Bóng đá Malaysia 'nín thở' chờ CAS

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
03/02/2026 00:00 GMT+7

Bóng đá Malaysia đang nín thở chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) về 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, trong bối cảnh lực lượng cho trận tái đấu đội tuyển VN ngày 31.3 vẫn bỏ ngỏ.

Cuối năm 2025, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ nhằm hợp thức hóa 7 cầu thủ nhập tịch để khoác áo đội tuyển. Vụ việc vẫn chưa khép lại và đang chờ phán quyết cuối cùng của CAS

CAS tạm hoãn án đình chỉ 7 cầu thủ nhưng cũng nói rõ rằng đây không phải là quyết định cuối cùng về tư cách thi đấu. Theo quy định kỷ luật FIFA, nếu cầu thủ bị xác định không đủ điều kiện, đội bóng sử dụng họ có thể chịu các án phạt hồi tố ở những giải đấu chính thức. Vì vậy, Malaysia đứng trước rủi ro lớn nếu tiếp tục đưa nhóm cầu thủ nhập tịch ra sân ở trận gặp đội tuyển VN ngày 31.3 tại lượt về vòng loại Asian Cup 2027.

Bóng đá Malaysia 'nín thở' chờ CAS- Ảnh 1.

HLV Cklamovski vẫn mong chờ các cầu thủ nhập tịch trở lại trong trận tái đấu VN

ẢNH: NGỌC LINH

HLV Malaysia vẫn 'cố chấp'

Trong khi các cảnh báo pháp lý ngày càng rõ ràng, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski vẫn hy vọng vào "phép màu" để 7 cầu thủ nhập tịch trở lại ở trận gặp đội tuyển VN. Quan điểm này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ CĐV Malaysia. Nhiều ý kiến cho rằng việc tiếp tục trông chờ vào nhóm cầu thủ đang bị điều tra chỉ khiến hình ảnh bóng đá Malaysia thêm tổn hại…

Và đó chỉ là câu chuyện trong khuôn khổ một trận đấu. Còn vấn đề lớn hơn là bộ máy thượng tầng của FAM sẽ vận hành như thế nào khi toàn bộ ban chấp hành vừa đồng loạt từ chức. Mới đây, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John cho biết FIFA sẽ không giải thể FAM nếu liên đoàn này khép lại bê bối và cam kết hoàn tất tái cấu trúc, trong đó FIFA ủy quyền cho AFC giám sát thay vì can thiệp trực tiếp. AFC nhận định quá trình tái thiết dự kiến kéo dài ít nhất 3 tháng, và đình chỉ là biện pháp cuối cùng nếu cải tổ thất bại, bởi hệ quả sẽ khiến bóng đá Malaysia mất nhiều năm để hồi phục.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
