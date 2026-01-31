Liverpool và Newcastle cùng né cột mốc buồn

T RƯỚC NHỮNG CỘT MỐC TRÒN TRỊA

Nếu không thể thắng trên sân Liverpool vào rạng sáng mai (theo giờ VN), Newcastle sẽ làm tròn chuỗi trận không biết đến chiến thắng tại Anfield ở giải Ngoại hạng đến con số 30. Lần cuối cùng Newcastle chiến thắng tại sân vận động luôn được xem là "hãi hùng cho mọi đội khách" ấy (năm 1994), đa số cầu thủ trong danh sách đội hiện tại đều chưa ra đời. Tính chung mọi giải, và ở bất kỳ sân bóng nào, Newcastle cũng chỉ thắng Liverpool đúng một lần trong 19 trận gần đây nhất. Cũng may cho họ: đấy là trận đấu quan trọng nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ (chiến thắng ở chung kết cúp Liên đoàn, đem về cho Newcastle danh hiệu đầu tiên trong 70 năm).

Liverpool (trái) đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong năm 2026 ở giải Ngoại hạng Anh ẢNH: REUTERS

Tuy là đại diện của bóng đá Anh ở Champions League, Newcastle chưa từng vươn lên cao hơn khu vực giữa bảng ở giải Ngoại hạng mùa này. Vòng trước, Newcastle thua 0-2 trên sân Aston Villa, trong hoàn cảnh không có Bruno Guimaraes. Từ khi tiền vệ này xuất hiện vào năm 2022, chưa bao giờ Newcastle thắng trong các trận đấu mà Guimaraes vắng mặt. Vậy nên, chi tiết mà giới hâm mộ Newcastle hồi hộp chờ đợi ở vòng này là liệu Guimaraes có kịp bình phục để ra sân hay không.

Liverpool chưa thắng trận nào trong năm 2026 ở giải Ngoại hạng. Nếu không lấy trọn 3 điểm ở vòng này, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1954 Liverpool không hề chiến thắng trong suốt 6 trận đầu năm ở giải VĐQG. Hậu quả từ chuỗi trận không thắng 72 năm trước là đến cuối mùa thì Liverpool... rớt hạng. Bây giờ, không thể có kết cục ấy, nhưng Liverpool có nguy cơ mất suất dự Champions League. Trận thua Bournemouth 2-3 ở vòng trước đã khiến Liverpool rơi xuống vị trí số 6.

Mới qua 2/3 chặng đường, Liverpool đã thua vì thủng lưới trong phút bù giờ ở 3 trận tại giải Ngoại hạng mùa này. Trước đây, họ chưa bao giờ thua quá 2 trận như thế trong cả mùa bóng. Đáng nói hơn, Liverpool là đội nổi tiếng nhất hồi đầu mùa với "tuyệt chiêu" chiến thắng trong thời gian đá bù. Giờ thì sở trường trở thành sở đoản!

G IẢI NGOẠI HẠNG NGÀY CÀNG HÀO HỨNG

Ngay trước khi giải Ngoại hạng Anh bước vào vòng thứ 24, giai đoạn "league" ở các cúp châu Âu đã kết thúc, với ưu thế gần như tuyệt đối cho bóng đá Anh. Có đến 5 trong 6 đại diện Anh vào thẳng vòng 16 đội ở Champions League, đại diện còn lại là Newcastle cũng có suất đá play-off. Và nhìn chung, Anh là nền bóng đá lớn duy nhất chưa có đội nào bị loại ở 3 cúp châu Âu mùa này. Hệ quả quan trọng: giải Ngoại hạng đang dẫn đầu trong bảng điểm của UEFA và có khả năng rất cao là chiếm thêm suất thứ 5 dự Champions League mùa tới. Cuộc đua giữa các đội mạnh trong nước do vậy có thể trở thành "tốp 5" thay vì "tốp 4". Các đội đang đứng từ thứ 4 đến 6 trong bảng xếp hạng hiện thời là M.U, Chelsea, Liverpool chỉ đang hơn nhau từng điểm một. Chỉ thua Liverpool 2 điểm, đội số 7 Fulham có thể đảo ngược vị thứ chỉ bằng 1 trận duy nhất. Lại còn đến 4 đội nữa chỉ kém Fulham đúng 1 điểm. Trong nhóm này, Newcastle sẽ vươn lên đồng điểm với Liverpool nếu thắng ở vòng này.

Tóm lại, cuộc đua giành suất dự Champions League hiện đang được mở rộng đến tận nửa dưới của bảng xếp hạng, khi đội số 4 và đội số 11 chỉ đang cách nhau 4 điểm. Ngoài cuộc đụng độ Liverpool - Newcastle thì còn có cặp M.U - Fulham với cả hai bên đều đang tranh suất dự Champions League như vừa nêu.

Ở cuộc đua vô địch, Arsenal vừa bị cả Aston Villa lẫn Manchester City rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm. Các trận Leeds - Arsenal, Villa - Brentford và Tottenham - Manchester City do vậy cũng đều đáng xem. Giải Ngoại hạng Anh đang ngày càng hấp dẫn, hầu như không có trận nào vô nghĩa.