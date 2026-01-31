Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyên gia Malaysia: ‘Người dân bị FAM lừa quá nhiều lần rồi, đừng lừa họ thêm nữa’

Văn Trình
Văn Trình
31/01/2026 13:50 GMT+7

Việc toàn bộ 16 thành viên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đồng loạt từ chức sau án phạt của FIFA liên quan đến vụ làm giả giấy tờ cầu thủ đã gây chấn động mạnh dư luận. Trong lịch sử 100 năm tồn tại, bóng đá Malaysia hiếm khi chứng kiến một động thái tập thể quyết liệt và mang tính chịu trách nhiệm rõ ràng đến như vậy.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia bóng đá Malaysia, việc từ chức chỉ mới là phần nổi của tảng băng. Điều mà người hâm mộ Malaysia thực sự quan tâm là: FAM sẽ thay đổi ra sao sau “cú sốc” này, hay mọi thứ rồi cũng chỉ quay về vòng lặp cũ?

FAM đừng “lừa” người dân Malaysia thêm lần nào nữa

Chuyên gia bóng đá Datuk Richard Scully đánh giá quyết định từ chức tập thể của Ban chấp hành FAM là hành động dũng cảm, hiếm hoi và cần được ghi nhận trong bối cảnh bóng đá Malaysia đã quá quen với những cuộc khủng hoảng nhưng thiếu trách nhiệm cá nhân lẫn tập thể.

Theo ông Datuk Richard Scully, việc nhiều thành viên không trực tiếp dính líu đến sai phạm nhưng vẫn chấp nhận rời vị trí cho thấy tinh thần liêm chính và lòng trung thành với bóng đá, thay vì bám giữ quyền lực hay danh tiếng cá nhân. “Đây là điều bóng đá Malaysia đã không thấy trong nhiều năm qua”, ông nhận định.

Chuyên gia Malaysia: ‘Người dân bị FAM lừa quá nhiều lần rồi, đừng lừa họ thêm nữa’- Ảnh 1.

Các chuyên gia bóng đá Malaysia lo ngại việc các thành viên cũ FAM sẽ tiếp tục được đảm nhiệm công việc

ẢNH: REUTERS

Dẫu vậy, chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng hành động từ chức sẽ trở nên vô nghĩa nếu cuộc bầu cử sắp tới chỉ là sự “thay tên đổi chỗ”. Ông cảnh báo các chi nhánh thành viên của FAM không được tiếp tục lối tư duy cũ: đề cử những gương mặt quen thuộc, thuộc cùng một nhóm lợi ích đã góp phần đẩy liên đoàn vào khủng hoảng.

“Nếu những con người cũ quay trở lại, thì chúng ta sẽ lại đứng đúng ở vạch xuất phát. Người dân Malaysia đã bị lừa quá nhiều lần rồi. Lừa một lần là đủ, đừng lừa họ thêm bất kỳ lần nào nữa”, ông Datuk Richard Scully thẳng thắn.

Theo ông, FAM cần một thế hệ lãnh đạo mới – trẻ trung, năng động, minh bạch và không bị chi phối bởi động cơ cá nhân. Bóng đá Malaysia vẫn còn nhiều con người tâm huyết, có năng lực, sẵn sàng cống hiến nhưng chưa từng được trao cơ hội vì không thuộc “vòng tròn quen biết”. Nếu không thay đổi cách lựa chọn con người, mọi lời hứa cải tổ sẽ chỉ dừng lại trên giấy.

FAM như một “đứa trẻ sơ sinh”

Ở góc nhìn khác, chuyên gia bóng đá Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng việc Ban Chấp hành FAM đồng loạt từ chức không hoàn toàn là thảm họa. Ngược lại, ông coi đây là một “phước lành” – là cơ hội hiếm hoi để FAM tái thiết từ gốc.

Ông Datuk Dr Pekan Ramli ví FAM hiện tại như một “đứa trẻ sơ sinh”, buộc phải bắt đầu lại sau những sai lầm kéo dài trong quản trị và điều hành. Theo ông, cải tổ không thể chỉ dừng ở việc thay đổi nhân sự, mà phải là sự thay đổi toàn diện về tư duy lãnh đạo, cơ chế vận hành và cam kết minh bạch.

“Nếu chỉ khôi phục bộ máy cũ dưới hình thức mới, thì đó không phải là tái thiết. Giống như việc khôi phục cài đặt gốc điện thoại nhưng hệ điều hành vẫn y nguyên – như vậy không có gì thay đổi”, ông Datuk Dr Pekan Ramli phân tích.

Chuyên gia Malaysia: ‘Người dân bị FAM lừa quá nhiều lần rồi, đừng lừa họ thêm nữa’- Ảnh 2.

Bóng đá Malaysia hiện vẫn chưa biết số phận của mình ra sao

ẢNH: REUTERS

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng FAM cần tận dụng tối đa sự hỗ trợ và giám sát từ FIFA cũng như AFC để xây dựng lại hệ sinh thái bóng đá một cách bền vững, từ quản trị liên đoàn, đào tạo trẻ cho đến hệ thống giải đấu. Theo ông, chỉ khi có cam kết lâu dài và thực chất, bóng đá Malaysia mới có thể thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng.

Ông Datuk Dr Pekan Ramli cũng cho rằng biến cố lịch sử này nên được xem là bước thanh lọc cần thiết để làm trong sạch nền quản trị, điều chỉnh “tư duy quyền lực” và giảm sự chi phối của các yếu tố bên ngoài. “FAM cần trỗi dậy như một đứa trẻ sơ sinh, không bị biến dạng ngay từ đầu, để không tiếp tục tụt hậu trong 100 năm tiếp theo”, ông nói.

