Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui trước trận tái đấu, Malaysia sắp bị AFC xử thua lượt đi

Thông tin này được luật sư thể thao và thương mại nổi tiếng ở Malaysia, ông Nik Erman Nik Roseli xác nhận, thông qua những hiểu biết đầy đủ của mình về các vụ kiện được Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) xử kiện các vụ tranh chấp trước đây.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận cú đúp niềm vui trong lịch FIFA Days tháng 3, khi FAM bị xử thua ở CAS và AFC tiến hành kỷ luật đối thủ sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

"CAS dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần trực tiếp về vụ việc FAM và 7 cầu thủ liên quan (bị cáo buộc nhập tịch "lậu") vào ngày 26.2, nhưng thông thường, quyết định sẽ được đưa ra vào một ngày khác nhằm để cho hội đồng trọng tài có thời gian thảo luận và chuẩn bị căn cứ cho phán quyết", luật sư Nik Erman Nik Roseli khẳng định trong cuộc phỏng vấn với báo Malaysia, BH Sukan ngày 2.2.

Luật sư Nik Erman Nik Roseli cũng giữ quan điểm từng đưa ra trước đây, đó là cơ hội để FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" thắng kiện án phạt của FIFA ở CAS sẽ cực kỳ thấp. Có chăng, cơ hội cho 7 cầu thủ nhập tịch này sẽ được giảm án phạt treo giò 12 tháng để sớm trở lại thi đấu.

Nhưng việc họ sau án phạt, sẽ được trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia một lần nữa là cực kỳ khó xảy ra theo tiêu chí là cầu thủ có gốc gác. Họ sẽ chỉ được khoác áo đội tuyển Malaysia trong trường hợp hội đủ điều kiện sinh sống và làm việc tại đây trên 5 năm, theo quy định là cầu thủ gốc ngoại và đang có quốc tịch Malaysia.

Hiện chỉ có 3 trong 7 cầu thủ này đang thi đấu ở Malaysia cho CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) trong khoảng gần 1 năm nay là Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Trong khi các cầu thủ còn lại đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng có 2 cầu thủ trong tình trạng đã bị CLB sa thải là Imanol Machuca và Gabriel Palmero.

Tiền đạo Rodrigo Holgado của CLB America de Cali (Colombia) cũng bị cắt hợp đồng, nhưng đang được JDT liên hệ chiêu mộ. Còn hậu vệ Facundo Garces đang khoác áo CLB Alaves ở Tây Ban Nha.

CAS ấn định ngày xét xử FAM và 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia vào 26.2 tới, nhưng phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào một ngày khác Ảnh: Ngọc Linh

Vì vậy, gần nhưng xác định 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" này không còn cơ hội nào trở lại thi đấu cho đội tuyển Malaysia trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 tới, theo tiêu chí là cầu thủ có gốc gác như họ từng xuất hiện ở trận lượt đi (thắng tỷ số 4-0 ngày 10.6.2025).

Việc này họ đã bị FIFA phanh phui hồ sơ nhập tịch đã được làm giả. FIFA chứng minh rõ ràng và có đầy đủ hồ sơ chứng thực giấy khai sinh gốc của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia này không có ai có gốc gác là bố mẹ hoặc ông bà là người Malaysia.

Tại Malaysia, cuộc điều tra của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia theo khuyến nghị của Ủy ban điều tra độc lập do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thành lập (IIC), cũng xác định hồ sơ 7 cầu thủ này được làm giả như phán quyết của FIFA.

Chính những dữ kiện chính xác này, đã được các luật sư hàng đầu ở Malaysia như ông Nik Erman Nik Roseli tin rằng, vụ kháng cáo của FAM với án phạt của FIFA tại CAS gần như không có cơ sở để thắng kiện. Có chăng sẽ là tình tiết được giảm án cho các cầu thủ, như trường hợp họ chứng minh được việc bị thiệt thòi rất lớn trong lúc chờ kháng cáo để được tạm hoãn thi hành án trở lại thi đấu ở các CLB như hiện nay.

Cột mốc FAM bị AFC xử phạt, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận cú đúp niềm vui

Theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, vụ việc Ban Chấp hành FAM từ chức đồng loạt gần đây, sẽ không ảnh hưởng đến vụ việc FAM và 7 cầu thủ đang kháng cáo ở CAS, vì đây là hai trường hợp khác nhau.

Việc đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn là vấn đề thời gian, trong đó có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0, nay sẽ bị xử thua tỷ số 0-3 Ảnh: Ngọc Linh

"Ban Chấp hành FAM từ chức là vì họ e ngại FIFA sẽ trừng phạt cơ quan này liên quan đến vấn đề quản trị kém. Theo FIFA, vấn đề giấy tờ giả này là kết quả của sự quản lý yếu kém của FAM. Nếu những gương mặt đó vẫn còn và ngoan cố ở lại trong hệ thống (Ban Chấp hành FAM), FIFA có thể có hành động nghiêm trọng hơn", luật sư Nik Erman Nik Roseli bày tỏ.

Ông cũng giải thích, việc từ chức của ban chấp hành là một sự thỏa hiệp để cho phép Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giúp tái cấu trúc quản trị của FAM. "Việc từ chức có thể nhằm mục đích tạo điều kiện cho AFC giúp quản lý FAM, chứ không phải FIFA", luật sư Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh.

AFC dự kiến sẽ cần đến 3 tháng để tái cấu trúc FAM trước khi tiến hành đại hội bầu cử bầu ra ban chấp hành và chủ tịch mới, với công việc bắt đầu các tiến trình phỏng vấn và đánh giá FAM từ ngày 3.2.

Trong khi đó, dự kiến AFC tiến hành xử lý các án kỷ luật liên quan đến đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận gặp đội Nepal ngày 25.3.2025 và đội tuyển Việt Nam ngày 10.6.2025, ngay sau khi có phán quyết cuối cùng từ CAS.

Với phiên điều trần diễn ra ngày 26.2, có thể ngay trong đầu tháng 3 sẽ có quyết định cuối cùng, nếu FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" thất bại, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua ngay 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027.

Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ lấy vé chính thức dự Asian Cup 2027 và ngay trong đầu tháng 4 tới, cũng sẽ tăng vọt vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, dự kiến vào tốp 100 thế giới (hiện là vị trí 108), nhờ được cộng điểm lại từ trận được xử thắng Malaysia tỷ số 3-0, cũng như việc giành kết quả tốt ở trận tái đấu ngày 31.3 trên sân nhà Thiên Trường.