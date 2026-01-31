Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Highlight CLB SLNA 1-3 CLB Hà Nội: Đội khách quá xuất sắc
Highlight CLB SLNA 1-3 CLB Hà Nội: Đội khách quá xuất sắc

Quỳnh Phương
31/01/2026 22:25 GMT+7

CLB Hà Nội thể hiện đẳng cấp vượt trội khi chơi hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự, ghi 3 bàn để giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của CLB SLNA.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Bình luận (0)

