặc biệt lưu ý rằng nếu phán quyết cuối cùng xác định các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, các đội bóng sử dụng họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng theo quy định kỷ luật của FIFA.

Cụ thể, Điều 19 của Quy định kỷ luật FIFA nêu rõ: nếu một đội sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong một trận đấu chính thức, đội đó sẽ bị xử thua 0-3, trừ trường hợp tỷ số trên sân còn bất lợi hơn. Quy định này áp dụng cho mọi giải đấu do FIFA quản lý, từ quốc nội, khu vực cho đến châu lục.

CAS cũng viện dẫn Điều R37 của Bộ luật CAS, cho phép áp dụng biện pháp tạm thời nhằm ngăn ngừa thiệt hại không thể khắc phục, nhưng nhấn mạnh rằng những biện pháp này không cấu thành phán quyết trước về tính hợp lệ của cầu thủ. Điều đó đồng nghĩa, rủi ro pháp lý vẫn thuộc về các CLB và đội tuyển nếu “cố chấp” sử dụng cầu thủ bị nghi vấn.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul cũng xác nhận AFC đã yêu cầu làm rõ thêm và đang tham vấn FIFA về vụ việc. Ông thẳng thắn cho biết Ban tổ chức các giải đấu sẽ không gánh rủi ro thay cho các đội bóng.

“Họ có thể thi đấu theo quyết định tạm thời của CAS, nhưng chúng tôi không nắm toàn bộ chi tiết, vì vậy luôn tồn tại rủi ro trong cách diễn giải phán quyết cuối cùng. Trách nhiệm luôn thuộc về CLB và cầu thủ. Ban tổ chức không phải chịu rủi ro”, ông Windsor nhấn mạnh.

Joao Figueiredo đã trở lại thi đấu ngay khi có quyết định từ CAS ẢNH: NGỌC LINH

AFC cũng khẳng định sẽ không ban hành bất kỳ quy định đặc biệt nào để bảo vệ các CLB, mà tiếp tục áp dụng nghiêm ngặt các quy định hiện hành của AFC và FIFA.

Thực tế, rủi ro đã hiện hữu khi CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) có tới 3 trong số 7 cầu thủ liên quan gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Cả ba đều đá chính trong chiến thắng 3-0 của JDT trước Shan United (Myanmar) tại bảng B giải vô địch các CLB Đông Nam Á (29.1). Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Facundo Garces cũng đã trở lại thi đấu cho CLB Deportivo Alaves ở trận gặp Espanyol (29.1). Nếu phán quyết cuối cùng của CAS bất lợi, những trận đấu như vậy hoàn toàn có thể bị xem xét lại theo hướng xử thua hồi tố.

HLV Malaysia trông chờ “phép màu”

Trong khi các cảnh báo pháp lý từ CAS và AFC ngày càng rõ ràng, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski vẫn hy vọng vào một “phép màu” cho 7 cầu thủ có thể kịp trở lại ở trận đấu then chốt gặp đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 tới.

Nhà cầm quân người Úc thừa nhận ông sẵn sàng mở cửa đội tuyển cho nhóm cầu thủ này nếu phán quyết cuối cùng của CAS đảo chiều theo hướng có lợi. Với ông Cklamovski, đây không chỉ là câu chuyện lực lượng, mà còn là bài toán sinh tử về tham vọng vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.

“Tất nhiên chúng tôi hy vọng họ có thể trở lại. Đó là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc đội hình”, HLV Cklamovski chia sẻ, song cũng thừa nhận rằng mọi thứ hiện vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của ban huấn luyện.

Ông đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố hậu cần cho chuyến làm khách trên sân Thiên Trường (Nam Định): “Nơi thi đấu cách Hà Nội khoảng 100 km. Vì vậy, mọi khâu di chuyển, nơi ăn ở, địa điểm tập luyện đều phải được tính toán kỹ lưỡng để cầu thủ có trạng thái tốt nhất”.

HLV Cklamovski vẫn hy vọng có lực lượng mạnh nhất để đối đầu với đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Kênh Astro Arena tiết lộ, đội tuyển Malaysia dự kiến sẽ có hai buổi tập tại Việt Nam trước khi bước vào trận đấu. Theo vị chiến lược gia này, đó là cơ hội quan trọng để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu và áp lực sân khách, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng có thể không sử dụng được lực lượng mạnh nhất.

“Vẫn còn vài tuần nữa. Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình, hy vọng tất cả các cầu thủ có thời gian thi đấu đều đặn và đạt thể trạng tối ưu. Mục tiêu của chúng tôi không thay đổi: đến Việt Nam để giành chiến thắng”, ông Cklamovski khẳng định.