



Một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho rằng Thohir - đồng thời là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia - đã đứng sau việc đưa vấn đề này lên FIFA. Tuy nhiên, trả lời truyền thông tại Jakarta thứ 20.2, ông khẳng định: “Chắc chắn điều đó không đúng”.

Giữa tháng 2 này, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận phía Việt Nam đã gửi đơn phản đối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia ngay sau trận thua 0-4 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cuối năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị FIFA xử phạt vì sử dụng các cầu thủ bị cho là có giấy tờ giả mạo. Đơn kháng cáo sau đó của FAM đã bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận khiếu nại bóng đá Malaysia lên FIFA

Ông Erick Thohir nhấn mạnh không có lý do gì để Indonesia can thiệp vào công việc nội bộ của bóng đá nước khác.

“Vì sao chúng tôi phải can thiệp vào sự phát triển của một quốc gia khác, trong khi chúng ta cần lẫn nhau?”

Ông cũng kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á tập trung vào hợp tác khu vực và nâng cao chất lượng chuyên môn thay vì tạo ra căng thẳng. Theo ông, nếu bóng đá khu vực không tiến bộ, các đội tuyển sẽ tiếp tục lép vế trước châu Âu và Mỹ Latinh.