HLV Inter Miami nói điều bất ngờ về Messi dự World Cup 2026: ‘Cậu ấy chắc chắn sẽ…’

Giang Lao
Giang Lao
03/02/2026 11:41 GMT+7

HLV Mascherano của Inter Miami chính thức xác nhận Messi đang trong quá trình hướng đến sự hiện diện của anh tại World Cup 2026, khi từng bước củng cố nền tảng thể lực và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất trong tháng 6.

Messi dự World Cup 2026 là điều chắc chắn

HLV Mascherano trả lời các câu hỏi của giới truyền thông sau trận Inter Miami thắng Atletico Nacional tại Colombia với tỷ số 2-1 ngày 1.2 (giờ Việt Nam), về khả năng Messi có dự World Cup 2026 hay không. Nhà cầm quân này khẳng định chắc nịch và ngắn gọn: "Vâng, tại sao không?".

HLV Inter Miami nói điều bất ngờ về Messi dự World Cup 2026: ‘Cậu ấy chắc chắn sẽ…’- Ảnh 1.

Messi đang trong quá trình hướng đến sự hiện diện của anh tại World Cup 2026, theo HLV Mascherano

Ảnh: Reuters

"Tôi hiểu rằng mọi người có thể thất vọng vì Messi phải rời sân sớm, nhưng trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc cậu ấy trước tiên. Đó là sự thật. Tôi phải nghĩ đến cậu ấy trước, sau đó mới đến đội bóng, bởi vì cậu ấy là cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi. 

Cậu ấy đã thi đấu 75 phút, nhiều hơn 15 phút so với trận đấu trước đó (thua Alianza Lima tỷ số 0-3 ngày 25.1 tại Peru), và chúng tôi sẽ tiếp tục dần dần như vậy trong các trận đấu còn lại của đợt du đấu", HLV Mascherano giải thích.

Theo HLV Mascherano: "Mùa giải năm nay có sự kiện quan trọng lớn, đó là World Cup 2026 (diễn ra từ 11.6 đến 19.7). Sự góp mặt của Messi tại giải đấu này là không có gì phải nghi ngờ. Quá trình chuẩn bị hiện nay của cậu ấy, cũng nằm trong tiến trình hướng đến sự kiện lớn đó".

Mascherano và Messi đã cùng thi đấu cùng nhau tổng cộng đến 414 trận ở CLB Barcelona và đội tuyển Argentina trước đây, giữa họ cũng là bạn bè thân thuộc, nên rất hiểu rõ về nhau, theo báo Tây Ban Nha, Marca. Cho đến nay, Messi chưa chính thức xác nhận việc tham dự World Cup 2026 của mình, nhưng HLV Mascherano tin chắc điều này là chắc chắn.

HLV Inter Miami nói điều bất ngờ về Messi dự World Cup 2026: ‘Cậu ấy chắc chắn sẽ…’- Ảnh 2.

Diện mạo mới của Messi và trạng thái thi đấu rất háo hức trước mùa giải mới cùng Inter Miami

Ảnh: Reuters

"Masche" (tên gọi thân mật của HLV Mascherano) còn đề cập đến bảng đấu của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026, cùng với đội tuyển Áo, Algeria và Jordan, khẳng định rằng đội tuyển "sẽ đối mặt với nó một cách tốt nhất có thể bởi vì họ (gồm Messi và các đồng đội thân thuộc như De Paul) đã thi đấu rất tốt trong một thời gian dài và sở hữu những cầu thủ xuất sắc". 

Cùng quan điểm đó, Mascherano cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe các cầu thủ như Messi và quản lý khối lượng tập luyện thể lực của họ, khẳng định rằng "không ai hiểu cơ thể mình hơn chính các cầu thủ", theo Marca.

Vì vậy, dù phải chịu áp lực rất lớn với việc buộc phải đưa Messi ra sân thi đấu ở các trận du đấu trước mùa giải cùng Inter Miami, HLV Mascherano đã cho thấy sự quyết liệt của mình để bảo vệ người bạn thân trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện lớn hơn đó là World Cup 2026.

Điều này đã mang lại niềm vui cho những người hâm mộ Messi, cho thấy khả năng rất lớn danh thủ này sẽ góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới một lần nữa, lần thứ 6 trong suốt sự nghiệp kéo dài của anh.

Trận kế tiếp, Messi và Inter Miami sẽ hành quân đến Ecuador gặp CLB Barcelona SC ngày 7.2 trong trận thứ ba ở chuyến du đấu Nam Mỹ trước mùa giải 2026. Trận cuối cùng ở chuyến du đấu này, Inter Miami gặp CLB Independiente del Valle ở Puerto Rico ngày 13.2. 

Sau đó, Messi và đồng đội sẽ có trận chính thức mở màn ở mùa giải MLS 2026 gặp Los Angeles FC của ngôi sao Son Heung-min vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.2 tới.

CAS xét xử vụ việc FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia kháng cáo án phạt FIFA vào ngày 26.2, nhưng quyết định sẽ được công bố vào một ngày khác có thể trong tháng 3 ngay trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam.

