Highlight CLB Hà Tĩnh 0-0 CLB Becamex TP.HCM: Thế trận giằng co

CLB Hà Tĩnh và CLB Becamex TP.HCM nhập cuộc thận trọng, tổ chức lối chơi chặt chẽ khiến thế trận diễn ra giằng co, không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút.