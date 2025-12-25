Được đặt cược giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam

P HẢI CUNG CẤP RÕ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (BĐQT). Góp ý vào dự thảo, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định chi tiết về thông tin người chơi cần cung cấp (như họ tên, quốc tịch, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ, nơi ở) khi đăng ký mở tài khoản tham gia đặt cược để phù hợp với luật Phòng, chống rửa tiền 2022. Bộ Tài chính tiếp thu và hoàn thiện tại điều 15 dự thảo nghị định.

Theo Bộ Tư pháp, dự thảo nghị định quy định cho phép 1 doanh nghiệp được thí điểm kinh doanh đặt cược BĐQT và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thí điểm kinh doanh. Tuy nhiên, dự thảo chưa nêu rõ cơ chế, thẩm quyền, hình thức lựa chọn doanh nghiệp được phép thí điểm; làm rõ hình thức văn bản của Chính phủ quyết định cho phép chính thức kinh doanh hoặc chấm dứt kinh doanh đặt cược BĐQT.

Giải Ngoại hạng Anh cùng nhiều giải đấu quốc tế khác được phép cho đặt cược tại VN ẢNH: REUTERS

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo nghị định hoàn thiện theo hướng cho phép thí điểm tối đa 3 doanh nghiệp kinh doanh đặt cược BĐQT. Kinh doanh đặt cược BĐQT là ngành nghề kinh doanh có tính chất nhạy cảm, phạm vi kinh doanh trên toàn quốc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn rủi ro về phòng, chống rửa tiền và liên quan đến nhiều bộ, ngành, cơ quan. Đồng thời, căn cứ quy định của luật Đầu tư, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, dự thảo nghị định hoàn thiện theo hướng việc quyết định, lựa chọn doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược BĐQT thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo nghị định quy định trình tự, thủ tục lựa chọn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh như sau: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghị định có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị thực hiện thí điểm kinh doanh đặt cược BĐQT đến Bộ Tài chính để phối hợp với các bộ, ngành liên quan thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng. Sau khi Thủ tướng quyết định chấp thuận doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược BĐQT, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất và làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, dự thảo nghị định cũng hoàn thiện về trình tự, thủ tục sau thời gian thí điểm theo hướng: trước 6 tháng kể từ ngày kết thúc thí điểm kinh doanh đặt cược BĐQT, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng kết, đánh giá và báo cáo Chính phủ quyết định việc tiếp tục cho phép hoặc chấm dứt thí điểm kinh doanh đặt cược BĐQT.

G IỮ NGUYÊN MỨC ĐẶT CƯỢC TỐI ĐA 10 TRIỆU ĐỒNG/NGƯỜI/NGÀY

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) và Hiệp hội Đầu tư nước ngoài đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày. Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, hoạt động kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh và căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 5.000 USD/năm, dự thảo nghị định quy định giới hạn mức đặt cược tối đa là 10 triệu đồng/người chơi/ngày tại 1 doanh nghiệp nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn thu nhập và hạn chế người chơi tham gia đặt cược quá mức, tránh tác động lớn đến an ninh, trật tự xã hội. Do vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ như dự thảo nghị định.

Bộ Công an đề nghị làm rõ căn cứ, cơ sở việc mở rộng các trận đấu, giải BĐQT được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức hoặc thành viên của FIFA tổ chức để kinh doanh đặt cược. Bộ Tài chính lý giải, Nghị định số 06/2017 quy định chỉ cho phép các giải do FIFA công bố nên số lượng giải ít (khoảng 4 - 8 giải/năm) và thời gian tổ chức ngắn từ (10 - 30 ngày/giải đấu), kinh doanh diễn ra không thường xuyên nên không thu hút được nhà đầu tư. Tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, dự thảo nghị định mở rộng các trận đấu, giải đấu BĐQT so với Nghị định số 06/2017 theo hướng quy định các trận đấu để kinh doanh đặt cược BĐQT là các trận đấu của giải đấu lớn, có uy tín, có tính chuyên nghiệp cao, được đông đảo người hâm mộ VN theo dõi, gồm: các giải đấu, trận thi đấu được FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), châu Á (AFC), Nam Mỹ (CONMEBOL), Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) tổ chức; các trận đấu, giải đấu vô địch quốc gia, cúp quốc gia của 7 nước (Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Pháp, Brazil, Argentina) và các nước còn lại trong danh sách 10 quốc gia xếp hạng đầu tiên được FIFA công bố tại tháng 12 năm trước liền kề.