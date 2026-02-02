Ronaldo bất ngờ đình công, sắp chia tay Ả Rập Xê Út

Ronaldo gây sóng gió trước World Cup 2026

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng: "Ronaldo sẽ không tham gia trận đấu trên sân khách giữa Al Nassr và Al Riyadh. Việc anh vắng mặt không liên quan đến bất kỳ vấn đề thể lực, khối lượng công việc hay việc quản lý thể lực nào".

Ronaldo từ chối tham gia trận đấu của CLB Al Nassr khiến nhiều người bất ngờ Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo các nguồn tin từ Bồ Đào Nha và Ả Rập Xê Út, việc Ronaldo vắng mặt trong trận đấu tiếp theo của Al Nassr là một cuộc phản đối chống lại Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF), chủ sở hữu của đội bóng.

Ronaldo hiện cũng nắm 15% cổ phần ở Al Nassr sau khi ký hợp đồng gia hạn đến tháng 6.2027, nên trên thực tế anh cũng là đồng sở hữu đội bóng. Mặc dù vậy, mọi quyền quyết định các vấn đề CLB vẫn thuộc về PIF.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp kết thúc, Ronaldo rất hy vọng ban lãnh đạo CLB sẽ tăng cường lực lượng để cạnh tranh ngôi vô địch Saudi Pro League. Tuy nhiên, Al Nassr đã không có bất cứ phi vụ mua sắm nào.

Cùng lúc, đối thủ cạnh tranh với Al Nassr là Al Hilal, cũng là một đội bóng thuộc sở hữu của PIF, đã được tăng cường lực lượng ồ ạt. Cụ thể, Al Hilal sắp chiêu mộ thành công chân sút kỳ cựu Karim Benzema từ Al Ittihad. Ngoài Benzema, Al Hilal cũng có thêm các ngôi sao hàng đầu như Pablo Mari, Kader Meite. Qua đó, đang nắm ưu thế trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa 2025 - 2026.

Al Hilal hiện cũng đang dẫn trước Al Nassr với khoảng cách 3 điểm (46 so với 43 sau 18 trận đấu). Giai đoạn trong tháng 2 hiện nay được xem là quyết định ở cuộc đua vô địch, với khả năng Ronaldo duy trì đà ghi bàn liên tiếp của mình để giúp Al Nassr bắt kịp Al Hilal và trở lại vị thế dẫn đầu như ở 10 vòng đầu tiên toàn thắng.

Nhưng rồi việc Ronaldo bất ngờ đình công hiện nay, cho thấy khả năng anh tiếp tục gắn bó dài hạn với Al Nassr đang bị đặt dấu hỏi rất lớn. Thậm chí, có tin danh thủ sắp 41 tuổi (vào ngày 5.2 tới đây) cũng đang có ý định chia tay Ả Rập Xê Út vì không còn được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo PIF, những người nắm mọi quyền điều hành ở 5 CLB hàng đầu tại đây cũng như cả giải Saudi Pro League.

Ronaldo gia nhập Al Nassr và giải Saudi Pro League từ tháng 12.2022 đến nay, nhưng ngoài thành tích ghi bàn đang tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng, danh thủ này vẫn chưa giúp đội bóng đoạt được bất cứ danh hiệu vô địch nào.

Mùa 2025 - 2026 được xem là cơ hội để Ronaldo giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League, nhưng sau hơn nửa chặng đường đua họ vẫn đang thua đối thủ Al Hilal và còn bị "ép" khi không được tăng cường lực lượng.

Báo Bồ Đào Nha, A BOLA dự báo, nếu Ronaldo và PIF không dàn xếp được bất đồng hiện nay, một cuộc chia tay rất dễ xảy ra. Khi đó, việc Ronaldo có tiếp tục cơ hội thi đấu để dự World Cup 2026 hay không cũng sẽ bỏ ngỏ.