Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Highlight CLB Phú Thọ 3-0 CLB Quảng Ninh: Chiến thắng thuyết phục
Video Thể thao

Highlight CLB Phú Thọ 3-0 CLB Quảng Ninh: Chiến thắng thuyết phục

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
31/01/2026 22:18 GMT+7

CLB Phú Thọ thể hiện sự vượt trội cả về thế trận lẫn hiệu quả dứt điểm, ghi 3 bàn và giữ sạch lưới để giành chiến thắng đậm trước CLB Quảng Ninh.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight CLB TP.HCM 0-1 CLB Bắc Ninh: 3 điểm xứng đáng cho đội khách

Highlight CLB TP.HCM 0-1 CLB Bắc Ninh: 3 điểm xứng đáng cho đội khách

CLB TP.HCM dù có lợi thế sân nhà nhưng lại để CLB Bắc Ninh giành trọn 3 điểm với bàn thắng duy nhất trên sân Thống Nhất,

Highlight CLB Hà Tĩnh 0-0 CLB Becamex TP.HCM: Thế trận giằng co

AFC ‘bật đèn xanh’: FAM hợp tác thì FIFA không đình chỉ

Khám phá thêm chủ đề

Highlight CLB Phú Thọ CLB Quảng Ninh Giải hạng Nhất Quốc Gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận