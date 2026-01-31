Tổng thư ký AFC: FIFA sẽ không đình chỉ bóng đá Malaysia nếu FAM ngừng phản kháng

Chia sẻ với trang Metro tối 30.1, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết các biện pháp đang được triển khai đối với FAM không xuất phát từ hình thức trừng phạt, mà là một quá trình cải thiện quản trị đã được AFC thống nhất trước với FIFA. Theo đó, FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp, đồng thời trao quyền hỗ trợ và giám sát quá trình tái cấu trúc cho AFC.

“Trước khi tiến hành quy trình này, chúng tôi đã thảo luận với FIFA về việc phục hồi hoạt động của FAM. Vì vậy, FIFA sẽ không can thiệp sau đó. FIFA chỉ giữ vai trò giám sát, còn thẩm quyền hỗ trợ trực tiếp đã được giao cho AFC”, ông Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận.

Hiện AFC đã tiếp quản FAM và bắt đầu quá trình tái thiết ẢNH: REUTERS

FIFA không đình chỉ nếu FAM chấp nhận mọi khuyến nghị cải tổ

Dù vậy, theo Tổng thư ký AFC, điều kiện quan trọng nhất để Malaysia tránh được nguy cơ bị đình chỉ là FAM phải đồng ý với toàn bộ các khuyến nghị đánh giá và cải thiện quản trị do AFC đề xuất. Những thay đổi này, theo ông Datuk Seri Windsor Paul John, phải mang tính thực chất và đủ mạnh để tạo ra chuyển biến rõ rệt trong hệ thống điều hành bóng đá Malaysia.

Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ cải cách nào cũng phải được đặt trong bối cảnh lợi ích chung của bóng đá quốc gia, chứ không phục vụ lợi ích cá nhân hay nhóm quyền lực nào.

“Có những điều kiện bắt buộc. FAM phải đồng ý và không được phản kháng. Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi đề xuất đều phải được chấp nhận vì lợi ích của bóng đá. Khi nào FAM còn đồng ý với tất cả các thay đổi và cải tiến được đề xuất, thì sẽ không có rủi ro nào từ FIFA”, ông Datuk Seri Windsor Paul John khẳng định.

Trước đó, toàn bộ các thành viên Ban chấp hành (Exco) của FAM đã chính thức từ chức ngay lập tức nhằm tạo điều kiện cho quá trình tái cơ cấu, đặc biệt trong hệ thống quản lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Động thái này được xem là bước đi then chốt để AFC có thể bắt tay vào quá trình đánh giá và cải tổ một cách toàn diện.

Theo kế hoạch, AFC cần ít nhất 3 tháng để hỗ trợ FAM rà soát và tái cấu trúc bộ máy hành chính, trước khi có thể tổ chức Đại hội bầu cử mới. Khoảng thời gian này được đánh giá là cần thiết để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu, bao gồm các buổi phỏng vấn với lãnh đạo cấp cao và đội ngũ nhân sự chủ chốt của FAM.

Quá trình đánh giá sẽ do Phó tổng thư ký AFC Vahid Kardany trực tiếp phụ trách, với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn độc lập, cùng hai quan chức Ban thư ký FAM là Tổng thư ký và Thủ quỹ.

Bóng đá Malaysia sẽ phải thay đổi toàn diện ẢNH: REUTERS

Cũng trong buổi phỏng vấn với trang Metro, ông Datuk Seri Windsor Paul John đã làm rõ rằng khái niệm “đình chỉ FAM” hay lập ra “Ủy ban Bình thường hóa FIFA” đã bị một số bên hiểu sai. Theo ông, đình chỉ không phải là hình phạt, mà là một biện pháp nhằm cải thiện quản trị trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, AFC và FIFA đều thống nhất rằng cải tổ mà không cần đình chỉ vẫn là phương án tối ưu.

“Nếu chúng ta có thể cải thiện mà không cần đình chỉ, thì đó là điều tốt hơn. Hãy tưởng tượng nếu bị đình chỉ, bóng đá Malaysia sẽ mất ba hoặc bốn năm để trở lại bình thường. Trong thời gian đó, đội tuyển quốc gia sẽ không thể tham dự các giải đấu quốc tế. Điều này không mang lại lợi ích gì lớn hơn”, ông Datuk Seri Windsor Paul John phân tích.