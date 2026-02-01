AFC giám sát FAM: Luật sư thể thao khẳng định không phải sự bẽ mặt

Theo báo New Straits Times, luật sư thể thao Zhafri Aminurashid kêu gọi công chúng nhìn nhận sự tham gia của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) như một quy trình giám sát bình thường, thay vì coi đó là sự bẽ mặt.

Theo ông Zhafri, những diễn giải hiện tại đang bị thổi phồng và thiếu bối cảnh, trong lúc điều quan trọng nhất là sự rõ ràng. Ông nhấn mạnh đây không phải hình phạt hay dấu hiệu của sự yếu kém, bởi việc AFC giám sát, kiểm toán và hỗ trợ kỹ thuật là thực tiễn phổ biến ở châu Á.

Luật sư này dẫn chứng Indonesia và Brunei từng trải qua các đợt giám sát tương tự. Ông cho rằng đây là một phần của hệ sinh thái bóng đá hiện đại, đặt trọng tâm vào cải thiện liên tục và chuẩn hóa quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Zhafri cũng cảnh báo rằng nhiều phản ứng thời gian qua xuất phát từ cảm xúc hơn là sự thật, tạo ra sự nhầm lẫn trong giai đoạn chuyển tiếp nhạy cảm của FAM. Theo ông, mọi chỉ trích cần dựa trên nền tảng chính xác để tránh làm công chúng hoang mang, đồng thời cải cách sẽ khó diễn ra nếu các can thiệp bên ngoài bị đóng khung như bê bối.

Ông cho rằng sự tham gia của AFC nên được xem là cơ hội, thể hiện sự cởi mở của FAM đối với giám sát độc lập và cải thiện.

Liên quan đến cơ cấu hành chính sau vụ từ chức hàng loạt của các thành viên ban chấp hành, luật sư Zhafri cho biết một số ý kiến đã hiểu sai điều lệ về vai trò của tổng thư ký. Ông nhắc lại quy định tại Điều 38(8), theo đó nếu hơn 50% ban chấp hành bị khuyết, tổng thư ký phải triệu tập đại hội bất thường. Vì vậy, tổng thư ký vẫn cần tiếp tục tại vị để đáp ứng yêu cầu điều lệ.

Ông Zhafri cũng cho biết tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman đã được ủy ban kỷ luật của FAM minh oan trong vụ việc liên quan đến đăng ký cầu thủ gốc gác.

Luật sư này kêu gọi dư luận để giai đoạn ổn định 3 tháng diễn ra đúng tiến trình, tránh khuếch đại những câu chuyện thiếu chính xác, đồng thời tạo không gian để FAM và AFC thực hiện trách nhiệm được giao.

Trước đó, hôm thứ tư, 16 thành viên ban chấp hành FAM đã từ chức chỉ sau 11 tháng trong nhiệm kỳ 2025-2029 nhằm tránh nguy cơ bị FIFA cấm vận.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu sau khi FIFA phạt FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vì sử dụng tài liệu giả mạo. Vụ việc dự kiến sẽ được xét xử tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào ngày 26.2.