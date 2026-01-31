Highlight CLB Phú Thọ 3-0 CLB Quảng Ninh: Chiến thắng thuyết phục

CLB Phú Thọ thể hiện sự vượt trội cả về thế trận lẫn hiệu quả dứt điểm, ghi 3 bàn và giữ sạch lưới để giành chiến thắng đậm trước CLB Quảng Ninh.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
