Messi giúp Inter Miami thắng trận đầu tiên trong năm 2026

Trạng thái háo hức của Messi

Theo nhà báo Jose Armando của kênh Deporte Total USA, Messi đã tìm lại nhịp độ thi đấu quen thuộc của mình và sự háo hức ở trận du đấu Nam Mỹ thứ hai cùng Inter Miami tại Colombia, khi anh góp công lớn trong chiến thắng trước đối thủ mạnh Atletico Nacional với tỷ số 2-1 ngày 1.2 (giờ Việt Nam).

Diện mạo mới của Messi và trạng thái thi đấu rất háo hức trước mùa giải mới cùng Inter Miami Ảnh: Reuters

Messi thi đấu khoảng 75 phút, tạo nhiều cơ hội cho các đồng đội, trong đó có một cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm nhưng bật cột dọc ở cuối hiệp 1. Trong tình huống này, tiền đạo kỳ cựu Suarez kịp có mặt để sút bồi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami, sau khi Juan Rengifo mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà Atletico Nacional phút 30.

Trong hiệp 2, sau khi Messi rời sân, nhường chỗ cho các tân binh đắt giá như tiền đạo German Berterame vừa gia nhập có trận ra mắt, Inter Miami đã tìm được bàn ấn định tỷ số thắng 2-1 ở phút 90+1 sau khi cầu thủ Rivero lúng túng đá phản lưới nhà, từ pha dàn xếp tấn công có sự góp mặt của ngôi sao trẻ Silvetti và tân binh Facundo Mura.

Trận kế tiếp, Inter Miami sẽ hành quân đến Ecuador gặp CLB Barcelona SC ngày 7.2 trong trận thứ ba ở chuyến du đấu Nam Mỹ trước mùa giải 2026. Trận cuối cùng ở chuyến du đấu này, Inter Miami gặp CLB Independiente del Valle ở Puerto Rico ngày 13.2.

Messi và đồng đội sẽ có trận chính thức mở màn ở mùa giải MLS 2026 gặp Los Angeles FC của ngôi sao Son Heung-min vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.2 tới.

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports, Messi sẽ cùng Inter Miami thi đấu khoảng 5 trận trước mùa giải MLS, sau đó anh sẽ đến tập trung cùng đội tuyển Argentina lần đầu tiên trong năm 2026 dự kiến từ ngày 25.3.

Lần tập trung này rất quan trọng vì chuẩn bị cho World Cup 2026, và chuẩn bị cho trận tranh ngôi vô địch Finalissima giữa đội tuyển Argentina với đội tuyển Tây Ban Nha diễn ra ở Qatar (ngày 27.3). Nhưng khả năng Messi có thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Qatar ngày 31.3 hay không đang bỏ ngỏ.

Lịch trình chuẩn bị của đội tuyển Argentina trước World Cup 2026 hiện đã có một chút sự thay đổi, đó là các trận đấu trong tháng 6 ngay trước giải đấu có thể bị hủy bỏ, bao gồm trận gặp đội tuyển Mexico và Honduras. Đối thủ và lịch thi đấu này sẽ được điều chỉnh lại, theo nhà báo Gaston Edul.

Dự kiến, cuối tháng 5, HLV Scaloni sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ Argentina dự World Cup 2026, sau khi ông đã có các cuộc làm việc riêng với Messi và số cầu thủ chủ chốt để gút danh sách cơ bản suốt thời gian qua trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.