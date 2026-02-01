Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AFC giám sát FAM: Luật sư thể thao khẳng định không phải sự bẽ mặt
Video Thể thao

AFC giám sát FAM: Luật sư thể thao khẳng định không phải sự bẽ mặt

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/02/2026 19:53 GMT+7

Luật sư thể thao Zhafri Aminurashid cho rằng việc AFC giám sát Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chỉ là quy trình bình thường trong hệ sinh thái bóng đá hiện đại, không phải sự bẽ mặt, đồng thời kêu gọi dư luận nhìn nhận đây là cơ hội cải tổ.

Theo báo New Straits Times, luật sư thể thao Zhafri Aminurashid kêu gọi công chúng nhìn nhận sự tham gia của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) như một quy trình giám sát bình thường, thay vì coi đó là sự bẽ mặt.

Theo ông Zhafri, những diễn giải hiện tại đang bị thổi phồng và thiếu bối cảnh, trong lúc điều quan trọng nhất là sự rõ ràng. Ông nhấn mạnh đây không phải hình phạt hay dấu hiệu của sự yếu kém, bởi việc AFC giám sát, kiểm toán và hỗ trợ kỹ thuật là thực tiễn phổ biến ở châu Á.

Luật sư này dẫn chứng Indonesia và Brunei từng trải qua các đợt giám sát tương tự. Ông cho rằng đây là một phần của hệ sinh thái bóng đá hiện đại, đặt trọng tâm vào cải thiện liên tục và chuẩn hóa quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Zhafri cũng cảnh báo rằng nhiều phản ứng thời gian qua xuất phát từ cảm xúc hơn là sự thật, tạo ra sự nhầm lẫn trong giai đoạn chuyển tiếp nhạy cảm của FAM. Theo ông, mọi chỉ trích cần dựa trên nền tảng chính xác để tránh làm công chúng hoang mang, đồng thời cải cách sẽ khó diễn ra nếu các can thiệp bên ngoài bị đóng khung như bê bối.

Ông cho rằng sự tham gia của AFC nên được xem là cơ hội, thể hiện sự cởi mở của FAM đối với giám sát độc lập và cải thiện.

AFC giám sát FAM: Luật sư thể thao khẳng định không phải sự bẽ mặt

Liên quan đến cơ cấu hành chính sau vụ từ chức hàng loạt của các thành viên ban chấp hành, luật sư Zhafri cho biết một số ý kiến đã hiểu sai điều lệ về vai trò của tổng thư ký. Ông nhắc lại quy định tại Điều 38(8), theo đó nếu hơn 50% ban chấp hành bị khuyết, tổng thư ký phải triệu tập đại hội bất thường. Vì vậy, tổng thư ký vẫn cần tiếp tục tại vị để đáp ứng yêu cầu điều lệ.

Ông Zhafri cũng cho biết tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman đã được ủy ban kỷ luật của FAM minh oan trong vụ việc liên quan đến đăng ký cầu thủ gốc gác.

Luật sư này kêu gọi dư luận để giai đoạn ổn định 3 tháng diễn ra đúng tiến trình, tránh khuếch đại những câu chuyện thiếu chính xác, đồng thời tạo không gian để FAM và AFC thực hiện trách nhiệm được giao.

Trước đó, hôm thứ tư, 16 thành viên ban chấp hành FAM đã từ chức chỉ sau 11 tháng trong nhiệm kỳ 2025-2029 nhằm tránh nguy cơ bị FIFA cấm vận.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu sau khi FIFA phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vì sử dụng tài liệu giả mạo. Vụ việc dự kiến sẽ được xét xử tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào ngày 26.2.

Tin liên quan

Highlight CLB SLNA 1-3 CLB Hà Nội: Đội khách quá xuất sắc

Highlight CLB SLNA 1-3 CLB Hà Nội: Đội khách quá xuất sắc

CLB Hà Nội thể hiện đẳng cấp vượt trội khi chơi hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự, ghi 3 bàn để giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của CLB SLNA.

Highlight CLB Hải Phòng 1-2 CLB Thể Công Viettel: Rượt đuổi gay cấn

Highlight CLB Đồng Tháp 1-1 CLB Quy Nhơn: Bất phân thắng bại

Khám phá thêm chủ đề

AFC FAM luật sư thể thao Cầu thủ nhập tịch bê bối nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận