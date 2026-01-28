Tổng lãnh sự Mỹ: Việt Nam luôn là ưu tiên trong lợi ích chiến lược Mỹ

Tổng lãnh sự Mỹ Melissa A.Brown nhận nhiệm vụ từ tháng 8.2025 ảnh: tổng lãnh sự quán mỹ tại TP.HCM

Chia sẻ với báo chí TP.HCM, Tổng lãnh sự Mỹ quan niệm rằng kinh nghiệm thực sự đến từ thu hoạch kinh nghiệm thực địa. Trước đây, bà nhiều lần đến Việt Nam, lần đầu đi du lịch hồi năm 2003. Thế nhưng, chỉ khi có mặt và sinh sống trên mảnh đất này, thông qua việc trò chuyện với người dân và chứng kiến công việc hằng ngày của Tổng lãnh sự quán TP.HCM, tất cả những điều này giúp bà làm rõ và hệ thống hóa cách suy nghĩ để triển khai trên thực tế các ưu tiên của nhiệm kỳ.

Các ưu tiên của nhiệm kỳ

Ưu tiên thứ nhất là các vấn đề liên quan đến viện trợ nước ngoài và hoạt động nhân đạo, chủ yếu gắn với hậu quả chiến tranh. Theo bà, đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng lòng tin giữa hai nước, và công việc vẫn được tiếp tục duy trì như một trụ cột then chốt.

Dù là khắc phục hậu quả dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm quân nhân mất tích của cả hai phía, hoặc rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, tất cả đều là những kênh hợp tác hết sức quan trọng. Bà cũng nhận ra rằng, thông qua nỗ lực chung, Việt Nam – Mỹ đã thể hiện tinh thần vượt lên quá khứ để cùng nhau hợp tác, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho người dân của cả hai quốc gia.

Thứ hai là hợp tác kinh tế. Thông qua trao đổi với các doanh nghiệp Mỹ, cũng như phân tích số liệu thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài, Tổng lãnh sự nhận thấy rõ tiềm năng và sự quan tâm rất lớn của các công ty Mỹ đối với TP.HCM. Bà khẳng định đây là lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội, và trong thời gian qua bà cũng đã có những điều chỉnh nhất định để phù hợp với thực tiễn hơn.

Thứ ba là thanh niên và sinh viên, vốn luôn là một trong những điều bà yêu thích nhất khi giữ các vai trò ngoại giao, cũng như trên cương vị tổng lãnh sự. Bà luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi được trò chuyện với các bạn trẻ. Trước đây, trong những chuyến công tác ngắn ngày, bà cũng có cơ hội tiếp xúc với sinh viên, nhưng trải nghiệm đó không thể so sánh với việc trực tiếp đến gặp gỡ, trao đổi thường xuyên. Trong những cuộc trò chuyện, bà vui vẻ tiếp nhận những câu hỏi sắc sảo, đầy thách thức từ các sinh viên và thu hoạch được nhiều bất ngờ từ các câu chuyện.

Tổng lãnh sự chỉ ra số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ hiện vẫn ở mức rất cao. Theo số liệu năm ngoái, Việt Nam là quốc gia đứng thứ năm về số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ, với hơn 30.000 sinh viên chỉ trong một năm học. Đây là con số hết sức ấn tượng. Từ góc độ của Mỹ, các sinh viên Việt Nam đóng góp hơn 1 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ. Thế nhưng, càng quan trọng hơn nữa là việc các bạn trẻ học tập tại Mỹ, tích lũy kỹ năng rồi quay về đóng góp cho Việt Nam là điều bà đặc biệt trân trọng.

Hình ảnh chiếc bánh chưng và khi thương mại hướng đến cân bằng, chiều sâu

Trong lúc trao đổi với báo chí TP.HCM, Tổng lãnh sự Mỹ đề cập đến hoạt động thi gói bánh chưng do Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist tổ chức hôm 26.1. Tại đây, bà được hướng dẫn gói bánh chưng và bất ngờ khi nhận ra rằng nguyên liệu thịt được dùng để gói bánh là thịt heo nhập khẩu từ Mỹ.

Theo bà, Mỹ hiện là quốc gia xuất khẩu thịt heo lớn nhất thế giới, và sự kiện này là một sự kết hợp rất hài hòa giữa truyền thống Việt Nam và sản phẩm chất lượng cao từ Mỹ. Những người tham gia dùng gạo nếp và đậu xanh của Việt Nam, kết hợp với thịt heo Mỹ an toàn, chất lượng, trong một hoạt động mang đậm giá trị văn hóa.

Thông qua câu chuyện gói bánh chưng, bà cảm thấy tự hào khi có thể góp phần quảng bá sản phẩm Mỹ, bởi thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ là một trong những ưu tiên của phái bộ Mỹ tại Việt Nam. "Trong suốt 30 năm qua, quan hệ kinh tế giữa hai nước đã phát triển từ gần như con số không trở thành một mối quan hệ hết sức quan trọng đối với cả Việt Nam lẫn Mỹ", bà khẳng định.

Tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, bà và các đồng sự tập trung vào ba lĩnh vực chính để thúc đẩy sự cân bằng và chiều sâu trong quan hệ thương mại và đầu tư. Thứ nhất là phía Mỹ tập trung hơn vào nỗ lực cân bằng thương mại, theo hướng thúc đẩy thêm nhiều hàng hóa và dịch vụ của Mỹ vào thị trường Việt Nam. Điều này bao gồm các sản phẩm như thịt bò Mỹ, rượu vang Mỹ, cũng như các dịch vụ và sản phẩm có giá trị cao như chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế công nghệ cao và máy bay. Nói cách khác, ưu tiên đầu tiên là tăng cường xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam.

Lĩnh vực thứ hai là thu hút các nhà đầu tư Việt Nam sang đầu tư tại Mỹ. Năm ngoái, phái đoàn doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam sang Mỹ tham dự hội nghị SelectUSA đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm giới thiệu và kết nối các cơ hội đầu tư đa dạng tại Mỹ. Bên cạnh đó, đại diện các bang và thành phố của Mỹ cũng thường xuyên sang Việt Nam, và phái bộ Mỹ tại Việt Nam đóng vai trò kết nối để tăng cường hợp tác hai chiều.

Lĩnh vực ưu tiên thứ ba là bảo đảm môi trường đầu tư công bằng cho các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng và ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư Mỹ mới hoặc mở rộng đầu tư hiện hữu. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng lãnh sự quán là thúc đẩy "sân chơi bình đẳng" cho tất cả các bên.

Vì vậy, phía Mỹ làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, từ cấp trung ương đến địa phương, trong nhiều vấn đề như hoàn thiện quy định, chính sách thuế và khuôn khổ pháp lý, nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, giúp doanh nghiệp triển khai hiệu quả các dự án và đạt được thành công bền vững.

Tương lai đầy hứa hẹn của Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tổng lãnh sự Brown cũng gửi lời chúc mừng đến Việt Nam về thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bày tỏ vô cùng lạc quan về những bước tiến sắp tới trong chính sách kinh tế.

Trong bối cảnh toàn cầu như hiện nay, nhà ngoại giao bảo đảm chính phủ Mỹ có đủ nguồn lực để đồng thời tập trung vào tất cả những vấn đề quan trọng.

"Với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, cùng với sự quan tâm và đầu tư liên tục cho mối quan hệ này, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục là một trong những ưu tiên quan trọng của Mỹ", bà Brown nhấn mạnh.