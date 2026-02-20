Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận khiếu nại bóng đá Malaysia lên FIFA
Video Thể thao

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận khiếu nại bóng đá Malaysia lên FIFA

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
20/02/2026 21:18 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã chính thức bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông có liên quan đến việc gửi đơn khiếu nại lên FIFA về vụ bê bối nhập tịch của Malaysia.


Một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho rằng Thohir - đồng thời là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia - đã đứng sau việc đưa vấn đề này lên FIFA. Tuy nhiên, trả lời truyền thông tại Jakarta thứ 20.2, ông khẳng định: “Chắc chắn điều đó không đúng”.

Giữa tháng 2 này, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận phía Việt Nam đã gửi đơn phản đối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia ngay sau trận thua 0-4 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cuối năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị FIFA xử phạt vì sử dụng các cầu thủ bị cho là có giấy tờ giả mạo. Đơn kháng cáo sau đó của FAM đã bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận khiếu nại bóng đá Malaysia lên FIFA

Ông Erick Thohir nhấn mạnh không có lý do gì để Indonesia can thiệp vào công việc nội bộ của bóng đá nước khác.

“Vì sao chúng tôi phải can thiệp vào sự phát triển của một quốc gia khác, trong khi chúng ta cần lẫn nhau?”

Ông cũng kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á tập trung vào hợp tác khu vực và nâng cao chất lượng chuyên môn thay vì tạo ra căng thẳng. Theo ông, nếu bóng đá khu vực không tiến bộ, các đội tuyển sẽ tiếp tục lép vế trước châu Âu và Mỹ Latinh.

Tin liên quan

Đội tuyển Malaysia im lặng trước trận tái đấu Việt Nam, cựu HLV kêu gọi tái thiết

Đội tuyển Malaysia im lặng trước trận tái đấu Việt Nam, cựu HLV kêu gọi tái thiết

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn nhạy cảm khi đội tuyển im tiếng hoàn toàn trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, trong lúc nội bộ FAM bước vào quá trình tái thiết sau lùm xùm án phạt từ FIFA.

World Cup 2026: Mexico chống UAV, dịch sởi; Mỹ huy động lực lượng di trú siết an ninh

Báo chí Singapore nói gì khi Tampines Rovers thắng đậm CLB CAHN để vào tứ kết?

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia bóng đá Malaysia Khiếu nại FIFA Chủ tịch LĐBĐ Indonesia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận