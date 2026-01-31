Highlight CLB SLNA 1-3 CLB Hà Nội: Đội khách quá xuất sắc

CLB Hà Nội thể hiện đẳng cấp vượt trội khi chơi hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự, ghi 3 bàn để giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của CLB SLNA.