Thế giới

Cơ hội vàng trải nghiệm văn hóa Liverpool tại TP.HCM

Thụy Miên
Thụy Miên
29/01/2026 10:51 GMT+7

Trong vòng 2 ngày 28 và 29.1, Hội đồng TP. Liverpool của Anh tổ chức Lễ hội Văn hóa Liverpool nhân dịp kỷ niệm quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Liverpool và TP.HCM.

Lễ hội văn hóa Liverpool tại TP . HCM mang đến trải nghiệm độc đáo năm 2026 - Ảnh 1.

Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM cùng các bạn trẻ vào ngày khai mạc lễ hội

ẢNH: TLSQ ANH

Theo Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM hôm 29.1, Lễ hội Văn hóa Liverpool là sự kiện mang tính khởi động đặc biệt ngay sau khi hai thành phố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về y tế, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ vào tháng 10.2025.

Chương trình giao lưu văn hóa TP.HCM và Liverpool diễn ra trong 2 ngày từ 28 - 29.1 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn, TP.HCM), bao gồm chương trình giao lưu văn hóa do các nghệ sỹ hai nước trình bày các tác phẩm nghệ thuật truyền thống Việt Nam và một số ca khúc bất hủ của ban nhạc The Beatles - ban nhạc huyền thoại gắn liền với thành phố Liverpool.

Chương trình cũng bao gồm các hoạt động "Liverpool 360° VR Experience" - trải nghiệm thực tế ảo khám phá thành phố Liverpool; "Mini Anfield Stadium Activation" - trải nghiệm bóng đá lấy cảm hứng từ sân vận động Anfield của Liverpool; "Twin Cities Digital Gallery" - triển lãm số về TP.HCM và Liverpool

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phái đoàn văn hóa Liverpool đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM để làm sâu rộng quan hệ hợp tác trong tương lai. Đồng thời Hội đồng Anh tổ chức chương trình làm việc với các đối tác trong lĩnh vực văn hóa tại Việt Nam, bao gồm các cơ quan văn hóa nhà nước và các tổ chức nghệ thuật độc lập.

Ông Harry Doyle, Ủy viên Hội đồng thành phố Liverpool về Sức khỏe thể chất & tinh thần và Văn hóa, bày tỏ sự tự hào khi được đồng hành cùng TP.HCM trong lĩnh vực y tế, sức khỏe tinh thần và văn hóa, cũng như mong muốn được hợp tác để mang lại những lợi ích chung cho người dân của cả hai cộng đồng.

Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM, khẳng định lễ hội phản ánh cam kết của Anh đối với quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam, cụ thể là trong các hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa.

Lễ hội Văn hóa Liverpool TP.HCM thành phố kết nghĩa tổng lãnh sự Anh
